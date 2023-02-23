加拿大安全情報局機密文件揭露中國干預選舉、多管齊下滲透政商界，國會擴大調查

（中央社）加拿大安全情報局的機密文件揭露，中國全方位干預加拿大民主制度和社會運作的情況，引發加拿大人民憂慮，加拿大國會議員21日投票決定擴大調查中國干預問題。

加拿大眾議院議會程序與事務委員會的議員一致同意，擴大關於中國滲透干預聽證會的範圍，把涉及2021年聯邦選舉的情況也納入調查中。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）日前報導引述加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service，CSIS）機密文件，揭示北京干預2021年加拿大聯邦選舉，並指出北京干預的2個主要目標。

包括相較於保守黨批判中國力度更強大，仍希望是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）繼續執政，且傾向加拿大是少數政府掌權的情況，如此各政黨會鬥爭內耗，便不容易實施不利於中國的政策，以及要擊敗反華的保守黨候選人。

機密文件也提到，2021年時任中國駐溫哥華總領事佟曉玲曾對外宣稱，自己擊敗2名保守黨議員。有中國領事官員表示，黃陳小萍（Alice Wong）及趙錦榮（Kenny Chiu）落選，證實了中國對加拿大的選舉產生影響。

2019年當選保守黨國會議員的趙錦榮一直是中國政府的眼中釘，因他公開為香港民主、台灣主權、維吾爾和西藏人遭迫害等議題發聲。趙錦榮後來在國會提出「外國影響註冊法」，此法案要求外國代理人在加拿大對公職人員採取遊說行動，需要註冊登記。

趙錦榮在2021年大選中，被中國微信圈的虛假信息鎖定，稱他是反華分子，批評「外國影響註冊法」會讓每一個來自中國的移民都受害。

趙錦榮對《中央社》表示：「機密文件的報告解釋了一部分我落選的原因，但更重要的是其再次為中國干預的嚴重性敲響了警鐘。這個挑戰是超越黨派的，為了加拿大利益，必須要嚴肅處理。」

他認為有2個政策立法應盡快落實。第一是加拿大必須仿效美國和澳洲，要推出「外國影響註冊法」，「這類法案並不是禁止外國代理人遊說的行為，只是要求透明化。」

第二是修法讓加拿大安全情報局成為真正有執法權力的機構。他說：「目前CSIS只有調查權，沒有逮捕權，如沒有牙齒的老虎，大大減低了維護國家安全的力道。」

外號「拼字哥」的加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper），21日在眾議院議會程序與事務委員會呼籲要儘速採取行動保護民主，「CSIS的報告揭露中國各種策略，例如非法現金捐贈、散布虛假信息及付費給留學生當義工來幫助或打擊特定候選人等，讓人感到震驚」。

CSIS的機密文件還指出北京會掌握加拿大政界、商界等各領域有影響力的人，其間諜手段包括勒索、賄賂和性引誘等方式。加拿大政府官員、國會議員和企業高管的個人信息等，都透過中國駐加拿大領事館送交給北京。

中國影響加拿大的總體目標是要獲取政治、經濟、科學和軍事情報，要壓制加拿大對中國的批評，希望加拿大在維吾爾、西藏、香港和台灣等問題上，都不要做出與北京意圖相反的舉措。

加拿大國際事務和安全專家辛赫（Akshay Singh）說：「中國威脅不僅是干預選舉，是多管齊下的，除涉及各級政府，還關乎學術界、公民社會、私營企業。」

趙錦榮和加拿大台裔社區互動密切，時常交流彼此價值觀，他希望台灣人民「莊敬自強」，「在當前國際局勢中，我們更能感受到維繫自由生活和捍衛民主價值的重要性，加拿大和台灣需要彼此扶持、自強不息」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航