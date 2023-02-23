我國友邦帛琉首次舉辦國際馬拉松，副總統來台宣傳：強調全程無磷、無塑落實海洋保護
我們想讓你知道的是
完賽者將依據不同公里數，獲得經世界田徑總會與國際馬拉松總會認證的完賽證書，證書裡的成績可以提供賽者未來參加世界六大馬拉松或台北馬拉松。而馬拉松男女跑者總成績前5名、半馬男女前3名，將提供帛琉老爺酒店、帛琉大飯店的住宿券作為獎勵。
在中華民國路跑協會的協助下，我國太平洋友邦帛琉將於今年6月4日第一次舉辦國際馬拉松！為宣傳第一屆國際馬拉松，帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）與我國駐帛琉大使黎倩儀今（23）日特別現身外交部，網球選手盧彥勳、馬拉松選手盧威儒、棒球國手曹竣崵及排球國手黃培閎等也共同出席觀禮。主辦單位特別強調本次活動將是「無塑馬拉松」，讓跑者學習帛琉對土地的尊重。
專程來台宣傳馬拉松活動，帛琉副總統席嫵杜今日代表惠恕仁總統和帛琉人民，向蔡總統、賴副總統以及台灣人民致上最高謝意，感謝持續不斷的支持，也感謝中華民國路跑協會與帛琉觀光局建立緊密關係。
席嫵杜介紹，6月4日舉辦的帛琉國際馬拉松「Belau Omal Marathon」，帛琉的國名「Belau」是帛琉原住民語，「Omal」則有獨特、驚喜的意思，即是這次馬拉松想傳遞的訊息；跑者將於日出前起跑，可穿梭山間，享受帛琉海景和山景。
席嫵杜特別指出，帛琉在國際間以海洋保育廣受肯定，帛琉政府也透過實際立法，證明帛琉真正落實海洋與環境保護工作，這次的馬拉松將是一場「全程無塑的比賽」。席嫵杜表示，希望透過此次賽事，讓台灣與全世界馬拉松跑者都能體驗帛琉島國的美景與活力。
帛琉政府自2019年11月8日實施禁塑令， 禁止使用一次性塑膠袋（但不包括可生物分解或可作為堆肥的塑膠袋）；帛琉也自2020年起禁用「有害珊瑚礁」防曬乳，違者罰台幣3萬元。
中華民國路跑協會秘書長陳華恆指出，其實早在2018年就開始思考要在帛琉辦一場大型國際馬拉松賽，路跑協會在台灣已舉辦超過千場的路跑馬拉松賽，也參與國際很多賽事，希望透過經驗分享，協助帛琉建立國際路跑品牌。
陳華恆介紹，本次馬拉松包含全馬（42.195公里）、半馬（21.0975公里）、10公里、5公里等4種距離，全馬路線將經過科羅大橋（KB大橋）、帛琉老爺酒店、帛琉國家醫院、帛琉大飯店、巴伯爾圖阿普島（Babeldaob）；半馬路線則經過科羅大橋、帛琉老爺酒店、帛琉國家醫院等。
完賽者將依據不同公里數，獲得經世界田徑總會與國際馬拉松總會認證的完賽證書，證書裡的成績可以提供賽者未來參加世界六大馬拉松或台北馬拉松，可以取得參賽資格或優先地位。馬拉松男女跑者總成績前5名、半馬男女前3名，將提供帛琉老爺酒店、帛琉大飯店的住宿券作為獎勵。
陳華恆強調，由於帛琉對海洋環境的保護，這次賽事所有物品都是無磷、無塑，一方面保護帛琉環境，也讓所有參賽者學習對帛琉土地的尊重。
帛琉有「上帝的水族箱」美稱，外交部政次李淳笑稱「想換工作了」
外交部政務次長李淳致詞時說，帛琉是我國在太平洋最重要的友邦之一，自從COVID-19爆發以來，帛琉觀光業受到嚴峻挑戰，但歷經3年的衝擊與調適，隨著各國與台灣陸續鬆綁邊境管制，現在真正要開始來振興觀光。
李淳表示，台灣作為帛琉最重要的盟友，賴清德去年11月才出訪帛琉，帶回全面開拓台帛觀光、漁業的合作交流，也恢復台帛定期航班，這次第一屆帛琉馬拉松賽事，也會積極邀請各友邦參與，連結我國與太平洋友邦和國際社會，李淳也透露，立委趙天麟等人正在籌組立法院團，要來報名帛琉馬拉松。
帛琉有「上帝的水族箱」美稱，看完介紹帛琉的影片後李淳也笑稱自己「懷疑人生」，為什麼要坐在這麼嚴肅的建築物裡，但帛琉副總統與帛琉大使黎倩儀，卻可以享受人間天堂？李淳說，「要來嚴肅思考與黎倩儀交換工作。」
本次主辦單位是帛琉田徑協會、帛琉觀光局，中華民國路跑協會為顧問團隊。希望透過馬拉松賽事，邀請各界到帛琉觀光，感受當地自然生態與人文。另外中華航空除已提供每週三、週六固定前往帛琉航班，也配合馬拉松時間額外增設6月2日、6月6日的航班，以便跑友安排行程。
帛琉總統惠恕仁昨（22）日抵達桃園機場，停留幾個小時後便回到斐濟，表示帛琉是第一次舉辦國際性的馬拉松比賽，他感到非常興奮，也希望世界各地及台灣的馬拉松愛好者參加活動，帛琉是全面開放觀光旅遊的國家，也參加活動的馬拉松選手可以帶自己的家人來享受帛琉的陽光、空氣以及文化，他很期待在帛琉看到大家。他也提到，前段時間帛琉觀光部長到金門觀摩馬拉松活動，學到很多，也留下深刻的印象。
- 報名方式：
日期：2023年2月23日7:00至2023年4月10日17:00止
僅限網路報名，請至線上報名專區填妥比賽報名表後進行繳費，並於報名額滿前完成報名，報名截止日前如遇名額已滿，報名截止日將以額滿日為準，恕不再接受報名。
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核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。