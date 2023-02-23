2023/02/23,
印太

我國友邦帛琉首次舉辦國際馬拉松，副總統來台宣傳：強調全程無磷、無塑落實海洋保護

我國友邦帛琉首次舉辦國際馬拉松，副總統來台宣傳：強調全程無磷、無塑落實海洋保護
帛琉科羅大橋。Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

完賽者將依據不同公里數，獲得經世界田徑總會與國際馬拉松總會認證的完賽證書，證書裡的成績可以提供賽者未來參加世界六大馬拉松或台北馬拉松。而馬拉松男女跑者總成績前5名、半馬男女前3名，將提供帛琉老爺酒店、帛琉大飯店的住宿券作為獎勵。

在中華民國路跑協會的協助下，我國太平洋友邦帛琉將於今年6月4日第一次舉辦國際馬拉松！為宣傳第一屆國際馬拉松，帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）與我國駐帛琉大使黎倩儀今（23）日特別現身外交部，網球選手盧彥勳、馬拉松選手盧威儒、棒球國手曹竣崵及排球國手黃培閎等也共同出席觀禮。主辦單位特別強調本次活動將是「無塑馬拉松」，讓跑者學習帛琉對土地的尊重。

專程來台宣傳馬拉松活動，帛琉副總統席嫵杜今日代表惠恕仁總統和帛琉人民，向蔡總統、賴副總統以及台灣人民致上最高謝意，感謝持續不斷的支持，也感謝中華民國路跑協會與帛琉觀光局建立緊密關係。

席嫵杜介紹，6月4日舉辦的帛琉國際馬拉松「Belau Omal Marathon」，帛琉的國名「Belau」是帛琉原住民語，「Omal」則有獨特、驚喜的意思，即是這次馬拉松想傳遞的訊息；跑者將於日出前起跑，可穿梭山間，享受帛琉海景和山景。

席嫵杜特別指出，帛琉在國際間以海洋保育廣受肯定，帛琉政府也透過實際立法，證明帛琉真正落實海洋與環境保護工作，這次的馬拉松將是一場「全程無塑的比賽」。席嫵杜表示，希望透過此次賽事，讓台灣與全世界馬拉松跑者都能體驗帛琉島國的美景與活力。

帛琉政府自2019年11月8日實施禁塑令， 禁止使用一次性塑膠袋（但不包括可生物分解或可作為堆肥的塑膠袋）；帛琉也自2020年起禁用「有害珊瑚礁」防曬乳，違者罰台幣3萬元。

中華民國路跑協會秘書長陳華恆指出，其實早在2018年就開始思考要在帛琉辦一場大型國際馬拉松賽，路跑協會在台灣已舉辦超過千場的路跑馬拉松賽，也參與國際很多賽事，希望透過經驗分享，協助帛琉建立國際路跑品牌。

陳華恆介紹，本次馬拉松包含全馬（42.195公里）、半馬（21.0975公里）、10公里、5公里等4種距離，全馬路線將經過科羅大橋（KB大橋）、帛琉老爺酒店、帛琉國家醫院、帛琉大飯店、巴伯爾圖阿普島（Babeldaob）；半馬路線則經過科羅大橋、帛琉老爺酒店、帛琉國家醫院等。

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Photo Credit: 中華民國路跑協會
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Photo Credit: 外交部網路直播截圖
帛琉國際馬拉松全馬路線圖

完賽者將依據不同公里數，獲得經世界田徑總會與國際馬拉松總會認證的完賽證書，證書裡的成績可以提供賽者未來參加世界六大馬拉松或台北馬拉松，可以取得參賽資格或優先地位。馬拉松男女跑者總成績前5名、半馬男女前3名，將提供帛琉老爺酒店、帛琉大飯店的住宿券作為獎勵。

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Photo Credit: 帛琉老爺大酒店 官網
帛琉老爺大酒店示意圖。

陳華恆強調，由於帛琉對海洋環境的保護，這次賽事所有物品都是無磷、無塑，一方面保護帛琉環境，也讓所有參賽者學習對帛琉土地的尊重。

帛琉有「上帝的水族箱」美稱，外交部政次李淳笑稱「想換工作了」

外交部政務次長李淳致詞時說，帛琉是我國在太平洋最重要的友邦之一，自從COVID-19爆發以來，帛琉觀光業受到嚴峻挑戰，但歷經3年的衝擊與調適，隨著各國與台灣陸續鬆綁邊境管制，現在真正要開始來振興觀光。

李淳表示，台灣作為帛琉最重要的盟友，賴清德去年11月才出訪帛琉，帶回全面開拓台帛觀光、漁業的合作交流，也恢復台帛定期航班，這次第一屆帛琉馬拉松賽事，也會積極邀請各友邦參與，連結我國與太平洋友邦和國際社會，李淳也透露，立委趙天麟等人正在籌組立法院團，要來報名帛琉馬拉松。

帛琉有「上帝的水族箱」美稱，看完介紹帛琉的影片後李淳也笑稱自己「懷疑人生」，為什麼要坐在這麼嚴肅的建築物裡，但帛琉副總統與帛琉大使黎倩儀，卻可以享受人間天堂？李淳說，「要來嚴肅思考與黎倩儀交換工作。」

本次主辦單位是帛琉田徑協會、帛琉觀光局，中華民國路跑協會為顧問團隊。希望透過馬拉松賽事，邀請各界到帛琉觀光，感受當地自然生態與人文。另外中華航空除已提供每週三、週六固定前往帛琉航班，也配合馬拉松時間額外增設6月2日、6月6日的航班，以便跑友安排行程。

帛琉總統惠恕仁昨（22）日抵達桃園機場，停留幾個小時後便回到斐濟，表示帛琉是第一次舉辦國際性的馬拉松比賽，他感到非常興奮，也希望世界各地及台灣的馬拉松愛好者參加活動，帛琉是全面開放觀光旅遊的國家，也參加活動的馬拉松選手可以帶自己的家人來享受帛琉的陽光、空氣以及文化，他很期待在帛琉看到大家。他也提到，前段時間帛琉觀光部長到金門觀摩馬拉松活動，學到很多，也留下深刻的印象。

帛琉總統惠恕仁來台轉機 外交部次長李淳相迎
Photo Credit: 中央社
帛琉共和國總統惠恕仁（前左）等人昨（22）日晚間搭機抵達桃園國際機場，外交部政務次長李淳（前右）到場迎接。
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核稿編輯：翁世航


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