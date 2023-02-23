《華盛頓郵報》：美眾院中國委員會主席週末密訪台灣4天，透露麥卡錫可能在2024大選後訪台
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蓋拉格訪台期間晉見蔡總統，也與副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。之所以低調訪問台灣，蓋拉格表示，是為了與台灣方面的會面能更富有成效，尤其是看到去年8月時任眾院議長裴洛西訪台引發的風波。
（中央社）《華盛頓郵報》（The Washington Post）今天（當地時間22日）獨家報導，擔任眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）週末密訪台灣4天，期間晉見總統蔡英文。他也透露，眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能在2024年初台灣大選後訪台。
美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）19日至23日訪問台灣，但其實同一個週末，眾院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格也正在台灣進行訪問。
蓋拉格返美後20日接受《華盛頓郵報》獨家專訪，訪問內容今天刊出。
根據報導，蓋拉格訪台期間晉見蔡總統，也與副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。之所以低調訪問台灣，蓋拉格表示，是為了與台灣方面的會面能更富有成效，尤其是看到去年8月時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發的風波。
蓋拉格透露，訪台期間他見到的每位台灣官員，都會提到俄烏戰爭，指這場戰爭是對台灣的警鐘（wake-up call），讓台灣意識到儲存先進武器的需求。
蓋拉格呼籲美方，應竭盡全力提供台灣武器以避免戰爭。他說：「沒有人知道習近平是否及何時會一覺醒來，就決定要這麼做（攻台）。正因如此，我們更應儘快把拒止性部署就定位。」
談到麥卡錫可能訪台傳聞，蓋拉格表示，他沒聽說麥卡錫有在積極籌劃訪問台灣（don’t know of any active plans），但若他想去，當然可以去。
蓋拉格指出，他計劃今年夏天之前在台灣舉行聽證會，結束後再向麥卡錫回報，這能為麥卡錫的訪問計畫提供更多資訊。
他透露，麥卡錫和民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）有可能在2024年初台灣總統大選後訪台。
不過，一位美國國會資深幕僚告訴《中央社》記者，眾議院規章並不允許委員會把資金運用在海外，因此過去從未有委員會召開過海外「田野聽證會」（field hearings）；取而代之，委員會成員會選擇率團進行海外訪問，或是在當地舉行圓桌會議等官方活動。
面對《中央社》詢問，中國問題特別委員會今天傍晚表示，蓋拉格打算率領跨黨派國會團訪問台灣，但目前還沒有正式計畫；至於中國問題特別委員會，包含田野聽證會的所有聽證會，都會依循眾議院規章在美國國內舉辦。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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