南海局勢緊張：美國海軍首長訪馬尼拉，菲澳擬南海聯合巡邏
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為抗衡中國在南海的擴張，近期菲律賓接連迎接西方盟友，包括美國海軍軍令部長吉爾迪與澳洲國防部長馬勒斯。澳洲除了計劃與與菲方在南海進行聯合巡邏，馬勒斯也宣布將派出大批軍力參與美菲年度大型軍演「肩並肩」（Balikatan 2023）。
（中央社）南海緊張情勢升高之際，美國海軍軍令部長吉爾迪上將21、22日訪問馬尼拉，與菲律賓參謀總長、海軍司令等人會面，討論區域安全形勢及促進區域海上安全。
菲律賓海巡隊13日指中國海警日前在南海兩度以「軍事級雷射光」瞄準菲方船隻，並冒著碰撞風險駛入距菲國艦艇僅約140公尺範圍，阻撓菲方補給行動，事件延燒多日，南海情勢緊張。
事發後，菲美軍方高層互動頻繁，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓代理防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）21日通電話討論雷射事件，吉爾迪（Mike Gilday）也訪問菲律賓。
美國海軍表示，吉爾迪此行會見菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）、海軍司令阿達奇（Toribio Adaci Jr.）和美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）等高層官員，凸顯美菲同盟的重要性及雙方共同致力於維護自由開放的印太地區。
美方表示，吉爾迪此行聚焦於美國和菲律賓的「海域意識和海軍能力」，以及美菲同盟對區域和平穩定的重要性。
吉爾迪說：「我們跟菲律賓的同盟堅若磐石，不可或缺。我們擁有共同的價值觀和利益，都致力於維護自由開放的印太地區。」
他表示：「我們將持續鞏固我們強大的同盟，強化我們的互操作性和共同防禦態勢。我們仍聚焦於強化安全合作、聯合訓練、人道援助及災難防救行動。」
美菲海軍定期共同參與太平洋夥伴關係、環太平洋（RIMPAC）、肩並肩（Balikatan）、齊心協力（SamaSama）等戰區演習。
軍令部長是美國海軍最高軍職，相當於海軍參謀長。這是吉爾迪擔任軍令部長以來首度訪菲，此行除前來馬尼拉，也赴澳洲訪問。
除了菲美軍方交流，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）昨天也訪問馬尼拉，與菲律賓代理防長加維斯會面，研究展開兩國南海聯合巡邏，並宣布將派出大批軍力參與今年的「肩並肩」菲美年度大型軍演。
不過，菲律賓星報（Philippine Star）報導，直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」表示，菲國海巡隊21日視察時發現，中國民兵船仍持續出現在西菲律賓海海域，包括仙賓礁周邊出現26艘、仁愛暗沙附近出現4艘疑似中國民兵船。
西菲律賓海是馬尼拉主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。
菲律賓擬與澳洲在南海聯合巡邏
《中央社》報導，菲律賓和澳洲22日商討對南海進行聯合巡邏。菲律賓與美國日前才展開類似對話，以抗衡中國在此一爭議水路日益強勢作風。
路透社報導，澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）與菲律賓防長加維斯（Carlito Galvez）22日在馬尼拉會面。他們計劃每年都進行會談，以深化兩國安全關係。
馬勒斯會後在聯合記者會中說：「我們今天確實討論到研議進行聯合巡邏的可能性，相關工作將會繼續下去，我們希望很快取得成果。」
「我們都是致力遵守基於規則的全球秩序的國家，我們自然應該思考在這方面合作的方式。」
菲律賓和中國對此一戰略水路的主權主張重疊，馬尼拉正加大力道試圖抗衡它所稱中國在南海的「侵略活動」。南海也已經成為圍繞中國和美國海軍行動引發緊張情勢的導火線。
菲律賓和澳洲可能展開聯合巡邏。在此之前，馬尼拉和華府已就進行聯合海岸巡防展開過類似討論，包括對南海聯合巡防。
澳洲和菲律賓的軍事關係可以追溯到1922年，兩國現有的「軍隊互訪地位協定」（Status of Visiting Forces Agreement）為兩國防衛合作在法律和行動上提供了全面性框架。
中國曾經表示，菲方說法與事實不符，並強調中方行動合法。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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