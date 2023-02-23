紐西蘭機師被綁架，印尼巴布亞地區分離主義問題再浮上檯面

據《路透社》報導，本月7日，37歲的紐西蘭裔機師菲利普·梅爾滕斯 （Philip Mehrtens） 駕駛一架由印尼蘇西航空公司 （Susi Air） 運營的飛機，在恩杜加 （Nduga） 偏遠地區降落後被西巴布亞民族解放軍 （TPNPB） 的武裝組織綁架。除了梅爾滕斯，飛機上還有5名當地原住名乘客，隨後被釋放，而飛機當場被燒毀。

一個禮拜後，TPNPB的發言人塞比·山保（Sebby Sambom）發布了滕爾梅斯被挾持的影片，滕爾梅斯站在持有突擊步槍、長茅與弓箭等武器的武裝份子旁，向鏡頭喊話：「巴布亞軍隊綁架我，是為巴布亞獨立而戰，他們要求印尼軍隊返回印尼，不然他們不會釋放我。」而在影片的隨附聲明中，山保表示滕爾梅斯身體無恙。

對此，印尼安全部部長莫哈末·馬富 （Mahfud MD）強調，目前首要任務是將滕爾梅斯安全地救出來，但沒有特別提及要以何種方式救援。

馬富說「抓平民當作人質，不管出於何種理由都是無法接受的」。

紐西蘭外交與貿易部發言人表示，官方知道這些影像已大量流傳於網路上，但對於印尼國內政治糾紛不予置評。

新幾內亞島（New Guinea island）的西邊位於印尼國土的最東部，俗稱巴布亞（Papua）。印尼政府將其劃分為六個省，其中一個也稱為巴布亞。該地區的人口約莫有430萬人，雖然盛產黃金、銅、木材和天然氣，但巴布亞依舊是印尼最貧窮、最不發達的地區之一。

回顧過往，巴布亞政治局勢長期動盪不安，二戰結束後，巴布亞於1961年宣布從殖民母國荷蘭獨立，但隨後被印尼強行佔領，在1969年舉辦的合併公投後，巴布亞正式被併入印尼領土。對於該場公投，印尼政府從約100多萬巴布亞人中選出1000多人，在武力脅逼之下進行投票。印尼政府表示投票規則與流程符合國際法，然而，巴布亞分離主義者則認為這場公投並沒有反映當地人民的真實想法。

巴布亞被併入印尼後，獨立的聲音從未停止，甚至日益增長。巴布亞人是美拉尼西亞人（Melanesia）的分支民族，與印尼爪哇人截然不同，因此備受歧視；在經濟方面，即便巴布亞地區盛產自然資源，但巴布亞的經濟依舊較為印尼其他地區落後；且由於地處偏遠，巴布亞向來也不是印尼政府發展基礎建設的首選，結合上述種種原因，使巴布亞人民不斷尋求機會，以求脫離印尼統治。

巴布亞分離主義者與政府的衝突不斷，不同武裝派別組成了西巴布亞民族解放軍 （TPNPB），該組織目前估計有 500名參與者，近年來陸續發動程度不一的襲擊，在2021年，印尼政府將TPNPB列為「恐怖分子」。除了滕爾梅斯，分離主義者過去也曾綁架外國人，其中最著名的事件為1996年，26 名野生動物研究人員，包括四名英國人和兩名荷蘭人，在馬彭杜馬（Mapenduma）地區被綁架，最終被俘虜了4個月，造成2人死亡。

當地的抗爭也持續進行，2019年，由於警方以武力強制拘捕涉嫌侮辱印尼國旗的巴布亞學生，並使用「猴子」等歧視字眼，引起巴布亞人不滿，爆發嚴重的示威衝突，印尼警方甚至派遣數千名士兵進駐巴布亞鎮壓。

時至今日，種族衝突及獨立的渴望從未止息，然而印尼政府長期的漠視，讓巴布亞人民最終選擇以最極端的方式，來吸引全世界的注意。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒