紐西蘭機師被綁架，印尼巴布亞地區分離主義問題再浮上檯面
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紐西蘭裔機師在巴布亞被當地武裝分子挾持，並要求印尼政府撤出駐守在巴布亞地區的軍隊。回顧過往，巴布亞地區與印尼政府衝突不斷 ，但政府長期漠視巴布亞地區的治理，使分離主義者們最終採取極端的手段，引發國關注。
據《路透社》報導，本月7日，37歲的紐西蘭裔機師菲利普·梅爾滕斯 （Philip Mehrtens） 駕駛一架由印尼蘇西航空公司 （Susi Air） 運營的飛機，在恩杜加 （Nduga） 偏遠地區降落後被西巴布亞民族解放軍 （TPNPB） 的武裝組織綁架。除了梅爾滕斯，飛機上還有5名當地原住名乘客，隨後被釋放，而飛機當場被燒毀。
一個禮拜後，TPNPB的發言人塞比·山保（Sebby Sambom）發布了滕爾梅斯被挾持的影片，滕爾梅斯站在持有突擊步槍、長茅與弓箭等武器的武裝份子旁，向鏡頭喊話：「巴布亞軍隊綁架我，是為巴布亞獨立而戰，他們要求印尼軍隊返回印尼，不然他們不會釋放我。」而在影片的隨附聲明中，山保表示滕爾梅斯身體無恙。
對此，印尼安全部部長莫哈末·馬富 （Mahfud MD）強調，目前首要任務是將滕爾梅斯安全地救出來，但沒有特別提及要以何種方式救援。
馬富說「抓平民當作人質，不管出於何種理由都是無法接受的」。
紐西蘭外交與貿易部發言人表示，官方知道這些影像已大量流傳於網路上，但對於印尼國內政治糾紛不予置評。
新幾內亞島（New Guinea island）的西邊位於印尼國土的最東部，俗稱巴布亞（Papua）。印尼政府將其劃分為六個省，其中一個也稱為巴布亞。該地區的人口約莫有430萬人，雖然盛產黃金、銅、木材和天然氣，但巴布亞依舊是印尼最貧窮、最不發達的地區之一。
回顧過往，巴布亞政治局勢長期動盪不安，二戰結束後，巴布亞於1961年宣布從殖民母國荷蘭獨立，但隨後被印尼強行佔領，在1969年舉辦的合併公投後，巴布亞正式被併入印尼領土。對於該場公投，印尼政府從約100多萬巴布亞人中選出1000多人，在武力脅逼之下進行投票。印尼政府表示投票規則與流程符合國際法，然而，巴布亞分離主義者則認為這場公投並沒有反映當地人民的真實想法。
巴布亞被併入印尼後，獨立的聲音從未停止，甚至日益增長。巴布亞人是美拉尼西亞人（Melanesia）的分支民族，與印尼爪哇人截然不同，因此備受歧視；在經濟方面，即便巴布亞地區盛產自然資源，但巴布亞的經濟依舊較為印尼其他地區落後；且由於地處偏遠，巴布亞向來也不是印尼政府發展基礎建設的首選，結合上述種種原因，使巴布亞人民不斷尋求機會，以求脫離印尼統治。
巴布亞分離主義者與政府的衝突不斷，不同武裝派別組成了西巴布亞民族解放軍 （TPNPB），該組織目前估計有 500名參與者，近年來陸續發動程度不一的襲擊，在2021年，印尼政府將TPNPB列為「恐怖分子」。除了滕爾梅斯，分離主義者過去也曾綁架外國人，其中最著名的事件為1996年，26 名野生動物研究人員，包括四名英國人和兩名荷蘭人，在馬彭杜馬（Mapenduma）地區被綁架，最終被俘虜了4個月，造成2人死亡。
當地的抗爭也持續進行，2019年，由於警方以武力強制拘捕涉嫌侮辱印尼國旗的巴布亞學生，並使用「猴子」等歧視字眼，引起巴布亞人不滿，爆發嚴重的示威衝突，印尼警方甚至派遣數千名士兵進駐巴布亞鎮壓。
時至今日，種族衝突及獨立的渴望從未止息，然而印尼政府長期的漠視，讓巴布亞人民最終選擇以最極端的方式，來吸引全世界的注意。
新聞來源：
- Rebels in Indonesia's Papua say images show abducted NZ pilot in good health（路透社）
- Factbox: Separatist insurgency in Indonesia's Papua region（路透社）
- West Papuan separatists release video of New Zealand pilot they took hostage（衛報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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