超商咖啡的寄杯優惠，為什麼不一定划算？｜又！賈芯文S2EP15
我們想讓你知道的是
其實寄杯優惠有一個隱藏的陷阱——透過把潛在的消費提前，讓人自以為省錢。但是其實省下的錢，也可能因為「你覺得已經有省到錢了」，而不小心拿去其他地方花。
文：蕭汎如
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你有在超商寄杯咖啡的習慣嗎？現代人每天上班總是習慣來一杯咖啡，而超商咖啡常常是上班前便利的好選擇。因此，有時看到超商舉辦「咖啡寄杯」的活動，總讓人忍不住心動，想著反正自己本來就有喝咖啡的習慣，利用多杯優惠一次買，寄杯慢慢喝，應該會比單杯購買來得划算。但是這樣真的比較便宜嗎?
寄杯優惠「先付款後享受」，讓人產生「免費」錯覺
讓我們來假設一個狀況：如果一個平均一週喝3次拿鐵的人，今天買了超商「寄100杯送25杯」的中杯熱拿鐵優惠方案，可能會發生什麼事呢？
首先，一杯中杯拿鐵的價格是45元，一週喝3次總共是135元。如果購買了「買100送25」的優惠方案，這樣一杯算下來變成36元，3杯總共108元，可以省下27元。
不過要是因為有寄杯優惠、覺得咖啡變便宜了，就改變一週喝3次的習慣，加碼變成一週喝5次，在這個狀況下，如果有寄杯優惠，一週總共會花180元喝咖啡，看起來的確是比單杯買5杯的總價225元來得便宜，省下了45元。不過跟原本一週喝3次、沒有寄杯的情況相比起來，反而是多花了45元。
其實這個原理就是「先付款後享受」， 超商會利用優惠活動拉低每杯咖啡的均價，讓我們願意先預購、再來領取，寄杯的消費模式會讓人產生「免費」的錯覺，甚至會影響自己平常喝咖啡的頻率，覺得喝越多、省越多，然而事實上跟原先的消費習慣相比，並沒有省到錢。
增加進出超商次數容易讓人增加消費
這時候我們再回頭來假設一個情境，如果還是一樣維持寄杯後每週喝3次中熱拿的習慣，但其實進出超商的時候，很容易隨手多買些小東西，不管是當作配咖啡的小點心，或是其他日常用品，例如一顆10元的茶葉蛋。因此最保守來看，寄杯優惠雖然幫我們每杯省下9元，但是其實隨便一顆10元茶葉蛋，就會超過原先單買咖啡的支出，就別說其他的零食點心了。
相信這個道理大家都明白，增加進出商店的次數，無形間就會順手多買些東西，而增加花費；但除此之外，其實寄杯優惠還有一個隱藏的陷阱——透過把潛在的消費提前，讓人自以為省錢。但是其實省下的錢，也會因為「覺得已經有省到錢了」，而不小心花在其他地方。
那如果真的想喝咖啡，又想真正省錢，到底該怎麼辦？
有一個叫做「拿鐵因子」的理論，認為在我們的生活中，所有因為習慣而出現的消費行為，都可以視為「拿鐵因子」，或是也可以叫做「香菸因子」、「珍奶因子」，視自己的習慣而定。當我們能夠改變這些花錢的習慣，就能累積出一筆財富，帶來財務上的改變。
其實簡單算一算，一杯拿鐵的售價是45元，要是一週喝3次，一年會花掉7020元，10年就累積成7萬多元。所以如果我們真的想省錢的話，會不會其實不喝也是一種選擇呢？當然「拿鐵因子」理論的目的，並不是要我們變成刻苦度日、完全沒有生活享受的人，而是鼓勵我們重新思考那些可花可不花的支出，如果節省下來，對未來的自己會不會是更大的幫助。
再回到喝咖啡的習慣上，套用「拿鐵因子」的理論，如果我們真的有喝咖啡的需求，想省錢可以從「改變習慣」開始，或許可以改成自己煮咖啡來喝，或是降低喝咖啡的頻率，就能夠減少消費，成功守住荷包，也可以讓我們的金錢資源，有機會可以運用在其他更合適的地方。
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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
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