超商咖啡的寄杯優惠，為什麼不一定划算？｜又！賈芯文S2EP15

文：蕭汎如

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你有在超商寄杯咖啡的習慣嗎？現代人每天上班總是習慣來一杯咖啡，而超商咖啡常常是上班前便利的好選擇。因此，有時看到超商舉辦「咖啡寄杯」的活動，總讓人忍不住心動，想著反正自己本來就有喝咖啡的習慣，利用多杯優惠一次買，寄杯慢慢喝，應該會比單杯購買來得划算。但是這樣真的比較便宜嗎?

寄杯優惠「先付款後享受」，讓人產生「免費」錯覺

讓我們來假設一個狀況：如果一個平均一週喝3次拿鐵的人，今天買了超商「寄100杯送25杯」的中杯熱拿鐵優惠方案，可能會發生什麼事呢？

首先，一杯中杯拿鐵的價格是45元，一週喝3次總共是135元。如果購買了「買100送25」的優惠方案，這樣一杯算下來變成36元，3杯總共108元，可以省下27元。

不過要是因為有寄杯優惠、覺得咖啡變便宜了，就改變一週喝3次的習慣，加碼變成一週喝5次，在這個狀況下，如果有寄杯優惠，一週總共會花180元喝咖啡，看起來的確是比單杯買5杯的總價225元來得便宜，省下了45元。不過跟原本一週喝3次、沒有寄杯的情況相比起來，反而是多花了45元。

其實這個原理就是「先付款後享受」， 超商會利用優惠活動拉低每杯咖啡的均價，讓我們願意先預購、再來領取，寄杯的消費模式會讓人產生「免費」的錯覺，甚至會影響自己平常喝咖啡的頻率，覺得喝越多、省越多，然而事實上跟原先的消費習慣相比，並沒有省到錢。

增加進出超商次數容易讓人增加消費

這時候我們再回頭來假設一個情境，如果還是一樣維持寄杯後每週喝3次中熱拿的習慣，但其實進出超商的時候，很容易隨手多買些小東西，不管是當作配咖啡的小點心，或是其他日常用品，例如一顆10元的茶葉蛋。因此最保守來看，寄杯優惠雖然幫我們每杯省下9元，但是其實隨便一顆10元茶葉蛋，就會超過原先單買咖啡的支出，就別說其他的零食點心了。

相信這個道理大家都明白，增加進出商店的次數，無形間就會順手多買些東西，而增加花費；但除此之外，其實寄杯優惠還有一個隱藏的陷阱——透過把潛在的消費提前，讓人自以為省錢。但是其實省下的錢，也會因為「覺得已經有省到錢了」，而不小心花在其他地方。

那如果真的想喝咖啡，又想真正省錢，到底該怎麼辦？

有一個叫做「拿鐵因子」的理論，認為在我們的生活中，所有因為習慣而出現的消費行為，都可以視為「拿鐵因子」，或是也可以叫做「香菸因子」、「珍奶因子」，視自己的習慣而定。當我們能夠改變這些花錢的習慣，就能累積出一筆財富，帶來財務上的改變。

其實簡單算一算，一杯拿鐵的售價是45元，要是一週喝3次，一年會花掉7020元，10年就累積成7萬多元。所以如果我們真的想省錢的話，會不會其實不喝也是一種選擇呢？當然「拿鐵因子」理論的目的，並不是要我們變成刻苦度日、完全沒有生活享受的人，而是鼓勵我們重新思考那些可花可不花的支出，如果節省下來，對未來的自己會不會是更大的幫助。

再回到喝咖啡的習慣上，套用「拿鐵因子」的理論，如果我們真的有喝咖啡的需求，想省錢可以從「改變習慣」開始，或許可以改成自己煮咖啡來喝，或是降低喝咖啡的頻率，就能夠減少消費，成功守住荷包，也可以讓我們的金錢資源，有機會可以運用在其他更合適的地方。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範