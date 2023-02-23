香港千億財赤字創史上第二高，學者李兆波：預算案缺乏遠見
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香港經歷三年史無前例的政治和經濟動蘯，各界期待新一份財政預算案帶來重振經濟的良方。香港的財政赤字仍處在史上第二高位，但港府對前景十分樂觀，學者認為當局有對症下藥嗎？
文：德國之聲中文網
香港在2022年度錄得3.5%經濟收縮，是多年來最大衰退。財政司司長陳茂波在週三（2月22日）公佈的財政預算案中，預計來年經濟會「明顯反彈」，增長3.5%至5.5%。
陳茂波在立法會宣讀預算案時指：「隨著經濟活動回覆動力，香港與內地和國際的往來迅速復常，整體經濟氣氛有所改善，私人消費將會上升。」他說：「經濟前景好轉也會推動固定資產投資，儘管金融狀況收緊仍是制約因素，考慮到上述因素，我預測香港經濟在今年會明顯反彈。」
中國在今年初開關，並於2月初全面與香港通關。香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波的估算不如港府樂觀，他接受《德國之聲》訪問時指，預測今年經濟增長介乎3%至4%，很可能落後於2018年的水準。反彈的步伐則視乎中國內地和全球的復甦情況，本港處於被動的位置。
千億財赤史上第二高
三年新冠疫情以來，港府大灑超過6000億港元公帑用於抗疫和經濟補助。在過去一年，香港經歷了封控最嚴厲的第五波疫情，賣地交投、樓市和股市疲弱之下，政府收入比預期大減一成半。
香港2022至23年度錄得1398億港元赤字，較估算多出逾倍，是史上第二高的水準。儘管經濟開始復甦，港府預測來年仍會有540億財赤。香港自主權移交以來，最嚴重的赤字發生於新冠疫情初期——2020至21年度，當時創下2325億港元的紀錄。
香港長年以豐厚財政儲備見稱，但在剛過去的年度，庫房儲備只餘8100多億元，創七年新低。預計來年將進一步跌至7620億元，只夠應付12個月公共開支，較三年前銳減一半。
《路透社》引述分析員指，在全球經濟疲弱和美國高息政策的陰霾下，香港的經濟前景仍存在不確定因素。李兆波稱，港府在研究開徵新稅方面寸步不進，建議當局須加快開源。
續發消費券 調整印花稅
在大多數建制派政黨的呼籲下，港府連續第三年派發消費券，以期紓緩市民的經濟壓力和刺激本地消費。但金額比去年減半，每名成年居民或合資格新移民將獲5000港元，總開支涉及330億港元，當局估算可為GDP帶來0.6%的提振作用。不過，當局同時減少薪俸稅、利得稅和物業差餉的寬減上限，令納稅人可能繳交比往年更多的稅款。
李兆波指出，過去兩年的數據亦顯示，消費券對提振經濟的效用微乎其微。以2022年為例，即使每人獲派1萬港元消費券，零售和飲食業還是大幅收縮。目前港人因為開關而旅遊意慾大增，李兆波認為，再發消費券只是鼓勵市民把錢花在外遊上，對本地經濟圈的幫助有限。他也擔心這些大額開支會變相削減了對醫療等公共服務的資源投放。
香港冠絕全球的樓價在去年大跌15%，市場關注當局會否改變稅務政策。陳茂波表明，現時為了抑壓需求的「樓市辣招」不變，但會調整首次置業人士的印花稅稅階，期望減輕購買中小型物業的一般家庭的負擔。預算案公佈後，恆生指數全日收市微跌0.2%，個別地產股造好。
「開心香港」重振士氣？
香港自2019年反修例示威、到疫情爆發以及實施國安法，三年多以來經歷最大規模的政局和經濟不穩，十萬計的港人移民海外。港府稱為了讓社會「增添開懷笑臉」，將推出以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，在全港舉辦大型美食市集、海陸嘉年華等。
陳茂波解釋：「過去三年，大家都過了不容易的生活，難免會有鬱悶的時候。隨著疫情過去，大家自由出行，大型盛事相繼復辦，我見到好多市民都開懷起來。」他稱：「一張張笑臉是因為人與人之間的重新結連、珍惜彼此。這個情景觸動了我，因而催生了『開心香港』活動。」
「搶人才」也繼續是政策主軸之一，港府初步構思讓在港投資過千萬的人士來港發展，該筆投資不包括物業，並可能容許中國內地居民參加。當局並有意引入公司遷冊機制，便利外地註冊的公司、特別是以亞太區為業務重心的企業遷來港。
總括而言，李兆波認為港府的疫後首份預算案缺乏遠見。他向《德國之聲》表示：「儘管它有不少短期的創科、綠色政策，可是卻沒有增加政府收入的長遠策略，以應對人口老化和未來的公共衛生危機，這些都是過去20多年未做到而應該做的事。」
民主黨主席羅健熙認為財政預算案沒甚新意、不過不失、驚喜欠奉，雖然歡迎繼續派發消費劵，但金額只是杯水車薪。該黨是香港少數現存的民主派政黨，羅健熙說：「要讓香港市民開心，除了要增加消費券金額，其次是要讓香港人感到生活自由，不論是財務上的自由還是其他表達自由。」
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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