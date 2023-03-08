合法減重藥物與手術介紹：有什麼副作用？「減肥針」真的有效嗎？

文：黃彗倫醫師

「肚子上一圈贅肉，減都減不掉，怎麼辦？」你也有這樣的問題嗎？嘗試了各種偏方卻還是一無所獲。肥胖是一種慢性、長期的疾病，與心血管疾病、糖尿病等具高度相關性，有治療的必要。以減重來說，健康飲食及良好的運動習慣是治本的方法，但若有需要，也可以進一步透過外科減重手術或藥物治療來達成。

手術也可用於減重

相對於日常習慣的改變及藥物治療，減重手術是對於減重最有效的治療方式，也能夠減少長期的併發症。最常見的兩種術式分別為「胃袖狀切除手術」，也就是俗稱的「縮胃手術」，及「胃繞道手術」。

「胃袖狀切除手術」為將胃體、胃底切除，使胃形成管狀構造，技術較為簡單，能夠減少胃的容量並影響腸胃道荷爾蒙的分泌，以增加飽足感。然而，缺點為術後容易產生胃食道逆流的現象（ref. 1）。

「胃繞道手術」作法也是限制胃的容量，但會切除大部分的胃部、跳過約75cm至150cm的腸段（ref. 2），並重新連結剩餘的胃及腸段。由於跳過了部分腸段，在養分吸收上容易發生問題，造成營養缺乏，術後需要補充維他命以維持營養。另外，病患也可能因為食物快速進入腸道，產生反胃、嘔吐、低血糖等不適症狀（Dumping syndrome）。

減重藥物有哪些？

你是否有耳聞過街坊鄰居瘋傳的「減肥針」，打一針就可以有效降低體重？大多數減肥針中的有效成分Liraglutide（後面會詳述）原為一種降血糖藥物，卻在使用上意外發現其有減重的功效，因此現在也可以被用來治療肥胖。

要注意的是，減重藥物並不是人人都可以使用喔！要符合特定條件，並在專業醫師評估下才可以使用。根據衛生福利部的規定（ref. 3），減重藥物的治療是做為低熱量飲食及適當運動外之輔助療法，適用於兩族群：

中度以上肥胖（BMI ≧ 30kg/m 2 ）

） 輕度肥胖（BMI ≧ 27kg/m2），且有一項與體重相關之疾病的患者，如高血壓、血脂異常或第二型糖尿病等

減重藥物百百種，有哪些是我們能使用的呢？截至2022年，通過台灣食藥署（TFDA）核准上市的合法減重藥物共有三種，以下分別介紹這些藥物的作用機轉、適應症及常見的副作用：

Orlistat（XenicalⓇ羅氏鮮）：抑制小腸脂肪酶

機制：體外攝取的脂肪須經由脂肪酶降解為小分子後才能由腸道吸收。因此，若抑制腸道的脂肪酶，就能減少脂肪的吸收，達到減肥的效果。

適應症：適用於肥胖病患，並能改善相關的併發症，如非胰島素依賴型糖尿病（NIDDM）、葡萄糖耐受性不良、高胰島素血症和高血壓等，也能減少內臟脂肪。然而對於肥胖青少年，只有當6個月以上療程的治療方法（包括適合病患年齡的均衡飲食及矯正病患行為的運動計畫）失敗時才可使用，且青少年的治療時間應限於一年。

副作用：排油便、脹氣，無法忍住便意等。

Liraglutide（SaxendaⓇ善纖達、VictozaⓇ胰妥善）：昇糖素類胜肽（GLP-1）的類似物

機制：人體進食後，腸道細胞會分泌多種腸泌素以降低血糖。而GLP-1即為其中一種腸泌素，會促使體內胰島素增加、升糖素減少，產生飽足感，進而讓食慾下降，並減緩胃排空等。因此，若製造GLP-1的類似物，便能降低食慾，達到減肥的效果。

適應症：GLP-1的類似物原為第二型糖尿病用藥，相似藥物包括Dulaglutide（易週糖）、Semaglutide（胰妥讚、倍適錠/瑞倍適）等，但目前僅有「善纖達」可使用於體重控制。而倍適錠目前在台灣未上市。

副作用：胃腸道症狀，如噁心感、嘔吐等。

ContraveⓇ康纖芙（bupropion/naltrexone）複方藥物：調節腦部神經元活性而抑制食慾

機制：Bupropion為一種抗憂鬱劑，可促進多巴胺與正腎上腺素活性，並藉此抑制食慾並增加能量消耗。Naltrexone則是鴉片拮抗劑，可以用來緩和尼古丁戒斷的症狀，但也具有降低食慾的作用。

適應症：適合同時需要戒菸與減重者。

不適合使用的族群：需要避免用於正在使用抗憂鬱藥物、長期服用鴉片藥物者，或14天內使用過MAOI藥品者。

副作用：較多，包含心跳、血壓上升、噁心等，因此不建議作為減重治療的第一線藥物。

過度依賴藥物控制，當心反效果

減重的藥物治療效果快及顯著，但若使用過多可能會導致不當的影響。臨床上就曾見過使用「減肥針」減肥的病患，在體重恢復到正常範圍後，卻仍想繼續施打，認為只有打針才能幫助他減少食慾、減低體重，對藥物產生了心理依賴性。此外，快速減重亦可能造成情緒性暴食引起復胖，而復胖後再度使用藥物減重，惡性循環下，讓患者忽胖忽瘦，引發身體機能失調。

我之前曾遇過一位40多歲女性，原先身體狀況正常、月經規律，長期依賴「減肥針」瘦了十幾公斤。之後卻開始出現頭暈、走路不穩、爬樓梯喘等症狀，來醫院檢查才發現血色素掉到很低，嚴重貧血。在減重後，病患的營養素未攝取充足，造成鐵質流失。其實這就是體重快速下降後，影響食慾、影響身體機能的表現。臨床上也觀察到部分民眾在快速減重後出現肌肉減少、免疫力下降等問題。

如同前述內容，減重藥物治療是做為低熱量飲食及適當運動外之輔助療法，健康的飲食與良好的運動習慣才是真正長久之道。對於肥胖的人來說，要達到健康體重並不簡單，體重目標應逐步設定，不要操之過急。另外，除了減重外，維持不復胖也是一項重要的任務。

參考資料