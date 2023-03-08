合法減重藥物與手術介紹：有什麼副作用？「減肥針」真的有效嗎？
我們想讓你知道的是
減重手術是對於減重最有效的治療方式，也能夠減少長期的併發症。最常見的兩種術式分別為「胃袖狀切除手術」，也就是俗稱的「縮胃手術」，及「胃繞道手術」。藥物部分，截至2022年，通過台灣食藥署（TFDA）核准上市的合法減重藥物共有3種。
文：黃彗倫醫師
「肚子上一圈贅肉，減都減不掉，怎麼辦？」你也有這樣的問題嗎？嘗試了各種偏方卻還是一無所獲。肥胖是一種慢性、長期的疾病，與心血管疾病、糖尿病等具高度相關性，有治療的必要。以減重來說，健康飲食及良好的運動習慣是治本的方法，但若有需要，也可以進一步透過外科減重手術或藥物治療來達成。
手術也可用於減重
相對於日常習慣的改變及藥物治療，減重手術是對於減重最有效的治療方式，也能夠減少長期的併發症。最常見的兩種術式分別為「胃袖狀切除手術」，也就是俗稱的「縮胃手術」，及「胃繞道手術」。
「胃袖狀切除手術」為將胃體、胃底切除，使胃形成管狀構造，技術較為簡單，能夠減少胃的容量並影響腸胃道荷爾蒙的分泌，以增加飽足感。然而，缺點為術後容易產生胃食道逆流的現象（ref. 1）。
「胃繞道手術」作法也是限制胃的容量，但會切除大部分的胃部、跳過約75cm至150cm的腸段（ref. 2），並重新連結剩餘的胃及腸段。由於跳過了部分腸段，在養分吸收上容易發生問題，造成營養缺乏，術後需要補充維他命以維持營養。另外，病患也可能因為食物快速進入腸道，產生反胃、嘔吐、低血糖等不適症狀（Dumping syndrome）。
減重藥物有哪些？
你是否有耳聞過街坊鄰居瘋傳的「減肥針」，打一針就可以有效降低體重？大多數減肥針中的有效成分Liraglutide（後面會詳述）原為一種降血糖藥物，卻在使用上意外發現其有減重的功效，因此現在也可以被用來治療肥胖。
要注意的是，減重藥物並不是人人都可以使用喔！要符合特定條件，並在專業醫師評估下才可以使用。根據衛生福利部的規定（ref. 3），減重藥物的治療是做為低熱量飲食及適當運動外之輔助療法，適用於兩族群：
- 中度以上肥胖（BMI ≧ 30kg/m2）
- 輕度肥胖（BMI ≧ 27kg/m2），且有一項與體重相關之疾病的患者，如高血壓、血脂異常或第二型糖尿病等
減重藥物百百種，有哪些是我們能使用的呢？截至2022年，通過台灣食藥署（TFDA）核准上市的合法減重藥物共有三種，以下分別介紹這些藥物的作用機轉、適應症及常見的副作用：
Orlistat（XenicalⓇ羅氏鮮）：抑制小腸脂肪酶
機制：體外攝取的脂肪須經由脂肪酶降解為小分子後才能由腸道吸收。因此，若抑制腸道的脂肪酶，就能減少脂肪的吸收，達到減肥的效果。
適應症：適用於肥胖病患，並能改善相關的併發症，如非胰島素依賴型糖尿病（NIDDM）、葡萄糖耐受性不良、高胰島素血症和高血壓等，也能減少內臟脂肪。然而對於肥胖青少年，只有當6個月以上療程的治療方法（包括適合病患年齡的均衡飲食及矯正病患行為的運動計畫）失敗時才可使用，且青少年的治療時間應限於一年。
副作用：排油便、脹氣，無法忍住便意等。
Liraglutide（SaxendaⓇ善纖達、VictozaⓇ胰妥善）：昇糖素類胜肽（GLP-1）的類似物
機制：人體進食後，腸道細胞會分泌多種腸泌素以降低血糖。而GLP-1即為其中一種腸泌素，會促使體內胰島素增加、升糖素減少，產生飽足感，進而讓食慾下降，並減緩胃排空等。因此，若製造GLP-1的類似物，便能降低食慾，達到減肥的效果。
適應症：GLP-1的類似物原為第二型糖尿病用藥，相似藥物包括Dulaglutide（易週糖）、Semaglutide（胰妥讚、倍適錠/瑞倍適）等，但目前僅有「善纖達」可使用於體重控制。而倍適錠目前在台灣未上市。
副作用：胃腸道症狀，如噁心感、嘔吐等。
ContraveⓇ康纖芙（bupropion/naltrexone）複方藥物：調節腦部神經元活性而抑制食慾
機制：Bupropion為一種抗憂鬱劑，可促進多巴胺與正腎上腺素活性，並藉此抑制食慾並增加能量消耗。Naltrexone則是鴉片拮抗劑，可以用來緩和尼古丁戒斷的症狀，但也具有降低食慾的作用。
適應症：適合同時需要戒菸與減重者。
不適合使用的族群：需要避免用於正在使用抗憂鬱藥物、長期服用鴉片藥物者，或14天內使用過MAOI藥品者。
副作用：較多，包含心跳、血壓上升、噁心等，因此不建議作為減重治療的第一線藥物。
過度依賴藥物控制，當心反效果
減重的藥物治療效果快及顯著，但若使用過多可能會導致不當的影響。臨床上就曾見過使用「減肥針」減肥的病患，在體重恢復到正常範圍後，卻仍想繼續施打，認為只有打針才能幫助他減少食慾、減低體重，對藥物產生了心理依賴性。此外，快速減重亦可能造成情緒性暴食引起復胖，而復胖後再度使用藥物減重，惡性循環下，讓患者忽胖忽瘦，引發身體機能失調。
我之前曾遇過一位40多歲女性，原先身體狀況正常、月經規律，長期依賴「減肥針」瘦了十幾公斤。之後卻開始出現頭暈、走路不穩、爬樓梯喘等症狀，來醫院檢查才發現血色素掉到很低，嚴重貧血。在減重後，病患的營養素未攝取充足，造成鐵質流失。其實這就是體重快速下降後，影響食慾、影響身體機能的表現。臨床上也觀察到部分民眾在快速減重後出現肌肉減少、免疫力下降等問題。
如同前述內容，減重藥物治療是做為低熱量飲食及適當運動外之輔助療法，健康的飲食與良好的運動習慣才是真正長久之道。對於肥胖的人來說，要達到健康體重並不簡單，體重目標應逐步設定，不要操之過急。另外，除了減重外，維持不復胖也是一項重要的任務。
參考資料
- Pok EH, Lee WJ, Ser KH, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy in Asia: Long term outcome and revisional surgery. Asian J Surg 2016;39:21-8.
- Seeras K, Acho RJ, Lopez PP. Roux-en-Y Gastric Bypass Chronic Complications. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; June 11, 2022.
- 衛生福利部-成人肥胖防治實證指引
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。