2023/02/23,
商業

外資：鴻海未來2至3年中國以外產能比重升至3成，2025年在全球電動車市占率達到5%

外資：鴻海未來2至3年中國以外產能比重升至3成，2025年在全球電動車市占率達到5%
鴻海科技集團董事長劉揚偉。Photo Credit: 中央社

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鴻海在電動車布局，外資重申到2025年鴻海集團在全球電動車市占率達到5%、營收規模達新台幣1兆元目標不變，其中60%營收來自電動車組裝、40%營收來自電動車相關元件。

（中央社）鴻海集團面對全球供應鏈重組策略備受關注，美系外資法人今（23）日預估，未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。

展望今（2023）年營運，法人預期鴻海集團在雲端網路、電腦終端、元件和其他等產品線業績成長可期，消費智能產品線保守看待。

觀察地緣政治風險和供應鏈重組趨勢下鴻海因應之道，美系外資法人今天報告預期，鴻海集團加速布局中國以外市場產能，例如在印度擴充蘋果（Apple）iPhone產線、在越南擴充MacBook和平板電腦iPad產能等。

Vedanta半導體主管談鴻海合資廠
Photo Credit: 中央社

鴻海的事業正在轉移。Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（右，Akarsh Hebbar），日前接受《中央社》專訪，分享與鴻海合資晶圓廠案進展。左為印度鴻海集團清奈廠區處長陳律道。中央社記者林行健德里攝2022年10月16日。

外資法人指出，目前鴻海集團在中國產能比重約75%、海外產能占比約25%，預期未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。

外資法人評估到2025年，印度將占iPhone整體電子代工服務（EMS）產能比重約25%，鴻海集團將成為iPhone在中國以外產能的主要供應商。

在電動車布局，外資重申到2025年鴻海集團在全球電動車市占率達到5%、營收規模達新台幣1兆元目標不變，其中60%營收來自電動車組裝、40%營收來自電動車相關元件。

展望鴻海今年4大產品線表現，外資法人分析，智慧型手機市況保守，終端需求不明，鴻海消費智能產品線的能見度可能受限。不過中長期來看，鴻海在主要客戶蘋果（Apple）的iPhone新機試產導入服務（NPI）仍有主導地位，市占率相對穩定。法人預期今年鴻海消費智能產品業績比重約50%左右。

在雲端網路產品線，外資法人指出，今年鴻海在相關領域成長態勢強勁，主要是在既有雲端服務供應商（CSP）客戶出貨比重高，且逐步滲透至新客戶，預期鴻海今年在CSP領域業績可望成長雙位數百分點。

鴻海科技日 劉揚偉介紹Model B性能
Photo Credit: 中央社

鴻海電動車備受矚目，日前在台北南港展覽館2館登場，發表Model B跨界休旅電動車，董事長劉揚偉親自介紹車款性能。中央社記者鄭傑文攝2022年10月18日。

電腦終端領域方面，外資法人預期鴻海今年相關產品線可望成長，電腦終端將是僅次於雲端網路成長幅度的產品線，主要受惠蘋果MacBook筆記型電腦以及商用印表機需求。

在元件和其他產品，外資法人預估鴻海今年相關項目也可望成長，主要是集團內部需求以及產品組合優化，例如聲學元件、相機模組、以及未來鏡頭鏡片等需求增加。

鴻海先前指出，1月營收達成率略高，預估第1季營運展望將可達到外界預期。法人預估鴻海首季業績可超過新台幣1.5兆元，創歷年同期新高。

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核稿編輯：翁世航


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