外資：鴻海未來2至3年中國以外產能比重升至3成，2025年在全球電動車市占率達到5%
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鴻海在電動車布局，外資重申到2025年鴻海集團在全球電動車市占率達到5%、營收規模達新台幣1兆元目標不變，其中60%營收來自電動車組裝、40%營收來自電動車相關元件。
（中央社）鴻海集團面對全球供應鏈重組策略備受關注，美系外資法人今（23）日預估，未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。
展望今（2023）年營運，法人預期鴻海集團在雲端網路、電腦終端、元件和其他等產品線業績成長可期，消費智能產品線保守看待。
觀察地緣政治風險和供應鏈重組趨勢下鴻海因應之道，美系外資法人今天報告預期，鴻海集團加速布局中國以外市場產能，例如在印度擴充蘋果（Apple）iPhone產線、在越南擴充MacBook和平板電腦iPad產能等。
外資法人指出，目前鴻海集團在中國產能比重約75%、海外產能占比約25%，預期未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。
外資法人評估到2025年，印度將占iPhone整體電子代工服務（EMS）產能比重約25%，鴻海集團將成為iPhone在中國以外產能的主要供應商。
在電動車布局，外資重申到2025年鴻海集團在全球電動車市占率達到5%、營收規模達新台幣1兆元目標不變，其中60%營收來自電動車組裝、40%營收來自電動車相關元件。
展望鴻海今年4大產品線表現，外資法人分析，智慧型手機市況保守，終端需求不明，鴻海消費智能產品線的能見度可能受限。不過中長期來看，鴻海在主要客戶蘋果（Apple）的iPhone新機試產導入服務（NPI）仍有主導地位，市占率相對穩定。法人預期今年鴻海消費智能產品業績比重約50%左右。
在雲端網路產品線，外資法人指出，今年鴻海在相關領域成長態勢強勁，主要是在既有雲端服務供應商（CSP）客戶出貨比重高，且逐步滲透至新客戶，預期鴻海今年在CSP領域業績可望成長雙位數百分點。
電腦終端領域方面，外資法人預期鴻海今年相關產品線可望成長，電腦終端將是僅次於雲端網路成長幅度的產品線，主要受惠蘋果MacBook筆記型電腦以及商用印表機需求。
在元件和其他產品，外資法人預估鴻海今年相關項目也可望成長，主要是集團內部需求以及產品組合優化，例如聲學元件、相機模組、以及未來鏡頭鏡片等需求增加。
鴻海先前指出，1月營收達成率略高，預估第1季營運展望將可達到外界預期。法人預估鴻海首季業績可超過新台幣1.5兆元，創歷年同期新高。
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核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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