《茶之別》：一般人對茶湯濃度有兩種見解，「水可溶物的多寡」與「感受的強弱」有何不同？
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本書脫胎自台灣茶藝之父――蔡榮章老師著作《茶道入門三篇──製茶、識茶、泡茶》的〈識茶篇〉。本書以〈識茶篇〉為基底，再加入更多的識茶知識與方法，喝茶的人更加瞭解如何懂茶、辨茶、識茶，之後就能找到適合自己口味的茶種，也懂得品茗的樂趣。
文：蔡榮章
茶湯的濃度
何謂濃度
一般人對茶湯的「濃度」有兩種不同的見解，一是就茶湯內「茶水可溶物」的多少而言，溶出得多，我們就說「濃」，溶出的少，我們就說「淡」。另外一個見解是就茶湯喝進嘴裡的感受而言，感受得強烈，我們就說濃，否則我們就說淡。在上一節談到一壺茶連續沖泡六道，每一道的茶湯濃度要力求一致，這時所說的濃度是指第二個見解而言。我們現在要加進去第一個見解，這樣對茶湯的「濃度」理解才全面。
濃度與稠度
「水可溶物的多寡」與「感受的強弱」有何不同呢？水可溶物的多寡是指融入茶湯中的茶成分總含量，這個總含量的多寡我們可以用「稠度」而表示。所謂稠度就是茶湯在嘴裡嚼之有物的感覺，稠度高的茶湯，喝來好像很有東西可吃的樣子，如果稠度低，喝來的感覺是水水的。但稠度對於茶湯在口腔內的感受強弱度並沒有一定的相關性。某杯茶湯的稠度不高，但只要其中「口感強」的成分多一些，如咖啡因與茶多酚多一些，它的感受強度就會提高。
如此，前後兩杯的茶湯常會被誤認為同樣的濃度，甚至於如果第二杯的強勁成分再多一些，反而會被誤認為第二杯濃於第一杯。這種現象常發生於同一批茶的二壺不同水溫的泡法，一壺水溫恰當，浸泡到適當時間後的茶湯，喝在嘴裡所感受到的濃度感可能與一壺水溫較高，浸泡時間稍短的茶湯濃度感差不多。但這時的稠度是前者大於後者的。
水可溶物與水不可溶物
前面談到溶於茶湯中之茶葉成分時，為什麼特別強調是「茶水可溶物」呢？因為成品茶中有些成分是不溶於水的，如維生素E、類胡蘿蔔素等脂溶性的成分。所以我們泡茶時從茶湯中所獲得的只是「水可溶物」的部分，其他非水溶性的成分只有在「抹茶法」或「茶食品」中獲得。
「識茶」分成從「成品茶」中認識與從「茶湯」中認識。成品茶的認識要求被認識的茶樣要有足夠表達的「代表性數量」，而且是足以代表該批茶品質的樣品；茶湯的認識要求被識的茶湯，要泡得足以代表該批茶的品質。
茶樣的代表性
一批成品茶的取樣不要從這批茶的上端足取，因為一堆茶的最上方總是比較粗大的部分，所以應從各區位中抽取。取出後充分混合，再取出所需的代表性份量。如果這批茶是分成好幾袋或好幾箱，要從各箱各袋中取「初樣」，混合後再取「代表樣」。如果箱袋間取出的初樣就已顯現明顯的差異，這表示這批茶拼配不均，應要求重並，或是從初樣中分成數批相似的茶樣，當成不同批次的成品茶來審視。
茶湯的代表性
「茶湯」要怎樣沖泡才足以代表該批成品茶的品質呢？首先，要取得足以代表這批成品茶的茶樣，方法如上所述，然後就是沖泡的方法。沖泡時不宜以量多水少的方式為之，浸泡的時間應該在三或六分鐘以上，水可溶物溶出速度快的茶使用三分鐘以上，如碎形紅茶、渥堆普洱等，水可溶物溶出速度慢的茶使用六分鐘以上，如鐵觀音、白毫銀針等。
因為如果以茶多水少的方式沖泡，可能一分鐘或五十秒就達到了「適當的茶湯濃度」，但這時的「水可溶物組配」並不足以代表該壺茶樣，只是溶解快的成分溶出，溶解慢的成分還來不及溶出。所以我們要求要有「最低的浸泡時間」，如上述所說的三或六分鐘。
識茶用的「茶湯」與品飲用的「茶湯」
如何才是「適當的茶湯濃度」呢？就是「最好代表該壺茶樣的茶湯」。這可以從數杯不同濃度與泡法（如水溫、茶水比例等）的茶湯中選出。這裡要強調的是「最好代表該壺茶樣的茶湯」，而不是「最好喝的茶湯」。因為現在我們談的是「識茶」。實驗的結果，是將茶樣在適合它溫度的熱水中浸泡到「水可溶物」充分釋出後所得到的「適當濃度」。這樣的泡法其茶量為水量的一・五﹪，浸泡到十鐘以後所得的茶湯。因為我們要檢視成品茶內的綜合性成分，所以要有足夠的浸泡時間讓水可溶物充分溶出，這個時間是十分鐘以上；因為我們要有「適當的茶湯濃度」來檢視成品茶的特性與品質，能達到此目的的茶水比例為一・五﹪。
沖泡技術影響「識茶」
我們進一步探討為什麼要在「適當的茶湯濃度」下從事「識茶」？因為這種狀況下比較容易識別，泡得太淡或太濃都有礙對該茶樣特性與品質的判斷。有人或許會提出反駁：成品茶就是成品茶，已經是製作完成的產品，不論特性或品質都已經確定，為什麼會因為茶湯的關係而變得不易判定呢？
誠如上面所說的，如果我們「識茶」的對象是「成品茶」，當然不能受泡茶技術的影響。但是如果只就「茶湯」來評定該種茶樣，確實容易有誤判的時候。如喝到一杯泡得太淡的茶湯，容易誤以為茶靑老採或製作不良所造成；相反的，如喝到一杯泡得太濃而顯得苦澀的茶湯，我們會誤以為該茶樣的苦澀味太重。所以從茶湯識茶時，必須知道這杯茶湯是在什麼狀況之下沖泡而成的，我們好自行調整評判的結果。
一・五％與二％的不同
另外在茶業界流通的一種沖泡「識茶用茶湯」的方法稱為「審評泡茶法」，是使用一隻容積為一五○㏄的沖泡杯（或稱審評杯），配上一隻二○○㏄的茶碗（或稱審評碗），有時還加上一隻審評碟。秤三公克的樣品茶放入沖泡杯，沖滿大約九十五℃的熱水，四至七分鐘以後將茶湯一次倒入茶碗內。先審視茶碗內的湯色，再聞沖泡杯內的茶香，再喝茶碗內的茶湯，最後將茶渣倒至審評碟內看葉底。
這種審評泡茶法也是在設法獲得「適當的茶湯濃度」，只是必須在沖泡之前先依茶況決定茶葉浸泡的時間（四到七分鐘只是參考値）。這時茶量的公克數是水量㏄數的二﹪，若不控制時間，超過後會使茶湯變得太濃。前面那種「水可溶物充分釋出」的泡茶法是使用茶水一・五﹪的比例，所以各種茶都可以用十分鐘的時間浸泡，而且茶葉與茶湯不分離也沒什麼關係，因為可溶解的成分已充分溶出。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html