《深夜救贖我的烤雞》：因為手中的麵團活著，因而你體會到生活還必須繼續下去
我們想讓你知道的是
我祖父過世以後我做了非常多這款麵包，多到必須到處分送：訪客、陌生人、鄰居⋯⋯，或許潛意識裡我正在組建一個部落，分享麵包是大家都能接受且無法拒絕的方法，透過分享我的麵包，這群人分享了我詭異而難受的哀慟，並且在我逝去親人的時候成為我的親人。
文：艾拉・瑞絲布萊吉爾（Ella Risbridger）
平復哀慟的哈拉麵包
我的祖父會讓我早餐吃蘋果派，有一次我們還問他早餐可不可以吃冰淇淋？他說如果你們找得到就去吃吧，我們跑去外面的冰庫裡找到兩盒小甜筒，他也就讓我們吃了。那大概是他守信用的方式吧。他是我爸爸的爸爸，他是一名老師，偶爾也當當傳道士。他來自一個小鎮名叫傑克森戴爾（Jacksondale），可是我們從沒在地圖上找到這個地方。
我的祖父也非常會說故事。他會從袖子找出故事，用手帕包起來，然後把手帕抖開彎下腰對我們說：「啊，我想起一個故事啦。」
他說的故事都很好聽，我通通都記得，這些故事鮮明地像我親眼見過一般。
他每次見到我們都對我們很好，但他並不常與我們相見；他過世的時候我已經很久沒見到他了，這大概使我更難受吧，我那時才二十多歲，對死亡認識不深，但是祖父的死大概是其中最怪異的吧：這個人我認識，或說我曾經認識，只是現在不認識了；他的逝去對我的現在一點影響也沒有，卻深深刺傷我的過去，我不是因為現在的我而思念他，而是為了曾經的我⋯⋯，但是，一個人要怎麼對已經不認識之人的逝去而哀慟呢？
我用做麵包平復哀慟。麵包是生活必須，因此是撫平哀慟的最佳良藥——微小的活體在你的手中呼吸、冒泡、蓬發，因為手中的麵團活著，因而你體會到生活還必須繼續下去。
平復哀慟的規則寫在哪裡我不知道，不過我明確地知道麵包製作的規則；我不知道如何平復傷慟，卻知道如何做麵包。我知道六條辮子的哈拉麵包怎麼做：用憤怒的力氣揉麵團、用哀悼的心情等待發酵、一邊編織一邊找到生活的規則，我覺得傷心的時候更需要讓雙手忙碌，而用手編織麵包是最好的療癒。所以每當煩躁或不知所措的時候，我都會回頭來找這份麵包食譜，它的複雜度使你的心和手剛剛好的忙碌。
我祖父過世以後我做了非常多這款麵包，多到必須到處分送：訪客、陌生人、鄰居⋯⋯，或許潛意識裡我正在組建一個部落，分享麵包是大家都能接受且無法拒絕的方法，透過分享我的麵包，這群人分享了我詭異而難受的哀慟，並且在我逝去親人的時候成為我的親人。
更何況，大家愛這款麵包啊，它看起來既美麗又複雜，實際操作其實沒那麼難，但是大家就是會很驚豔。人們通常對於麵包都有類似的反應，實在是因為他們把做麵包想像得太困難了。
可做1條麵包
- 1包7克的速發酵母粉
- 250毫升溫水
- 40克幼金砂糖
- 625克高筋白麵粉
- 2茶匙細鹽
- 3顆蛋
- 4大匙味道中性的油，如花生油
- 如果想要的話可以撒些海鹽或罌粟籽
從酵母開始進行，基本上就是喚醒它。把溫水倒入一個小碗、加入酵母粉、一點點糖，攪拌均勻直到融化，接著靜置5-10分鐘，直到厚厚的一層泡泡開始形成。
把麵粉、鹽和剩下的糖放進一個大碗，或是攪麵機的鋼盆裡，攪拌均勻使得麵粉接觸到空氣。深呼吸。
粉類中央挖一個洞，把兩顆蛋打在洞裡，第三顆蛋將蛋白蛋黃分離（你可以這樣做：輕輕將蛋殼敲成兩半，輪流重複用兩個蛋殼接住蛋黃，並讓蛋白流下），蛋白留至待會刷麵包表面，蛋黃加入粉類的另兩顆蛋，接著加入油，攪拌均勻，它會呈現有如泥漿狀的軟麵糊。
然後將酵母泡泡倒進來，繼續攪拌均勻，最後會呈現出蓬鬆且難以攪拌的麵團。
此時你可以架設好攪麵機，將很難再攪動的麵糊用機器揉個6-8分鐘；或者你也可以將檯面灑好手粉，用盡吃奶的力氣用手揉：指節深入麵團、用手指折疊麵團，至少10分鐘，直到它柔軟可塑形成一個球體，你的手能感覺到麵團可以了。
將麵團置於上油的深碗或攪麵機鋼盆裡發酵，蓋上乾淨的茶巾並靜置於溫暖處約1小時，或至麵團呈兩倍大。
取出發酵的麵團秤重，除以六，得出每一股的重量。把麵團依照算出的重量分成六小團（這個動作比你想像得容易），然後把小團揉成細細長長的條狀，條狀的長度和厚度會決定麵包成品的形狀：短胖的會變成日常麵包，瘦長的會變成鈴鐺形狀，比較像節慶麵包。
把六股條狀的麵團排列整齊，頂端處相黏合，然後開始編織：取最右一股跨過右二、穿進右三下、跨過右四、穿進右五下，這樣右一就會在左一；重複這個動作，每次都從新的右一開始，直到所有的條狀麵團都編織在一起。這個動作做起來比聽起來簡單得多，你絕對可以做到；但是你必須要很專心在處理麵包。這對平復哀慟來說是好事，因為當你專心在做麵包，就會無法認知其他事、不記得其他事、感受不到其他事——你只專注在做麵包和編織麵團。
如果你要做的是短胖型的，最後幾股麵團捏在一起，用手掌將麵團整形推高，讓它更高更圓。
如果你做的是瘦長型的，那就要做成一個圈圈。你要把麵團拉起來，兩端編織接成一個圓圈。不用擔心，麵團很堅強不會破掉，隨便編沒有關係，只要兩端能接合。
把編好的麵團拉起來移到鋪好烤紙的烤盤上，再回到溫暖處發酵1 小時，直到蓬鬆。將烤箱預熱175℃，蛋白刷在麵團表面，如果覺得不好刷，可以在蛋白裡加一茶匙的水，就會比較好操作。如果你想要加些罌粟籽或海鹽，現在可以撒上。
放進烤箱烤30分鐘，15分鐘時反轉烤盤。麵包呈現深金黃色或是麵包中央溫度顯示88℃時，就是好了。如果你沒有溫度計，用指節敲敲麵團，聽到空心的聲音就是好了（這聲音也如同哀慟，尤其是莫名的哀慟：既空心又沉重）。
把哈拉麵包移到通風處架上放涼，蒸氣消失後就可以吃了。你也可以用茶巾包起來去敲鄰居的門，這樣的舉動彷彿說著——我很傷心、我不想那麼孤單、請與我分享麵包⋯⋯。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。