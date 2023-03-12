《深夜救贖我的烤雞》：因為手中的麵團活著，因而你體會到生活還必須繼續下去

文：艾拉・瑞絲布萊吉爾（Ella Risbridger）

平復哀慟的哈拉麵包

我的祖父會讓我早餐吃蘋果派，有一次我們還問他早餐可不可以吃冰淇淋？他說如果你們找得到就去吃吧，我們跑去外面的冰庫裡找到兩盒小甜筒，他也就讓我們吃了。那大概是他守信用的方式吧。他是我爸爸的爸爸，他是一名老師，偶爾也當當傳道士。他來自一個小鎮名叫傑克森戴爾（Jacksondale），可是我們從沒在地圖上找到這個地方。

我的祖父也非常會說故事。他會從袖子找出故事，用手帕包起來，然後把手帕抖開彎下腰對我們說：「啊，我想起一個故事啦。」

他說的故事都很好聽，我通通都記得，這些故事鮮明地像我親眼見過一般。

他每次見到我們都對我們很好，但他並不常與我們相見；他過世的時候我已經很久沒見到他了，這大概使我更難受吧，我那時才二十多歲，對死亡認識不深，但是祖父的死大概是其中最怪異的吧：這個人我認識，或說我曾經認識，只是現在不認識了；他的逝去對我的現在一點影響也沒有，卻深深刺傷我的過去，我不是因為現在的我而思念他，而是為了曾經的我⋯⋯，但是，一個人要怎麼對已經不認識之人的逝去而哀慟呢？

我用做麵包平復哀慟。麵包是生活必須，因此是撫平哀慟的最佳良藥——微小的活體在你的手中呼吸、冒泡、蓬發，因為手中的麵團活著，因而你體會到生活還必須繼續下去。

平復哀慟的規則寫在哪裡我不知道，不過我明確地知道麵包製作的規則；我不知道如何平復傷慟，卻知道如何做麵包。我知道六條辮子的哈拉麵包怎麼做：用憤怒的力氣揉麵團、用哀悼的心情等待發酵、一邊編織一邊找到生活的規則，我覺得傷心的時候更需要讓雙手忙碌，而用手編織麵包是最好的療癒。所以每當煩躁或不知所措的時候，我都會回頭來找這份麵包食譜，它的複雜度使你的心和手剛剛好的忙碌。

我祖父過世以後我做了非常多這款麵包，多到必須到處分送：訪客、陌生人、鄰居⋯⋯，或許潛意識裡我正在組建一個部落，分享麵包是大家都能接受且無法拒絕的方法，透過分享我的麵包，這群人分享了我詭異而難受的哀慟，並且在我逝去親人的時候成為我的親人。

更何況，大家愛這款麵包啊，它看起來既美麗又複雜，實際操作其實沒那麼難，但是大家就是會很驚豔。人們通常對於麵包都有類似的反應，實在是因為他們把做麵包想像得太困難了。

可做1條麵包

1包7克的速發酵母粉

250毫升溫水

40克幼金砂糖

625克高筋白麵粉

2茶匙細鹽

3顆蛋

4大匙味道中性的油，如花生油

如果想要的話可以撒些海鹽或罌粟籽

從酵母開始進行，基本上就是喚醒它。把溫水倒入一個小碗、加入酵母粉、一點點糖，攪拌均勻直到融化，接著靜置5-10分鐘，直到厚厚的一層泡泡開始形成。

把麵粉、鹽和剩下的糖放進一個大碗，或是攪麵機的鋼盆裡，攪拌均勻使得麵粉接觸到空氣。深呼吸。

粉類中央挖一個洞，把兩顆蛋打在洞裡，第三顆蛋將蛋白蛋黃分離（你可以這樣做：輕輕將蛋殼敲成兩半，輪流重複用兩個蛋殼接住蛋黃，並讓蛋白流下），蛋白留至待會刷麵包表面，蛋黃加入粉類的另兩顆蛋，接著加入油，攪拌均勻，它會呈現有如泥漿狀的軟麵糊。

然後將酵母泡泡倒進來，繼續攪拌均勻，最後會呈現出蓬鬆且難以攪拌的麵團。

此時你可以架設好攪麵機，將很難再攪動的麵糊用機器揉個6-8分鐘；或者你也可以將檯面灑好手粉，用盡吃奶的力氣用手揉：指節深入麵團、用手指折疊麵團，至少10分鐘，直到它柔軟可塑形成一個球體，你的手能感覺到麵團可以了。

將麵團置於上油的深碗或攪麵機鋼盆裡發酵，蓋上乾淨的茶巾並靜置於溫暖處約1小時，或至麵團呈兩倍大。

取出發酵的麵團秤重，除以六，得出每一股的重量。把麵團依照算出的重量分成六小團（這個動作比你想像得容易），然後把小團揉成細細長長的條狀，條狀的長度和厚度會決定麵包成品的形狀：短胖的會變成日常麵包，瘦長的會變成鈴鐺形狀，比較像節慶麵包。

把六股條狀的麵團排列整齊，頂端處相黏合，然後開始編織：取最右一股跨過右二、穿進右三下、跨過右四、穿進右五下，這樣右一就會在左一；重複這個動作，每次都從新的右一開始，直到所有的條狀麵團都編織在一起。這個動作做起來比聽起來簡單得多，你絕對可以做到；但是你必須要很專心在處理麵包。這對平復哀慟來說是好事，因為當你專心在做麵包，就會無法認知其他事、不記得其他事、感受不到其他事——你只專注在做麵包和編織麵團。

如果你要做的是短胖型的，最後幾股麵團捏在一起，用手掌將麵團整形推高，讓它更高更圓。

如果你做的是瘦長型的，那就要做成一個圈圈。你要把麵團拉起來，兩端編織接成一個圓圈。不用擔心，麵團很堅強不會破掉，隨便編沒有關係，只要兩端能接合。

把編好的麵團拉起來移到鋪好烤紙的烤盤上，再回到溫暖處發酵1 小時，直到蓬鬆。將烤箱預熱175℃，蛋白刷在麵團表面，如果覺得不好刷，可以在蛋白裡加一茶匙的水，就會比較好操作。如果你想要加些罌粟籽或海鹽，現在可以撒上。

放進烤箱烤30分鐘，15分鐘時反轉烤盤。麵包呈現深金黃色或是麵包中央溫度顯示88℃時，就是好了。如果你沒有溫度計，用指節敲敲麵團，聽到空心的聲音就是好了（這聲音也如同哀慟，尤其是莫名的哀慟：既空心又沉重）。

把哈拉麵包移到通風處架上放涼，蒸氣消失後就可以吃了。你也可以用茶巾包起來去敲鄰居的門，這樣的舉動彷彿說著——我很傷心、我不想那麼孤單、請與我分享麵包⋯⋯。

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