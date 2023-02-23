今日本土新增1萬4038例、死亡37例，指揮中心呼籲民眾響應「疫苗加一」活動，為解封做好準備
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指揮中心將於3、4月推動「疫苗加一，解封安心」活動。由於疫苗保護力大約在施打半年後就會下降至不到50%，呼籲民眾不論之前有沒有接種過疫苗，都希望今年能再打一劑，以加快台灣防疫降級速度。且將提供不同品牌疫苗提供施打，不但是公費提供且庫存無虞。
中央流行疫情指揮中心於今（23）日公布國內新增1萬4387例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬4038例本土個案及304例境外移入。另外，確診個案中新增37例死亡。
疫情趨緩作業變更
指揮中心宣布，調整各類住宿式及社區式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩之措施。
住宿式照顧機構篩檢頻率調整為：
- 住民及服務對象每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2到18歲維持每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。
- 工作人員取消每週定期快篩，有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）亦得提供工作人員公費家用快篩住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
而住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
指揮中心自明（24）日起亦不再每日發布新聞稿，改成每天下午2點左右於疾管署全球資訊網更新疫情資訊。
「疫苗加一，解封安心」活動3月6日開跑
指揮中心自今（2023）年3月6日至4月30日，推動「疫苗加一，解封安心」活動。
呼籲三大族群響應接種：
- 未曾接種任何一劑。
- 尚未完成基礎劑。
- 6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗。
活動期間將透過與各地方政府共同推動，由各縣市安排或指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。
今日與會的台大醫院醫師李秉穎表示，不論之前打過多少劑疫苗，都希望民眾今年能再打一劑次世代疫苗。因為疫苗保護力大約在施打半年後就會下降至少於50%，世界各國的共識也是如此。只要抗體高度增加，就算病毒跑到呼吸道也不容易感染，罹病率降低，後續的重症跟死亡保護力也會提高。
李秉穎還呼籲民眾不要因為擔心疫苗副作用而不接種，畢竟染疫之後的併發症症狀會比疫苗副作用嚴重得多。為此，指揮中心也提供了不同品牌的疫苗供民眾選擇施打。且如果所有人都接種了疫苗，防疫降級速度會加快。
如何提高一劑疫苗都沒有施打族群的接種意願
疫情指揮中心指揮官王必勝說明，目前台灣一劑疫苗都沒有施打的人數大約在130萬人左右，為提高這類族群的疫苗接種率，除加強媒體宣傳外，在地方鄉鎮會依賴里長造冊提醒，也會請醫事人員在民眾前往醫療院所時做宣導。
王必慎還強調，今年的疫苗施打一定是公費，且次世代疫苗庫存數量充足，就算不夠也能隨時進貨。但由於美國疾管署近期曾發布警訊，65歲以上老年人施打輝瑞BNT疫苗後有較高機率引發中風，因此目前不會提供輝瑞BNT疫苗的施打選項。不過今年BNT公司會來台舉行疫苗討論和合作。
春夏之際腸病毒升溫但不到警戒狀態
李秉穎說明，由於開學後的3到6月是腸病毒好發季節，且過去3年為了防疫，連帶許多其他感染病都沒有流行，這容易造成易感受族群的「免疫負債」。但民眾不用過度緊張，會產生「免疫負債」的大多是3歲以內孩童，且即便如此，今年腸病毒感染人數並沒有大幅增加，且感染的人之中也沒有最嚴重的71型腸病毒，這表示沒有明顯免疫負債現象，請民眾放心。
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核稿編輯：潘柏翰
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