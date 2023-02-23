行政院會通過特別預算，4月有望發6000元，多元發放方式讓民眾領取
我們想讓你知道的是
鄭文燦表示，希望今天院會通過預算後，在立法院能夠趕快審、趕快發，會準備多元發放方式讓方便領取。日前已積極在2月完成發放系統開發、3月做測試，「發6000元現金的部分已經ready了。」
行政院今（23）日通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，本次3800億元的的預算中，有1417億元用於普發現金、1000億元分配給挹注勞健保及台電、1370億加強經濟及社會韌性。行政院長陳建仁表示，立法院需要審議一段時間，若須經冷凍期，就會到4月時發放6000元；副院長鄭文燦說明，會準備多元發放方式讓民眾領取。
政務委員、行政院代理發言人羅秉成表示，立法院先前三讀通過疫後特別條例，有法源依據之後， 行政院用最快的速度在院會通過特別預算案，今日陳建仁親自主持記者會報告特別預算的概況。
針對預算分配的方式，主計總處公務預算處長許永議說明，這次預算上限是3800萬元，沒有排除任何舉債限制，執行期限到114年底。
財政部分配到1417億元，用於普發現金6000元；勞動部300億元是撥補勞保基金；經濟部817億元包含撥補台電500億元、專案貸款145億元，以及製造業、商業、服務業等低碳化、智慧化設備的提升和研發補助。
衛福部的303億元，包含撥補健保基金200億元、國民年金保費70億元以及加發弱勢補助金；交通部174億元包含通勤月票200億元和國際觀光經費；教育部220億元是學貸補助經費。
農委會268億元用於農林漁牧產業輔導、設備設施提升，以及農田水利建設、農村送暖等經費；內政部165億元是房貸支持經費，文化部23億元適用於辦理藝文振興及成年禮所需經費。
許永議表示，若從特別條例的三大主軸來看，挹注勞健保及台電總共分配1000億元、普發現金1417億元、強化經濟及社會韌性1370億元，另外預備金有13億元。
針對勞健保和台電的部分，鄭文燦說明，1000億元分配勞健保、台電的預算中，勞保基金挹注300億，再加上年度預算450億，從2020年總統蔡英文要求政府基金撥補勞保到現在為止，總共已挹注1470億，未來對勞保財務的穩健一樣會採取這樣的立場。
鄭文燦也說，健保挹注的200億可以適時彌補健保缺口；台電方面，加上年度預算1500億，雖然虧損比挹注加預算的金額大，但希望能讓油價、電價在合理範圍，以平穩物價。
許永議表示，這次適度擴大支出，是希望能夠保障民眾生活品質、加強弱勢照顧、兼顧產業競爭力、維持經濟成長動能，雖然在預算中有編列債務2000億元，但實際執行的時候會以歲計剩餘來支應，不會增加債務。
主計長朱澤民進一步解釋，等7月底審計部決算審定出來，執行上就不會花到這筆債務，完全使用歲計剩餘來支應3800億。至於預備金的13億，是因為出生人數、弱勢族群符合條件的估計可能有差異，就有預備金來支應，如果沒有用到這麼多預備金的話就會繳庫。
發6000元系統已準備，4月時可能將發放
至於何時能普發現金6000元，鄭文燦表示，希望今天院會通過預算後，在立法院能夠趕快審、趕快發，會準備多元發放方式讓方便領取。日前已積極在2月完成發放系統開發、3月做測試，「發6000元現金的部分已經ready了。」
陳建仁指出，立法院需要審議的一段期間，審議完就看能不能夠馬上通過，或還要經過一段冷凍期。如果需要冷凍期，估算會到4月份的時候才會發放，也呼籲如果朝野黨團都覺得預算合理、合情、合法，在審議後盡快通過，越快通過就越早發放。
陳建仁希望每人發6000元現金能讓大家的生活得到比較好的照顧，減輕人民負擔。也盼廠商企業能夠配合做促銷動作，更好發揮促進內需的效果，讓經濟更加活絡。他同時呼籲全民繼續團結合作、支持疫後特別預算，懇請立法院朝野黨團，經審議能盡快通過。
有媒體提問，普發現金6000元能為經濟帶來多少貢獻，國發會主委龔明鑫說明，相對之前五倍券的規劃，發現金有可能被存下來，所以效果上會稍微打一點折扣，不過仍希望效果能貢獻超過0.3個百分點，並呼籲大家多多促進國內消費，產生的效益會更好。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。