行政院會通過特別預算，4月有望發6000元，多元發放方式讓民眾領取

行政院今（23）日通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，本次3800億元的的預算中，有1417億元用於普發現金、1000億元分配給挹注勞健保及台電、1370億加強經濟及社會韌性。行政院長陳建仁表示，立法院需要審議一段時間，若須經冷凍期，就會到4月時發放6000元；副院長鄭文燦說明，會準備多元發放方式讓民眾領取。

政務委員、行政院代理發言人羅秉成表示，立法院先前三讀通過疫後特別條例，有法源依據之後， 行政院用最快的速度在院會通過特別預算案，今日陳建仁親自主持記者會報告特別預算的概況。

針對預算分配的方式，主計總處公務預算處長許永議說明，這次預算上限是3800萬元，沒有排除任何舉債限制，執行期限到114年底。

財政部分配到1417億元，用於普發現金6000元；勞動部300億元是撥補勞保基金；經濟部817億元包含撥補台電500億元、專案貸款145億元，以及製造業、商業、服務業等低碳化、智慧化設備的提升和研發補助。

Photo Credit：行政院

衛福部的303億元，包含撥補健保基金200億元、國民年金保費70億元以及加發弱勢補助金；交通部174億元包含通勤月票200億元和國際觀光經費；教育部220億元是學貸補助經費。

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農委會268億元用於農林漁牧產業輔導、設備設施提升，以及農田水利建設、農村送暖等經費；內政部165億元是房貸支持經費，文化部23億元適用於辦理藝文振興及成年禮所需經費。

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許永議表示，若從特別條例的三大主軸來看，挹注勞健保及台電總共分配1000億元、普發現金1417億元、強化經濟及社會韌性1370億元，另外預備金有13億元。

針對勞健保和台電的部分，鄭文燦說明，1000億元分配勞健保、台電的預算中，勞保基金挹注300億，再加上年度預算450億，從2020年總統蔡英文要求政府基金撥補勞保到現在為止，總共已挹注1470億，未來對勞保財務的穩健一樣會採取這樣的立場。

鄭文燦也說，健保挹注的200億可以適時彌補健保缺口；台電方面，加上年度預算1500億，雖然虧損比挹注加預算的金額大，但希望能讓油價、電價在合理範圍，以平穩物價。

許永議表示，這次適度擴大支出，是希望能夠保障民眾生活品質、加強弱勢照顧、兼顧產業競爭力、維持經濟成長動能，雖然在預算中有編列債務2000億元，但實際執行的時候會以歲計剩餘來支應，不會增加債務。

主計長朱澤民進一步解釋，等7月底審計部決算審定出來，執行上就不會花到這筆債務，完全使用歲計剩餘來支應3800億。至於預備金的13億，是因為出生人數、弱勢族群符合條件的估計可能有差異，就有預備金來支應，如果沒有用到這麼多預備金的話就會繳庫。

發6000元系統已準備，4月時可能將發放

至於何時能普發現金6000元，鄭文燦表示，希望今天院會通過預算後，在立法院能夠趕快審、趕快發，會準備多元發放方式讓方便領取。日前已積極在2月完成發放系統開發、3月做測試，「發6000元現金的部分已經ready了。」

陳建仁指出，立法院需要審議的一段期間，審議完就看能不能夠馬上通過，或還要經過一段冷凍期。如果需要冷凍期，估算會到4月份的時候才會發放，也呼籲如果朝野黨團都覺得預算合理、合情、合法，在審議後盡快通過，越快通過就越早發放。

陳建仁希望每人發6000元現金能讓大家的生活得到比較好的照顧，減輕人民負擔。也盼廠商企業能夠配合做促銷動作，更好發揮促進內需的效果，讓經濟更加活絡。他同時呼籲全民繼續團結合作、支持疫後特別預算，懇請立法院朝野黨團，經審議能盡快通過。

有媒體提問，普發現金6000元能為經濟帶來多少貢獻，國發會主委龔明鑫說明，相對之前五倍券的規劃，發現金有可能被存下來，所以效果上會稍微打一點折扣，不過仍希望效果能貢獻超過0.3個百分點，並呼籲大家多多促進國內消費，產生的效益會更好。

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核稿編輯：翁世航