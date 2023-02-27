《悲情城市》4K修復版（上）：侯孝賢的電影語言與詮釋二二八的視角

1989年台灣影史經典。

1989年上映的《悲情城市》，是在台灣解嚴（1987年）初期，由侯孝賢執導的台灣歷史電影。

本片是台灣首部涉及二二八事件的電影，竟然也是唯一的一部。也許有人說1999年的《天馬茶房》也在講二二八，但我不認為如此，理由後面會提到。

《悲情城市》的故事，描述國民政府接收台灣初期，居住於基隆田寮港（古地名）的林氏家族，在二二八事件前後，發生的一連串家庭慘劇。一門男丁除老二戰死南洋之外，老大捲入黑幫仇殺，老三涉入外省幫派事件，被軍警刑求成白痴。

而老四因幫助地下反抗組織，而被逮捕，至此下落不明。二二八事件之後，林家僅剩老人、小孩與女眷，得以殘存。

《悲情城市》於1989年9月12日，在第46屆威尼斯影展首映，並獲得最高榮譽電影金獅獎。其後於同年10月21日在台灣上映。電影創下台灣電影當年難得的藝術片賣座紀錄，自問世以來，過去30年成為台灣文化圈的重要影視作品。本片帶動的文化討論與影響，甚是龐大，寫下難以抹滅的痕跡。

而隨著《悲情城市》的製片邱復生，以4K修復電影的舊膠捲，本片也得以在2023年2月24日，重新登上院線（過去在影展與電資館放過很多次，姑且不論），讓不同世代的台灣人，得以在戲院觀看這部作品。這本身就具有意義。