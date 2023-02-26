美國諷刺漫畫《呆伯特》作者建議「白人遠離黑人」遭數百家媒體封殺引發言論自由爭議
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這並非亞當斯首次發表類似的爭議言論，而他強調自己只是主張「人人都應被視為個體對待」，「但你應該避開那些不尊重你的團體，即使團體中有些人是沒問題的」。
美國知名的職場諷刺漫畫《呆伯特》（Dilbert）作者亞當斯（Scott Adams），日前在直播節目上談到美國的種族問題，發表頗具爭議性的言論例如認為黑人為「仇恨團體」，並表示白人應該「離這群人遠點」，還稱黑人不重視教育等。在社群上引爆爭議後，經營全美數百家報紙的TODAY USA集團昨（25）日宣布將停止刊登「呆伯特」漫畫。包括《華盛頓郵報》也不再讓「呆伯特」登上版面。
亞當斯：建議白人遠離黑人
亞當斯22日在他的《Real Coffee with Scott Adams》直播節目中提到，「當白人OK」（It's okay to be White）這句話，他指出，美國的民調公司「拉斯穆森報告」（RasmussenReports）最近有份民調報告出爐，53%的黑人同意這句話，但有26%的人不同意，其他人則表示不確定；他表示「如果近一半黑人對白人不滿⋯⋯那（黑人）就是一個仇恨團體」。
「當白人OK」（It's okay to be White）是美國另類右派團體於2017年提出的口號，有分析稱這是來自於美國一本兒童繪本《It's okay to be different》，該繪本原本想表達的是「和別人不一樣也沒關係」，不過「當白人也沒關係」則被視為是對美國近年來高度重視和強調種族平權的一種反撲；這句口號開始在校園、街道上以不同文宣品形式流傳，並且獲得包括新納粹分子在內的白人至上主義者的支持。
亞當斯並在直播中提到，「我不想跟他們（此指黑人）扯上任何關係。而且我會說，根據現在的情勢，我給白人的最好建議就是離黑人遠一點⋯⋯因為問題解決不了。」他還說，作為美國的白人公民，再去幫助黑人公民是沒有任何意義的，所以他打算放棄對美國黑人的幫助，因為這似乎沒有回報。
亞當斯也在影片中指責，黑人不關注教育，還說「我真的厭倦看到一個又一個美國黑人毆打非黑人公民的影片」。
引爆爭議後，呆伯特漫畫遭媒體「封殺」
節目播出後，擁有超過300家報紙的《今日美國報》（USA Today）報業集團、德州《聖安東尼奧快報》（San Antonio Express-News）等媒體也陸續宣布不再刊登亞當斯的作品。華盛頓郵報（Washington Post）也收到許多讀者要求取消刊載的訊息，並在今天宣布不再連載《呆伯特》。
《The Varity》報導，《The Plain Dealer》的編輯表示，「《呆伯特》連環漫畫畫的創作者本週發表了種族主義言論，我們將不再在《The Plain Dealer》中刊登他的連環畫，我們不是那些擁護種族主義的人的家，我們當然不想為他們提供經濟支持。」該報編輯Chris Quinn表示「這不是一個艱難的決定。」「在我們決定用什麼來代替《呆伯特》之前，你可能會在它出現的地方看到一個灰色的框。」
亞當斯非首次惹議，諷「言論自由」被限縮
亞當斯此前就曾聲稱，他的一些節目被取消，因為他是白人，而且他還開過許多帶有種族色彩的「笑話」。被取消的包括黃金時段的電視卡通，他當時就曾表示自己因為是白人所以節目被取消，不過實際上是因為收視率下滑。另外他也曾公開諷刺地表示，在拜登提名美國最高法院大法官的人選之前，他將自我認同為一名「黑人女性」。
而這次再度因為種族相關的言論引發了爭議後，他也在推特上接連發文，認為自己被封殺是對言論自由的限縮，以及繼續用嘲諷方式反問「假如你朋友即將入獄，你會建議他當個種族主義者，還是跟大家打成一片？」「有人今天查看了言論自由的價格嗎？那價格比雞蛋還要糟。」等等；他也在推特上呼籲大家到他的個人官網，「也許這會是之後唯一可以看到《呆伯特》繼續連載的地方」。
而在25日的節目中，亞當斯則強調，自己只是主張「人人都應被視為個體對待」，「但你應該避開那些不尊重你的團體，即使團體中有些人是沒問題的」。
《中央社》報導，《呆伯特》是亞當斯在1989年開始創作的漫畫，描繪並諷刺職場環境與文化，風靡全球，引發不少上班族共鳴，並創造出著名的「呆伯特法則」（Dilbert principle）。
漫畫在當紅時期曾在2000多家媒體刊登，1998年還贏得美國全國漫畫家協會（National CartoonistsSociety）備受推崇的盧本獎（Reuben Award），也曾改編成卡通。
新聞來源
- Hundreds of newspapers drop ‘Dilbert’ comic strip after racist tirade from creator Scott Adams（CNN）
- ‘Dilbert’ Comic Strip Dropped by Newspapers Over Scott Adams’ Racist Comments（The Varity）
- 漫畫呆伯特作者涉種族仇恨「白人應遠離黑人」 遭多家美媒停刊（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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