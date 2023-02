美國諷刺漫畫《呆伯特》作者建議「白人遠離黑人」遭數百家媒體封殺引發言論自由爭議

美國知名的職場諷刺漫畫《呆伯特》(Dilbert)作者亞當斯(Scott Adams),日前在直播節目上談到美國的種族問題,發表頗具爭議性的言論例如認為黑人為「仇恨團體」,並表示白人應該「離這群人遠點」,還稱黑人不重視教育等。在社群上引爆爭議後,經營全美數百家報紙的TODAY USA集團昨(25)日宣布將停止刊登「呆伯特」漫畫。包括《華盛頓郵報》也不再讓「呆伯特」登上版面。

亞當斯:建議白人遠離黑人

亞當斯22日在他的《Real Coffee with Scott Adams》直播節目中提到,「當白人OK」(It's okay to be White)這句話,他指出,美國的民調公司「拉斯穆森報告」(RasmussenReports)最近有份民調報告出爐,53%的黑人同意這句話,但有26%的人不同意,其他人則表示不確定;他表示「如果近一半黑人對白人不滿⋯⋯那(黑人)就是一個仇恨團體」。

「當白人OK」(It's okay to be White)是美國另類右派團體於2017年提出的口號,有分析稱這是來自於美國一本兒童繪本《It's okay to be different》,該繪本原本想表達的是「和別人不一樣也沒關係」,不過「當白人也沒關係」則被視為是對美國近年來高度重視和強調種族平權的一種反撲;這句口號開始在校園、街道上以不同文宣品形式流傳,並且獲得 包括新納粹分子在內的白人至上主義者的支持。

亞當斯並在直播中提到, 「我不想跟他們(此指黑人)扯上任何關係。而且我會說,根據現在的情勢,我給白人的最好建議就是離黑人遠一點⋯⋯因為問題解決不了。」他還說, 作為美國的白人公民,再去幫助黑人公民是沒有任何意義的, 所以他打算放棄對美國黑人的幫助,因為這似乎沒有回報。

亞當斯也在影片中指責,黑人不關注教育,還說「我真的厭倦看到一個又一個美國黑人毆打非黑人公民的影片」。

引爆爭議後,呆伯特漫畫遭媒體「封殺」

節目播出後,擁有超過300家報紙的《今日美國報》(USA Today)報業集團、德州《聖安東尼奧快報》(San Antonio Express-News)等媒體也陸續宣布不再刊登亞當斯的作品。華盛頓郵報(Washington Post)也收到許多讀者要求取消刊載的訊息,並在今天宣布不再連載《呆伯特》。

At @Gannett, we lead with inclusion and strive to maintain a respectful and equitable environment for the diverse communities we serve nationwide. #TeamGannett pic.twitter.com/GvHR1w9ae3 — USA TODAY NETWORK PR (@USATODAY_PR) February 24, 2023

《The Varity》報導, 《 The Plain Dealer 》的編輯表示,「 《呆伯特》連環漫畫 畫的創作者本週發表了種族主義言論,我們將不再在《 The Plain Dealer 》中刊登他的連環畫,我們不是那些擁護種族主義的人的家,我們當然不想為他們提供經濟支持。」該報編輯 Chris Quinn表示「 這不是一個艱難的決定。」「 在我們決定用什麼來代替《呆伯特》之前,你可能會在它出現的地方看到一個灰色的框。」

亞當斯非首次惹議,諷「言論自由」被限縮

亞當斯此前就曾聲稱,他的一些節目被取消,因為他是白人,而且他還開過許多帶有種族色彩的「笑話」。被取消的包括黃金時段的電視卡通,他當時就曾表示自己因為是白人所以節目被取消,不過實際上是因為收視率下滑。另外他也曾公開諷刺地表示, 在拜登提名美國最高法院大法官的人選之前,他將自我認同為一名「黑人女性」。

而這次再度因為種族相關的言論引發了爭議後,他也在推特上接連發文,認為自己被封殺是對言論自由的限縮,以及繼續用嘲諷方式反問「假如你朋友即將入獄,你會建議他當個種族主義者,還是跟大家打成一片?」「有人今天查看了言論自由的價格嗎?那價格比雞蛋還要糟。」等等;他也在推特上呼籲大家到他的個人官網,「也許這會是之後唯一可以看到《呆伯特》繼續連載的地方」。

Has anyone checked the price of free speech lately? It’s worse than eggs. — Scott Adams (@ScottAdamsSays) February 25, 2023

而在25日的節目中,亞當斯則強調,自己只是主張「人人都應被視為個體對待」,「但你應該避開那些不尊重你的團體,即使團體中有些人是沒問題的」。

《中央社》報導,《呆伯特》是亞當斯在1989年開始創作的漫畫,描繪並諷刺職場環境與文化,風靡全球,引發不少上班族共鳴,並創造出著名的「呆伯特法則」(Dilbert principle)。

漫畫在當紅時期曾在2000多家媒體刊登,1998年還贏得美國全國漫畫家協會(National CartoonistsSociety)備受推崇的盧本獎(Reuben Award),也曾改編成卡通。

責任編輯:李秉芳

核稿編輯:楊士範