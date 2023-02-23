菲律賓缺糖危機：官方大量進口食用糖，反使糖價不降反升

據菲律賓媒體《philstar GLOBAL》報導，菲律賓官員澄清，政府趕在糖業監管局（SRA）發布第6號「糖令」前進口了大約45萬公噸的糖，沒有違規行為。

作為世界十大產糖國之一、在東協僅次於泰國的菲律賓，卻在去年遭遇了前所未有的缺糖危機，造成缺糖的原因包括生產力低、農地規模小、製糖效率低以及化學肥料價格漲價。據糖業監管局估計，2022年菲律賓糖產量僅有180萬噸，遠低於2021年的203萬噸產量。面對食糖短缺的問題，菲律賓可口可樂公司甚至暫停營運部分工廠以解決產品原物料不夠的窘境，除了大型的食品公司，小型的麵包店與小型餐廳的生意也深受其害，大大影響了菲律賓人民生計。

兼任農業部長的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）因此下令從國外進口食用糖，即便遭到民眾抗議會影響菲律賓農民的利益。然而，烏俄戰爭造成全球交通阻塞，同時也造成進口食品的價格急速攀升，非但沒有解決到缺糖的問題，反而造成菲律賓飆高的通貨膨脹，更有數位官員因未經授權擅自批准進口糖而因此下台。

現任菲律賓總統兼農業部長小馬可仕 Photo Credit：AP/達志影像

時至今日，缺糖的問題尚未解決，糖業監管局也因此頒布數條「糖令」，希望壓低進口糖的市場價格，以增加該國緊縮的供應商品並防止糖價繼續飆升，但官員的做法卻引起爭議。

如農業部（DA）高級副部長多明戈·潘加尼班（Domingo Panganiban）批准了45萬公噸的進口糖，被懷疑是否違反第6號「糖令」中最高可進口44萬公噸糖的限制，但潘加尼班表示申請第6號「糖令」的最早時間為2月18日，需五個工作天的等待，因此該命令最快的生效其為3月1日，此次進口並未違法該限制。

「為了響應總統解決通貨膨脹和建立緩衝庫存的指示，且鑒於糖是推動持續高通貨膨脹率的大多數商品的原料之一，我盡速向上級單位解釋原由並獲得了批准。」潘加尼班表示。

「鑑於情勢的緊迫性，我授權了三家有能力的公司繼續承辦進口糖的業務，前提是他們同意降低糖的價格，以市場上可接受的價格出售商品。」他補充道。

此次的聲明是針對上禮拜參議員麗莎·洪蒂維羅（Risa Hontivero）對其進行的指控，洪蒂維羅宣稱潘加尼班私下將超出限制的食用糖分配給其黨羽，從中獲取暴利；此外，兩週前也在菲律賓港口查驗到260箱由「政府資助」的走私糖。

「當進口糖於去年2月9日運往菲律賓時，小馬可仕知情並得到了適時的通知，這是一次『光明正大的進口』」潘加尼班強調。

而洪蒂維羅指出第6號「糖令」中存在許多公平問題，包括農業部可以不受任何限制地批准看似任何數量的分配——沒有標準、沒有上限，對於每個進口商也沒有明確的分配規定。

「據同內部人士稱，實際上除了確定的三個進口商……至少有兩個進口商早在 1 月 13 日就收到了農業部的信件，授權他們進口指定重量的糖，即使授權糖進口的承辦單位是糖業監管局。」洪蒂維羅說。

「更令人擔憂的是，第六條甚至授予農業部前所未有的自由裁量權，解釋的空間很大，很多人可以因此免除支付履約保證金。」她補充說。

去年上任的總統小馬可仕在兼任農業部長後，下令從國外進口糖以解決通貨膨脹，但效果卻不彰，其接下來會採取何種手段以面對此次的缺糖危機，以及菲律賓官員的貪腐是否從中阻撓，都會是各界關注的焦點。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒