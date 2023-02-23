菲律賓缺糖危機：官方大量進口食用糖，反使糖價不降反升
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自2022年開始，作為產糖大國的菲律賓卻陷入了缺糖危機，總統兼農業部長小馬可仕下令從國外進口糖以補足食用糖短缺，更因此制定相關規定，但這些措施效果不大，反而還推升了糖價。
據菲律賓媒體《philstar GLOBAL》報導，菲律賓官員澄清，政府趕在糖業監管局（SRA）發布第6號「糖令」前進口了大約45萬公噸的糖，沒有違規行為。
作為世界十大產糖國之一、在東協僅次於泰國的菲律賓，卻在去年遭遇了前所未有的缺糖危機，造成缺糖的原因包括生產力低、農地規模小、製糖效率低以及化學肥料價格漲價。據糖業監管局估計，2022年菲律賓糖產量僅有180萬噸，遠低於2021年的203萬噸產量。面對食糖短缺的問題，菲律賓可口可樂公司甚至暫停營運部分工廠以解決產品原物料不夠的窘境，除了大型的食品公司，小型的麵包店與小型餐廳的生意也深受其害，大大影響了菲律賓人民生計。
兼任農業部長的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）因此下令從國外進口食用糖，即便遭到民眾抗議會影響菲律賓農民的利益。然而，烏俄戰爭造成全球交通阻塞，同時也造成進口食品的價格急速攀升，非但沒有解決到缺糖的問題，反而造成菲律賓飆高的通貨膨脹，更有數位官員因未經授權擅自批准進口糖而因此下台。
時至今日，缺糖的問題尚未解決，糖業監管局也因此頒布數條「糖令」，希望壓低進口糖的市場價格，以增加該國緊縮的供應商品並防止糖價繼續飆升，但官員的做法卻引起爭議。
如農業部（DA）高級副部長多明戈·潘加尼班（Domingo Panganiban）批准了45萬公噸的進口糖，被懷疑是否違反第6號「糖令」中最高可進口44萬公噸糖的限制，但潘加尼班表示申請第6號「糖令」的最早時間為2月18日，需五個工作天的等待，因此該命令最快的生效其為3月1日，此次進口並未違法該限制。
「為了響應總統解決通貨膨脹和建立緩衝庫存的指示，且鑒於糖是推動持續高通貨膨脹率的大多數商品的原料之一，我盡速向上級單位解釋原由並獲得了批准。」潘加尼班表示。
「鑑於情勢的緊迫性，我授權了三家有能力的公司繼續承辦進口糖的業務，前提是他們同意降低糖的價格，以市場上可接受的價格出售商品。」他補充道。
此次的聲明是針對上禮拜參議員麗莎·洪蒂維羅（Risa Hontivero）對其進行的指控，洪蒂維羅宣稱潘加尼班私下將超出限制的食用糖分配給其黨羽，從中獲取暴利；此外，兩週前也在菲律賓港口查驗到260箱由「政府資助」的走私糖。
「當進口糖於去年2月9日運往菲律賓時，小馬可仕知情並得到了適時的通知，這是一次『光明正大的進口』」潘加尼班強調。
而洪蒂維羅指出第6號「糖令」中存在許多公平問題，包括農業部可以不受任何限制地批准看似任何數量的分配——沒有標準、沒有上限，對於每個進口商也沒有明確的分配規定。
「據同內部人士稱，實際上除了確定的三個進口商……至少有兩個進口商早在 1 月 13 日就收到了農業部的信件，授權他們進口指定重量的糖，即使授權糖進口的承辦單位是糖業監管局。」洪蒂維羅說。
「更令人擔憂的是，第六條甚至授予農業部前所未有的自由裁量權，解釋的空間很大，很多人可以因此免除支付履約保證金。」她補充說。
去年上任的總統小馬可仕在兼任農業部長後，下令從國外進口糖以解決通貨膨脹，但效果卻不彰，其接下來會採取何種手段以面對此次的缺糖危機，以及菲律賓官員的貪腐是否從中阻撓，都會是各界關注的焦點。
新聞來源：
- Palace: Sugar imports aboveboard（philstar GLOBAL）
- Hontiveros: DA exec, others involved must be ready to face charges over sugar importation（CNN）
- 產國糖缺糖？菲律賓糖價暴漲惹民怒 總統出手！（星州網）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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