微軟正在打一場認知戰：「Bing＋ChatGPT」能不能取代Google搜尋引擎？
我們想讓你知道的是
微軟本身知不知道，ChatGPT無法直接取代Google的搜尋引擎？我想微軟當然知道。但是微軟也知道，一般人不知道。所以微軟就利用這個機會，讓一般人誤以為ChatGPT可以取代Google搜尋引擎，而新版的Bing就是一個結合了ChatGPT優點的，比Google更強大的搜尋引擎。
一、
ChatGPT能不能取代Google的搜尋引擎？不能，當然不能！因為兩者是不同類型的產品。
Google搜尋引擎的專長是連上網際網路，幫我們找到我們需要的訊息。它沒有創造力，但只要我們使用得當，我們找到的資料大部分會是正確的。
而ChatGPT的專長是寫文章。它很有創造力，它的文筆很好。但它就像是一個不懂裝懂，想要在女生面前賣弄的高中男生屁孩一樣，遇到他不知道的事情，就會瞎掰出一個故事給我們。所以當我們問ChatGPT問題的時候，得到的答案真真假假，錯誤很多。
Google的搜尋引擎很厲害，ChatGPT也很厲害。但兩者是不同類型的產品，所以ChatGPT不可能直接取代Google的搜尋引擎。
二、
但是微軟最近一直在宣傳，說他們即將把ChatGPT整合進他們的搜尋引擎Bing裡面，然後Bing就可以取代Google的搜尋引擎。
其實真正可以取代Google搜尋引擎的是Bing，而不是ChatGPT。微軟的目標是要用「Bing」取代Google的搜尋引擎，而不是要用「ChatGPT」取代Google的搜尋引擎。
微軟正在打一場認知戰。
三、
那微軟能不能將ChatGPT無縫地整合進Bing的搜尋引擎裡？
整合當然可以，但是要做到「無縫」很困難，因為ChatGPT跟搜尋引擎是不同類型的產品，兩者的功能不同。
當使用者想要用搜尋引擎找資料的時候，不會希望ChatGPT跑出來搶答；而當使用者想要問ChatGPT問題的時候，也不會希望搜尋引擎跑出來搶答。
而且，如果每次使用者用Bing搜尋引擎找資料的時候，ChatGPT都同時提供它的答案，那ChatGPT會忙死。然後由於ChatGPT所需要的運算能力遠超過搜尋引擎，所以微軟的營運成本會大幅提高。
四、
那微軟本身知不知道，ChatGPT無法直接取代Google的搜尋引擎？
我想微軟當然知道。但是微軟也知道，一般人不知道。所以微軟就利用這個機會，讓一般人誤以為ChatGPT可以取代Google搜尋引擎，而新版的Bing就是一個結合了ChatGPT優點的，比Google更強大的搜尋引擎。
然後一般人就真的會使用微軟的Bing來取代Google的搜尋引擎。
五、
然後微軟還會讓大家知道，如果我們想要使用結合了ChatGPT功能的Bing搜尋引擎，那就必須先在PC上下載他們的Edge網路瀏覽器，或是在手機上下載他們的Bing App。
因為微軟的目的，是要用Microsoft Edge網路瀏覽器來取代Google Chrome瀏覽器，或是用Microsoft Bing App來取代Google Chrome App。
六、
那Google知不知道ChatGPT無法直接取代Google的搜尋引擎？
我想Google當然知道。但是Google也知道，一般人不知道，所以一般人會去下載使用微軟的Edge跟Bing。
然後Google就會喪失他們在網路瀏覽器以及搜尋引擎的霸主地位。
所以Google很緊張，緊張到亂了手腳，急急忙忙推出了一個類似ChatGPT，但是不成熟的產品。
七、
那華爾街的投資者知不知道ChatGPT無法直接取代Google的搜尋引擎？
我想他們應該也知道。但是華爾街的投資人同時知道，一般人不知道，所以一般人會去下載使用微軟的Edge跟Bing。
然後微軟的股票就會大漲，Google的股票就會大跌。
八、
看到這裡，你會覺得頭暈嗎？
如果你覺得頭暈的話，那就對了。因為認知作戰的初步目標，就是讓我們覺得頭暈。當我們頭暈之後，就會覺得微軟跟Google雙方講的都很有道理。
然後我們就會受到好奇心的驅使，趕快去下載Edge跟Bing來玩玩。
就像我一樣。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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