微軟正在打一場認知戰：「Bing＋ChatGPT」能不能取代Google搜尋引擎？

一、

ChatGPT能不能取代Google的搜尋引擎？不能，當然不能！因為兩者是不同類型的產品。

Google搜尋引擎的專長是連上網際網路，幫我們找到我們需要的訊息。它沒有創造力，但只要我們使用得當，我們找到的資料大部分會是正確的。

而ChatGPT的專長是寫文章。它很有創造力，它的文筆很好。但它就像是一個不懂裝懂，想要在女生面前賣弄的高中男生屁孩一樣，遇到他不知道的事情，就會瞎掰出一個故事給我們。所以當我們問ChatGPT問題的時候，得到的答案真真假假，錯誤很多。

Google的搜尋引擎很厲害，ChatGPT也很厲害。但兩者是不同類型的產品，所以ChatGPT不可能直接取代Google的搜尋引擎。

二、

但是微軟最近一直在宣傳，說他們即將把ChatGPT整合進他們的搜尋引擎Bing裡面，然後Bing就可以取代Google的搜尋引擎。

其實真正可以取代Google搜尋引擎的是Bing，而不是ChatGPT。微軟的目標是要用「Bing」取代Google的搜尋引擎，而不是要用「ChatGPT」取代Google的搜尋引擎。

微軟正在打一場認知戰。

三、

那微軟能不能將ChatGPT無縫地整合進Bing的搜尋引擎裡？

整合當然可以，但是要做到「無縫」很困難，因為ChatGPT跟搜尋引擎是不同類型的產品，兩者的功能不同。

當使用者想要用搜尋引擎找資料的時候，不會希望ChatGPT跑出來搶答；而當使用者想要問ChatGPT問題的時候，也不會希望搜尋引擎跑出來搶答。

而且，如果每次使用者用Bing搜尋引擎找資料的時候，ChatGPT都同時提供它的答案，那ChatGPT會忙死。然後由於ChatGPT所需要的運算能力遠超過搜尋引擎，所以微軟的營運成本會大幅提高。

四、

那微軟本身知不知道，ChatGPT無法直接取代Google的搜尋引擎？

我想微軟當然知道。但是微軟也知道，一般人不知道。所以微軟就利用這個機會，讓一般人誤以為ChatGPT可以取代Google搜尋引擎，而新版的Bing就是一個結合了ChatGPT優點的，比Google更強大的搜尋引擎。

然後一般人就真的會使用微軟的Bing來取代Google的搜尋引擎。

圖片來源：作者截圖提供

五、

然後微軟還會讓大家知道，如果我們想要使用結合了ChatGPT功能的Bing搜尋引擎，那就必須先在PC上下載他們的Edge網路瀏覽器，或是在手機上下載他們的Bing App。

因為微軟的目的，是要用Microsoft Edge網路瀏覽器來取代Google Chrome瀏覽器，或是用Microsoft Bing App來取代Google Chrome App。

六、

那Google知不知道ChatGPT無法直接取代Google的搜尋引擎？

我想Google當然知道。但是Google也知道，一般人不知道，所以一般人會去下載使用微軟的Edge跟Bing。

然後Google就會喪失他們在網路瀏覽器以及搜尋引擎的霸主地位。

所以Google很緊張，緊張到亂了手腳，急急忙忙推出了一個類似ChatGPT，但是不成熟的產品。

七、

那華爾街的投資者知不知道ChatGPT無法直接取代Google的搜尋引擎？

我想他們應該也知道。但是華爾街的投資人同時知道，一般人不知道，所以一般人會去下載使用微軟的Edge跟Bing。

然後微軟的股票就會大漲，Google的股票就會大跌。

八、

看到這裡，你會覺得頭暈嗎？

如果你覺得頭暈的話，那就對了。因為認知作戰的初步目標，就是讓我們覺得頭暈。當我們頭暈之後，就會覺得微軟跟Google雙方講的都很有道理。

然後我們就會受到好奇心的驅使，趕快去下載Edge跟Bing來玩玩。

就像我一樣。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航