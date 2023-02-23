避免威爾史密斯「巴掌事件」重演，奧斯卡成立「危機小組」應對典禮任何突發狀況

2023第95屆奧斯卡將於美西時間3月12日，在美國加州洛杉磯的杜比劇院舉行頒獎典禮，隨著典禮將至，舉辦奧斯卡頒獎典禮的美國影藝學院也正如火如荼地展開準備工作。

而今年典禮現場將成立「危機小組」（crisis team），這個新成立的小組，旨在應對典禮現場任何的危急狀況，也是回應去（2022）年新科影帝威爾史密斯（Will Smith）情緒失控，上台爆氣怒賞頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一掌的「巴掌事件」。

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威爾史密斯的這一掌，起因為頒獎人克里斯洛克在台上暖場時，大開威爾斯密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）掉髮玩笑，克里斯洛克當時說，迫不及待看到潔達蘋姬史密斯演出電影《魔鬼女大兵2》，雖然《魔鬼女大兵》根本沒有拍攝續集的計畫，但此笑話仍引起杜比劇院眾明星發噱。

因為在場多數影人皆知，1997年由雷利史考特（Ridley Scott）執導、黛咪摩兒（Demi Moore）主演的《魔鬼女大兵》是描述女性從軍的故事，黛咪摩兒在片中的光頭形象深植人心，至於克里斯洛克的言下之意，就是暗指潔達蘋姬史密斯的光頭造型能夠從軍。

長年深受掉髮症所苦的潔達蘋姬史密斯，聽到此笑話當然一臉不以為然，鏡頭也能看到威爾史密斯一開始笑了出來，但或許事後越想越不對勁，直接走上台給了克里斯洛克一掌，而威爾史密斯回到座位後，繼續向台上的克里斯洛克大喊怒噴：「不准用你他媽的臭嘴講我老婆的名字。」（keep my wife's name out of your fucking mouth）

而後現場陷入一片混亂。

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

事後，此事搧出了各界正反兩面輿論，無論是威爾史密斯或是克里斯洛克，都能聽見其支持者的聲音，當然，這件事情也將喜劇、暴力、性別等議題拉出，頓時喧囂塵上。

除此之外，當時廣大媒體、網友皆在討論「為什麼威爾史密斯打完這一巴掌，沒有被立即請出場外」，面對這樣的質疑，美國影藝學院表示，當下其實有要求 威爾史密斯離開典禮現場，但是威爾史密斯拒絕離席；不過又有消息指出，學院其實並未非常明確下達驅逐威爾史密斯的指令，而典禮製作人 威爾派克也希望威爾史密斯留下。此事至此成了一起羅生門。

雖然最終威爾史密斯並未離場，但學院事後追加的罰則無法免除，學院董事會宣布，從2022年4月8日起算的10年內，威爾史密斯將被禁止參加奧斯卡頒獎典禮和其他奧斯卡活動。此事的罰則不僅僅是單純無法參與奧斯卡，對於想要追逐奧斯卡的片廠、劇組、導演、製片等人，未來再與威爾史密斯合作時，基本上都會考慮再三，甚至不予合作，這也代表威爾史密斯的工作機會將會銳減，影響之後的演藝生涯。這樣的10年禁令，對於在好萊塢影視產業生存的影人而言，是項重罰。

Photo Credit: GettyImages 威爾史密斯去年憑藉《王者理查》拿下個人首座奧斯卡最佳男主角，但也因「巴掌事件」未來10年禁止參與奧斯卡

當「巴掌事件」即將一週年，且相關懲處也已經塵埃落定之際，美國影藝學院執行長比爾克萊默（Bill Kramer）證實，今年典禮現場將成立「危機小組」（crisis team），這個新成立的小組，旨在應對典禮現場任何的危急狀況，也是回應去（2022）年新科影帝威爾史密斯（Will Smith）情緒失控，上台爆氣怒賞頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一掌的「巴掌事件」。

比爾克萊默表示：「 我們有一個完整的危機團隊，這是我們以前從未有過的，並且有很多計劃，我們也演練了很多場景。因此，我們希望我們能為任何現在可能無法預料但正在計劃的事情做好準備，以防萬一。」

而 比爾克萊默也對「危機小組」做出進一步的解釋說明，「 由於去年的『巴掌』，我們已經對奧斯卡頒獎典禮上可能發生的許多事情打開心房，這些危機計劃——我們現有的危機溝通團隊和結構——讓我們可以說，這是必須迅速召集起來的群體。 這就是我們大家走到一起的方式 。顯然，這將取決於危機的具體情況，我們希望什麼事都不會發生，希望永遠不必啟動這些 ，但我們現在，確實已經有了可以改進的框架。」

Photo Credit: GettyImages 比爾克萊默

在今年2月時，新任美國影藝學院院長楊珍妮（Janet Yang）也公開承認，當時學院並沒有妥善處理這個「巴掌事件」，對於此事在當下的反應並不夠迅速。

楊珍妮說： 「 我相信你們都記得，我們在奧斯卡頒獎典禮經歷了一場前所未有的盛會， 舞台上發生的事情是完全不能接受的，我們的組織反應是不充分的。 我們從中了解到，學院必須在我們的行動中完全透明和負責，特別是在危急情況，必須迅速、富有同情心和果斷的，為我們自己和我們的行業採取行動。大家應該 可以期待我們的進步。」

Photo Credit: GettyImages 楊珍妮

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核稿編輯：翁世航