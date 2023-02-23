「統一集團烘焙生活美學館」高雄夢時代登場 OPEN小將、雪鈴兔波波、波堤獅與你一起唱跳吃麵包，打造最歡樂的烘焙生活展

今年台北烘焙展上最具話題、吸睛度最高的「統一集團烘焙生活美學館」，將於2月25-28日移師高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大登場。統一集團旗下大家最熟悉、親切的日常烘焙美食將齊聚一堂，包括：統一麵包、Semeur聖娜、Amelie’s Bagel、昂舒巴黎、麥典、Cophi、CITY TEA現萃茶、黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA、瑞穗鮮乳、滿漢大餐、21 Plus等超過14家品牌參展，現場不只有滿滿現烤出爐的麵包香、美味試吃，各家品牌祭出的眾多優惠好禮也保證讓你直呼：真香！除此之外，小朋友最愛的OPEN小將、波堤獅、雪鈴兔波波人偶都會到現場與大家一起唱跳玩遊戲，打造最歡樂的烘焙生活展覽。如果錯過上週台北烘焙展，可得把握機會228連假衝一波高雄夢時代！

麵包控買起來，眾多優惠組合超划算！

由烘焙名師呂昇達監製的昂舒巴黎肉桂捲現烤現做，淋上滿滿核桃焦糖醬，限時買一送一，熱銷千萬的法式小泡芙買二送一，美味加上優惠讓人無法抗拒。統清推出展場現做獨家能量花生燒，吃得美味同時補充蛋白質！蒜控則是不可錯過Semeur聖娜，現烤出爐人氣蒜蒜包買三送一、金塊香蒜/金塊花生3入優惠價99元、特濃鮮乳蛋塔買五送一。Mister Donut則有波堤獅驚喜現身銷售，帶來甜甜圈組合優惠價。Cophi 義式咖啡豆與精品濾掛組推出限量買一送一、職人精品手沖咖啡單杯只要100元。展場還有現飲的7-11 CITY 系列，CITY PRIMA 帶來數量限定的阿里山豐山藝伎精品豆、精品燕麥拿鐵，以及精品咖啡禮盒組超值優惠42折起，憑電影票根即享指定飲品買一送一。

烘焙愛好者必看、必BUY獨家優惠！

每日的烘焙名師小學堂，帶來多款美味麵包手作示範讓你輕鬆學。現場也有麥典麵包專用粉一年僅此一檔最優惠的訂閱活動，更加碼千元烘焙神器好禮三選一。現場購買還可獲得可愛又實用的麵包小食譜。此外，眾多烘焙名師指定推薦的文師傅烤盤油，也推出展場限定３瓶體驗價360元的活動。

加碼活動拚手氣贏大獎！

Amelie‘s Bagel及統一蛋糕屋推出超值福袋，人人有獎！加碼再抽台北時代寓所住一晚！統一麵包祭出消費滿額抽icash 及超商禮券，還可以挑戰美味菠蘿轉轉樂，把麵包通通帶回家。此外，統一沖泡式非油炸麵麵館在高雄夢時代限時開張，凡任購統一麵小時光麵館、滿漢大餐GOLD系列，或大補帖藥燉排骨任一沖泡式非油炸麵商品，即可參加保證有獎的「幸運轉盤」，有機會帶走故宮聯名限量頂級牛肉麵或整箱指定麵品！