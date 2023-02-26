【小說】《空心手帳》選摘：受夠了「女人」就該承擔瑣碎工作，她決定偽裝懷孕！
我們想讓你知道的是
「呼，總算討論完了。對了，喝完咖啡的杯子還留在這裡。剛剛是柴田幫我們泡的咖啡，收拾工作就自己來吧。」至少也該有一個人會這麼想吧？「今天可以請你幫忙收拾嗎？」「我懷孕了，咖啡的味道會讓我害喜。香菸氣味也不行。還有，這棟大樓應該是全棟禁煙吧？」就這樣，我懷孕了。
文：八木詠美
懷孕第五週
傍晚的蔬菜非常新鮮，就連水菜葉尖展現的生命力，都跟夜晚的風貌完全不同。店裡的顧客也充滿旺盛的意志，準備把食材買回家做成料理，裝入肚子中。
這真的是同一間超市嗎？這裡沒有開始變乾的生魚片，沒有積了紅色汁液的雞肉包裝，也沒有一臉哀怨地挑選貼了半價貼紙的熟食的人。燈光把白色地板照得更白，背景音樂仔細聽只是在重複包含店名的簡短台詞，卻和顧客的交談聲恰到好處地融合在一起，成功地營造出店內的活力氣氛。
我選了人較少的收銀台排隊，排在我前方的是個彎腰駝背、個子不到我肩膀高度的男人，看似不胖但肉鬆鬆垮垮的手臂上掛著的購物籃中，擺在最上面的是涮涮鍋用的鹿兒島縣產黑豬肉（大包裝）。
我提著適度裝滿的購物袋踏上回程，天空仍殘留著些許透明的光線。打開公寓的金屬門，室內的幽暗形成的落差讓我產生輕微暈眩。我一脫下皮鞋就癱在地上，躺在玄關好一陣子，心想這實在是太奢侈了。殘餘的暑氣甚至令人厭倦於感到倦怠。我從容享受著地板親切的冰涼。抬起頭看到夕陽仍照射著室內，內心感覺無比安樂。
懷孕真的很奢侈，也真的很寂寞。
我是在四天前懷孕的。
「咦，杯子怎麼還留在這裡？」
課長一回到部門辦公區就在嘀咕。傍晚油膩的空氣中，多了股菸味。
「是什麼時候的杯子？喔對了，是午休之後有訪客來的那時候。」
這回他稍微放大聲音。不過不論他講得多大聲、在那裡確認時間，杯盤也不會自己走到水槽。
沒有人抬起頭。每個人都不覺得這段話是在對他們說的。我也仿照他們低下頭，盯著電腦上的一點。因為注視太久，白色的畫面彷彿裂開而出現花紋。我很忙——沒錯，實際上我真的很忙。交期已經逼近，而且我還被指派製作上一季業績報告的資料，就跟其他員工一樣。
一道影子出現在螢幕上的Excel畫面。
喂，杯子。
好像有人在對杯子說話。真是怪異的癖好。我緊閉嘴巴以免吸入乾枯的氣息，並連續敲打空白鍵。
柴田。
課長站在我背後。我彷彿可以看到煙。
「柴田，會談區的咖啡杯好像還沒收拾喔。」
呃，好的。
我緩緩地站起來，課長已經回到最後面的自己座位，重新擺好據說是郵購買的防腰痛椅墊。
其他人都沒有抬起頭。這也很正常，畢竟收拾咖啡杯跟他們無關。他們大概甚至沒有想過會有那樣的工作。我扶正倒在走道中央的垃圾桶，前往同一樓層的會談區。
雖然說是會談區，實際上只是在樓層角落隔出一塊區域，放幾張小桌椅。代替牆壁的隔間板上黏著類似膠帶的痕跡。我不知道什麼情況會在這種地方貼膠帶，不過幾乎每一塊隔間板上都有些痕跡，有些甚至還黏黏的。樓下雖然也有正式的會客室，不過只有部長以上的人會使用，或者應該說才能使用。
這是連反抗都稱不上的小實驗。我想要測試會不會有其他人（譬如參加那場會議的人）收拾杯子。「呼，總算討論完了。對了，喝完咖啡的杯子還留在這裡。剛剛是柴田幫我們泡的咖啡，收拾工作就自己來吧。」至少也該有一個人會這麼想吧？我只是有些好奇，如果在會議之後，沒有一個明明沒參加會議、卻特地等候會議結束時間自動過來收拾杯子的人， 他們會怎麼反應。
也因此，只要杯中殘留一點點的咖啡裡沒有插入菸蒂，或是放到下午四點半的菸蒂氣味沒有這麼嚴重，我原本打算乖乖地收拾。
「抱歉。」
我叫住剛好經過的課長。他似乎正要到茶水間，手中拿著馬克杯和茶包，大概是最近迷上的明日葉茶吧。
「今天可以請你幫忙收拾嗎？」
「什麼？」
「我今天沒辦法收拾。」
「妳怎麼突然這麼說？」
「我懷孕了，咖啡的味道會讓我害喜。香菸氣味也不行。還有，這棟大樓應該是全棟禁煙吧？」
就這樣，我懷孕了。
人事課問我預產期時，我隨口回答明年五月中旬，因此倒回來計算，我現在是懷孕第五週。我等於是意想不到地過早告知公司。
關於懷孕期間的工作步調，人事課要我看自己的身體狀況，由部門內部來決定，因此我首先找課長討論。課長去找部長討論，部長則顯得很困擾。這一點不用想也知道，畢竟本部門除了我之外都是男人。在我進入公司前，似乎曾有兩位兼職的女員工，不過其中一人為了照顧年邁的父母親、另一人因為結婚而辭職了。
我試著要求在身體狀況穩定之前，能夠暫時按照正常下班時間回家，沒想到竟然順利獲得許可。雖然不知道其他人在背地裡說什麼，不過只要不知道就沒什麼問題。我也要求稍微減少業務量，因此得以每天比先前提早兩、三小時回家。部長和課長似乎都不記得自己的太太懷孕期間的情況，也有助於我如願以償。
相較於我的下班時間，部長和課長更在意的是咖啡的問題。誰要在訪客來臨時替每個人泡咖啡、並且在事後收拾？如果牛奶用完了，要拜託公司裡的哪個部門？他們要我用WORD製作指南，然後當我不在時，男員工之間進行討論，決定由前年剛畢業就進入公司的男生負責。
「沒想到這麼簡單。」
他要我教他泡咖啡，於是我就在茶水間示範給他看，他便感嘆地這麼說。我告訴他：「這是即溶咖啡，當然很簡單。」
書籍介紹
本文摘錄自《空心手帳》，尖端出版
作者：八木詠美
譯者：黃涓芳
★榮獲第三十六屆太宰治獎，一鳴驚人的傑作！
★日本出版社與讀者好評盛讚，譽為「日本版《82年生的金智英》」
★重金售出美、英、德、法、西、義等數國版權，全球讀者的共感之作
★「精彩至極，你甚至猜不透結局的走向！」——日本亞馬遜讀者與網友五星滿分推薦
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。