從紐西蘭機師遭綁架，看印尼西巴布亞分離主義運動的誕生到走向「國際化」

本月7日，西巴布亞民族解放軍（Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat，TPNPB）對外聲稱已綁架蘇西航空（Susi Air）[1]的飛行員Philip Mehrtens作為人質。14日釋出的影片中，該組織成員表示，他們會挾持該飛行員，直至印尼政府承認西巴布亞獨立，而其發言人Sebby Sambom亦聲明，直到印尼、美國、澳洲、紐西蘭、歐洲與聯合國共同負責巴布亞的獨立問題，才會釋放人質，但此前會保障他的人身安全。

「西巴布亞民族解放軍」係為分離主義組織「自由巴布亞運動（Organisasi Papua Merdeka，OPM）」的武裝側翼組織，自2012年由Goliath Tabuni所領導， 2021年已被印尼政府列為恐怖組織。近年來，已有數起自由巴布亞運動挾持人質，或槍殺國內外公民的事件發生，包括2020年的射殺自由港公司（PT Freeport Indonesia）紐西蘭籍員工事件，以及2021年的槍擊印尼國家情報局巴布亞區局長事件。

而這次的人質挾持事件，再次凸顯當地日益嚴重的分離主義抗爭，以及印尼在西巴布亞實施地方自治的持續失敗。

未竟的建國

位於紐幾內亞島西部的印尼西巴布亞地區（舊稱：西伊里安），原為荷蘭殖民地，後來受到荷蘭的安排於1961年宣布獨立，並於議會大樓外升起「晨星旗」（Morning Star flag）。

不過，由於時任印尼總統的蘇卡諾，對外主張反殖民主義與反帝國主義，從1950年代與荷蘭談判的策略，轉變為1960年代透過武力對抗（konfrontasi）荷蘭以解放西巴布亞的激進作為，因此印尼軍隊在蘇俄的軍事援助之下進入該地區。

在冷戰美蘇對立的局勢下，為了避免印尼直接倒向共產勢力，美國政府遂推動印尼與荷蘭政府之間的秘談，最終達成1962年8月雙方簽署的「紐約協議」（New York Agreement），荷蘭並將西巴布亞地區交由聯合國託管，再於1963年5月由印尼正式接管。[2]

就在此時，拒絕印尼政府、訴求西巴布亞獨立的「自由巴布亞運動」逐漸擴大其勢力。然而，印尼軍方在1963年至1969年之間，以高壓手段治理當地人民，甚至有超過3萬名巴布亞人遭到殺害。[3]