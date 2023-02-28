《悲情城市》4K修復版（下）：為什麼我們等不到第二部二二八電影？

前篇提到，《悲情城市》拍得隱晦，可能是拍攝團隊面對當時政治環境的妥協，但我覺得還是侯孝賢個人意識形態的成分居多。

那問題來了，《悲情城市》是1989年的電影。當時無法直接拍二二八事件，因為有被禁演或被起訴的可能。為什麼直至2023年的今日，還沒有第二部二二八電影出現？

當然有人會說，隨著言論自由興起，33年間，台灣有提及二二八與白色恐怖的電影。例如1994年萬仁的《超級大國民》，1995侯孝賢的《好男好女》，以及1999年林正盛的《天馬茶房》，還都是政黨輪替之前的作品。但性質上，《超級大國民》跟《好男好女》得列入白色恐怖電影的範疇，屬於二二八的後續，得另外談。

而林正盛的《天馬茶房》，雖然描述二二八前夕國民政府接收後，台北市劇團圈的狀態，並用淒美的愛情故事當作主線，劇末也略提到查緝私菸引發民眾抗爭，而害男主角林強被誤殺。

但不客氣說，也許受限於成本，《天馬茶房》的形制，跟電視劇沒什麼差別。雖然參加多國影展，也代表台灣角逐奧斯卡金像獎，但它對二二八的處理，隱晦的程度遠比《悲情城市》還要重。假使非台灣人看這部片，唯一會意識到的只是片中的愛情故事。二二八前夕的外省與本省衝突，不過是極為模糊的背景。

殘酷的事實就是，《天馬茶房》問世20多年，當人們討論到二二八時的影視呈現時，沒有幾個人會講到《天馬茶房》。因為它只是擦到二二八的邊，跟棒球術語的擦邊球差不多。所以我並沒把它列入二二八電影。實則在《悲情城市》鋪天蓋地的重映宣傳下，也沒幾個人想起《天馬茶房》。

而《悲情城市》在意識形態作祟下，迴避了二二八的核心，而《天馬茶房》明明可以更直接切入，卻選擇逃避。為什麼在這之後沒有第二部二二八電影？說起來相當複雜。還得從台灣人的認同談起。

台灣人認同轉變歷程