《活得像個穿制服的人》：「最沒有意義的勤務是什麼？」站交通崗一定是前三名

文：王惀宇

交通崗——沒有意義的勤務

剛到派出所時，我不知道交整崗勤務該做什麼，但班表已經排定我明天要站交整崗。我想既然排了崗位，應該是因為號誌不管用，才要排交整崗吧。

不過，我也請教了學長。「學長，交整崗有什麼要注意的事嗎？」

「嗯，沒有啊？什麼都不用做，跟著號誌吹哨子就好。」

「呃……這樣沒問題嗎？」

「如果要說有什麼要注意的，就注意閃車吧。那個路口很小，但交通組說一定要站路中，之前阿緯才被撞過。」

但我仍有疑惑，於是我又問：「如果沒有特別需要疏導，為什麼要排交整崗啊？」

「因為長官說要啊。以前是沒這個崗的，但後來有長官說：『別所有兩個交整崗，怎麼你們只有一個？這樣勤務不公。』就多出這個崗了。」

最大的障礙

等我到了現場，才發現這個勤務比我想像中還麻煩。並不是遇到什麼障礙——因為我就是那個最大的障礙。

正如學長所說，這個路口設計得不怎麼好，沒有留太多空間給轉彎車。

如果車輛在路口停滯待轉，可能會導致後面車流回堵。然而，現在這些駕駛人要閃警察這個障礙物，或是被警察擋到對向的視線，逼得他們要減速或超車，結果反而讓車流速度更慢。

有些人還因為看到警察，以為是不是有什麼特殊管制，就這樣停在我前面。

「警察先生，你可以不要站這邊嗎？很擋路耶！」一個機車騎士忍不住停到我面前吼著。

「我也不想啊，可是交通組說要站路中。」——不過，我也沒辦法這樣回答。

幸好，他只是唸完一句就騎走了。

三十分鐘過去了，我已經充分理解自己在這裡沒什麼用處。車流量就是這麼大，並不會因為沿路有站警察而有什麼改變。

雖然車多，但號誌依然可以有效引導車流，並不會塞住路口。也因為號誌正常發揮效果，警察沒有手動操控的必要。就算警察沒有任何動作，民眾還是會按照號誌指示行動。

我在這邊的作用，彷彿就只是告訴民眾「這個世界有警察喔」。

不准擅離崗位

這個地方，唯一不需要的就是警察了。感覺空虛的我，開始思考有沒有自己能夠做的事情。也許我應該去前面路段看看，那邊的臨停車輛會影響交通，把他們趕走，可以讓車流稍微加速。

我走到路口前方五十公尺處的地方，驅趕那些臨停車輛，但過了一段時間，我聽到有人在喊我的無線電代號。

「洞夭，你的位置在哪？怎麼離開崗位？立即返崗。」

我回到原先的路口，看到督察組巡官冷漠地看著我。

「你怎麼擅離崗位？」

「報告長官，我發現前面的停車會影響交通。」

「那不關你的事啊？你的工作就是站在這裡疏導。有事情，要叫其他人去。」

但我剛剛做的事，應該有助於這個路口的交通順暢啊？

「交通組的計畫就是要站在定點。你沒站在這裡，就是違反規定。」

看來，這裡有站警察，比交通順不順暢還重要啊。

民眾檢舉哨音太吵

兩個小時過去，我深深感覺到自己是多麼無能，但總算結束了。

雖然被汽車輪胎輾過腳兩次，還有一次是指揮棒敲到公車，但至少沒什麼問題。

當我疲憊地回到派出所時，值班把我攔下來。

「你剛剛站交整，對不對？」

「是啊……怎麼了嗎？」我感覺有些惶恐，不知道是不是又搞砸了什麼。

「有民眾檢舉你的哨音太吵，你等等要打回報。」

唉，感覺民眾真的對我們站在那邊感到很困擾。

不斷吹哨、比手勢，才是認真執勤

有了上次的經驗，下禮拜站另一個崗位時，我便稍微收斂一點，只有在車流太慢時，才會吹哨音催促。

我心想，這次總不會有什麼問題了吧？

但這次換一個交通組巡官把我叫過去。

「你為什麼不吹哨？」

「報告長官，我在需要的時候有吹哨音。」

「你要一直吹哨、一直比手勢，這樣才叫認真執勤！」

感覺好像哪裡怪怪的，但我不敢反駁他。

「還有你怎麼站在那邊？」他看著我剛剛站的地方。

「因為站這邊，比較容易攔阻違規，也可以看到南北向的車流量。」

「那不是我們規定的點，你要站在那家機車行前面。」

「那個點……會看不到這個方向的車流……」

「規定站哪，就是要站哪。」

所以這個勤務的用途不是交通疏導，只是要我站在長官規定的點，讓他們督勤？

我本來想要說點什麼，不過想想後，還是閉上嘴省點力氣，畢竟這次要站三個小時啊。

只要放空就好

「果然我不喜歡交整啊。」回到派出所，我忍不住抱怨：「到底排交整有什麼用啊？」

「誰會喜歡啊？」學長答道：「這就是一個智障勤務。」

「喔？是嗎？」另一個路過的學長接話：「我滿喜歡的耶，至少不像巡邏，要處理事情，只要放空就好，也不會有什麼影響。」

學長，如果放空，也不會有影響，那就說明這個勤務有多麼沒意義了吧。

不過，學長確實說對了。之後，我站交整就腦袋空空的站，哨子一直吹、手一直揮，果然督導官都很滿意，真是感謝學長的教誨。

無力的「嬌點計畫」與「亮點計畫」

交整崗沒什麼用，這是幾乎所有警察都知道的事。

但長官還是努力想辦法讓它看起來很重要，這樣才能繼續編排這個勤務，於是開始出現一些令人無力的政策。

「下個禮拜開始，交整崗都排女警，這叫做『嬌點計畫』。」

在座的學姊出聲抗議，但立刻被廣大男警的歡呼聲蓋過。

可惜一段時間後，發現因為派出所女警太少，根本沒辦法負荷這麼多交整崗。如果要讓分局的內勤女警一起來站，又會影響分局長官辦公，最後只好緊急喊卡。

不過，沒多久，長官又有了新的想法。

「真的要穿這個嗎？」

大家一臉嫌惡地盯著所長手上的背心與臂套。

上面掛滿了燈泡，用醜形容它，都還算是讚美。