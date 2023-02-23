2023/02/23,
商業

台泥集團子公司布局新能源5大領域，電動飛行器為下一個重點市場

台泥集團子公司布局新能源5大領域，電動飛行器為下一個重點市場
Photo Credit: 中央社

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台灣進攻新能源市場的速度越來越快，重量級傳統業者台泥宣布新能源五大佈局，預計2025年在南歐會有一萬個充電樁，再打進電動飛行器市場。

近年來因應氣候變遷，節能減碳成為各國努力的目標，進而推動電動載具快速發展。台泥集團總經理昨（22）日公布，集團子公司的5大布局，分別是：能元科技三元鋰電池的電動超跑、台泥儲能的光充儲一體低碳充電站，台灣通的電動大貨卡綠色物流服務，還有台泥礦山率先使用電動智能無人礦山車，引起市場關注。

台泥新能源5大布局

台泥於1954年正式由公營轉為民營，1962年台泥以股票編號1101，成為台灣第一家股票上市公司。數十年後，全球面臨氣候變遷危機，位於傳統產業的台泥，面臨困難重重的轉型挑戰。

2017年是關鍵的一年，正是確定了「資源循環、綠色能源、低碳水泥」為台泥三大核心事業。它們強調，台泥將不只是水泥製造與銷售公司，而是主動尋求環保解決方案、保護自然環境的Eco-Solution Provider。

台泥集團下專注於綠色能源的企業體有台泥綠能、台泥儲能、能元科技和能元超市。台泥總經理程耀輝於22日強調，5大新能源發展面向再擴大：包括陸地上運用能元科技三元鋰電池的電動賽車、電動超跑、台泥儲能打造的光充儲一體低碳充電站。

還有，台灣通運推出的電動大貨卡綠色物流服務，以及台泥礦山率先使用電動智能無人礦山車；另外，能元科技高階電池也躍上天際、被運用於未來空中運輸載具eVTOL。

2025年在南歐會有一萬個充電樁

台泥同時宣布，名為「2023 EARTH HELPER」的減碳永續行動，攜手雲朗觀光集團等8家指標企業與團體，串連Audi、Volvo等30個實體電動車充電站點，形成全台最大的減碳網絡，目標2023年共同減碳585公噸。

程耀輝指出，台泥充電站還結合數位支付系統，直接綁卡刷卡，相當簡單便民，未來綠電充電到數位支付全套方案，可以帶到南歐，2025年在南歐會有一萬個充電樁。

台泥自去（2022）年3月啟動了集團內首個直面消費者的品牌NHOA.TCC充電服務，一年內台泥儲能有以下成果：第一、結合自家具有專利的低碳防火UHPC儲能櫃，其次與高階三元鋰電池，打造結合綠能儲能的DC-DC充電站，最後是有效在全充電站站點平均離峰充電率有效提升為56%。

台泥指出，子公司NHOA旗下專責發展電動車快充基礎設施的Atlante Co.，將在歐洲重要交通樞紐，建置215座100%綠電結合儲能充電站，總計今年可望新增2500站電動車快充站，邁向南歐最大充電網絡。

電動飛行器為下一個重點市場

除了不斷開闢儲能事業以外，能元科技和牛津大學還有麻省理工學院（MIT）共同投入電池回收研究。張安平強調，2022年能元科技在國際電池市場中備受矚目，陸續簽下美國Archer、英國VA的eVTOL電動垂直起降飛行器訂單。

張安平當時說：我們從虧本的生意，這四五年來變成許多世界頂級企業，大家都想使用能元科技最新電池產品，這個成功要感謝所有員工，尤其過去這一年經歷疫情、戰爭，缺工缺料供應鏈的不足帶來許多困擾，能元科技靠著團隊攜手，才能夠繼續穩定出貨、獲利、繼續投入研發發展下一代產品。」

根據投資公司摩根士丹利（Morgan Stanley）的研究數據，城市空中交通（UAM）市場預計到2050 年價值將達到9兆美元，屆時可望成為下一個兵家必爭之地。

其中，飛行載具大客戶Archer旗下最新款電動垂直起降飛行器eVTOL─Midnight，將使用能元科技位於高雄小港新廠生產的21700鋰三元高鎳電池，這是繼先前和英國Vertical Aerospace簽約後，能元科技第二家合作的eVTOL廠商，凸顯台灣業者的競爭。

Archer目前是全球資本額排名第2的eVTOL公司，近年獲美國聯合航空10億美元的採購訂單Archer預計2024年取得美國聯邦航空總署（FAA）的飛安與技術查核認證，2025年生產約250輛電動飛機，並逐步擴大至每年生產約2000架電動飛機。而此些都將成為台泥未來進攻的市場。

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核稿編輯：翁世航


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