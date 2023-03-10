《法學導論的博雅講堂》導讀：詳讀本書可以破除「自然法等於不成文法、自然法等於正義法」的觀念

文：李建良（本書譯者、中央研究院法律學研究所特聘研究員兼所長）

導讀

翻譯本書猶如重修法律，逐字逐句地推敲考證，著實是一趟探索法理與認識法學的知性之旅。對於法律人或非法律人來說，本書的十四堂課都提供已知或未知的法律知識，同時可以讓讀者反覆思考法律到底是什麼？應該是什麼？

「法是什麼？」是本書第三講的標題，也是作者為這本書設定的主軸，古往今來各有講法，法律人常說「視情況而定」（頁68），其來有自。要回答「法是什麼」此一大哉問，無法直接了當地定義了事，諸如「法是……」之類的定言，通常無助於對法的理解，必須要有特定的切入點或觀察視角。因此，作者先以努爾人為例，描繪初始社會的人類秩序（第二講），再以歷來法律思想演進為經，法律制度變遷為緯，從歷史材料、學說理論、歷史事件、實際案例、法制沿革、人物特寫等各種面向，帶領讀者不斷追問法為何物及法的意義何在。

法律思想與制度不是憑空冒出，故作者強化法律史的重量（第四講、第五講），提供法學思想軌跡與法制的時代脈絡，沿著時間的長河依序講述民法（第七講、第八講）、公法（第九講）、刑法（第十講）等主要領域的起源與演化。儘管各講主題不同，概皆蘊含了作者對法的觀察、批判與省思，「法是什麼」的思索貫穿全書。

法脫不開人，所以法是什麼的提問，同時是在詰問人與法的關係，特別是以「法律人」（Juristen）一詞總括的某種族群，在法的發展與實踐過程中扮演了何種角色？正面或負面？法律人的圖像一定程度反映出法治國的圖像與法治社會的面貌。作者在第一講運用兩種手法呈現「法律人圖像」，一是法律人在做什麼？另一是法律人如何養成？此二問題又交互作用，特別是將法律人養成教育分成「學院學習」與「實務歷練」兩個階段，理論與實務的分割，起自十八世紀、延續至今，構成德國「平均法律人的知識狀態圖像」（頁41），對於德國法學的發展有其舉足輕重的影響。

法律人的基本功是法律的解釋，共通的元素是所謂「法律的三段論法」，作者稱之為「法律人的ABC」。簡要的說，就是「構成要件（A）＋個案事實（C）＝法律效果（B）」的公式，關鍵在於C必須等於A。此一公式適用至今，飽受批評，除了是否正確理解並運用法律人的ABC外，贊成或反對此一公式的見解本身即反應「法是什麼」的理由與論據。因為法律通常需要經過解釋，因此需要一定的解釋方法，有直接適用、擴張、限縮解釋、類推或限定等多種可能性（頁296），法律解釋從而亦呈現多樣性與歧異性。

作者精心設計的主題案例：「瑪莉與雅各為了女兒葛西娜而對簿公堂」（葛西娜是德國著名小說《週年紀念日》（Jahrestage）主人翁的名字），探討可能發生在我們生活中的法律問題：離婚後子女贍養費誰要負擔？關鍵的構成要件是：夫妻的「共同子女」如何解釋？於婚姻關係中出生？還是只要有共同的血緣關係即可？或者包括法律擬制（收養）在內？

這個看似單純卻不簡單的民事爭議，問題出在法律人語言的不精確（第十二講），同時還牽涉法律解釋方法的理論之爭，究竟要採立法者當初的立法意旨（主觀說），還是從法條的規範脈絡，推論出法律的客觀目的（客觀說）（第十三講），從中讀者可以知道法律人如何處理這些難題，同時一起思考法律是什麼。

A＋C ＝B公式，基本上是在法律條文的框架下運作，因此訴諸超越法律條文的法則或理念，也就是沒有固定A ＝B大前提的法原則，常常被冠以「自然」的形容詞，而有「自然法」的稱號，形成與實定法（實證法）相對立的法概念。在法律的發展史中，自然法論者經常扮演批判實定法的角色，與法實證主義或概念法學分庭抗禮，成為「法是什麼」論辯的主要戰場之一。

從歷史脈絡以觀，自然法與實定法不是「法條歸法條、自然歸自然」的簡單二分法，自然法論同樣面臨了何謂「自然法」的理解問題（頁124），因為什麼是自然法無法從「自然」一詞索解其意，「自然法是什麼」一定程度與「法是什麼」是一而二、二而一的問題。

本書有關自然法的論述，是譯者讀過寫得最好且最值得省思的法學著作，書中道盡了自然法的各種變貌及其與成文法之間的糾葛關係，由此反映出洞視法律實然與應然的思維方法。作者以魔術師從帽子裡變出兔子比喻自然法，極為傳神。邏輯上，凡人皆知，兔子戲法是先放入兔子，再變出兔子，因為障眼手法快速，所以一般人很難察覺。作者以此隱喻自然法論開展其說，讀者若詳讀本書，可以破除「自然法等於不成文法、自然法等於正義法」的觀念。

簡單的例證是：德國一七九四年高度法典化（超過一萬九千個條文）的《普魯士一般邦法》被封為「古典自然法」的範本（第六講，頁122）；書中提到德國二次戰後聯邦法院首任院長赫曼．韋恩考夫昭告自然法的復興，作者特意引用一九五三年聯邦法院關於男女平權的一份鑑定書（強調密不可分的家庭統一體中，男人與女人的地位與任務有所不同）；還有一九五四年，聯邦法院認為男女性交只能在一夫一妻制度下行之，且其目的僅能為了生育子女（頁328）。

由此延伸思考，吾人可以試著回答以下問題：一男一女、一夫一妻的婚姻制度是否為天道自然之法？如果答案是否定的，那麼法律問題的討論就不是單純訴諸自然法就可以解決的。除了人倫的法律爭議，還有日常生活的切身問題，比如作者多次討論的「買賣破或不破租賃」？出租人把租屋賣掉之後，新的房屋所有人能否把原本住在房裡的承租人掃地出門？大多數人知道這是不可以的，因為「買賣不破租賃」，法律人會說規定在我國《民法》第四二五條。