《法學導論的博雅講堂》導讀：詳讀本書可以破除「自然法等於不成文法、自然法等於正義法」的觀念
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《法學導論的博雅講堂》是談論「法律是什麼」的通識讀本，不僅一般大眾可讀，對法律系學生或法律人也是相當重要的參考資料。閱讀本書能了解一個國家或社會的法之起源與演變，更能促使讀者重新思索法律背後的意義與價值。
文：李建良（本書譯者、中央研究院法律學研究所特聘研究員兼所長）
導讀
翻譯本書猶如重修法律，逐字逐句地推敲考證，著實是一趟探索法理與認識法學的知性之旅。對於法律人或非法律人來說，本書的十四堂課都提供已知或未知的法律知識，同時可以讓讀者反覆思考法律到底是什麼？應該是什麼？
「法是什麼？」是本書第三講的標題，也是作者為這本書設定的主軸，古往今來各有講法，法律人常說「視情況而定」（頁68），其來有自。要回答「法是什麼」此一大哉問，無法直接了當地定義了事，諸如「法是……」之類的定言，通常無助於對法的理解，必須要有特定的切入點或觀察視角。因此，作者先以努爾人為例，描繪初始社會的人類秩序（第二講），再以歷來法律思想演進為經，法律制度變遷為緯，從歷史材料、學說理論、歷史事件、實際案例、法制沿革、人物特寫等各種面向，帶領讀者不斷追問法為何物及法的意義何在。
法律思想與制度不是憑空冒出，故作者強化法律史的重量（第四講、第五講），提供法學思想軌跡與法制的時代脈絡，沿著時間的長河依序講述民法（第七講、第八講）、公法（第九講）、刑法（第十講）等主要領域的起源與演化。儘管各講主題不同，概皆蘊含了作者對法的觀察、批判與省思，「法是什麼」的思索貫穿全書。
法脫不開人，所以法是什麼的提問，同時是在詰問人與法的關係，特別是以「法律人」（Juristen）一詞總括的某種族群，在法的發展與實踐過程中扮演了何種角色？正面或負面？法律人的圖像一定程度反映出法治國的圖像與法治社會的面貌。作者在第一講運用兩種手法呈現「法律人圖像」，一是法律人在做什麼？另一是法律人如何養成？此二問題又交互作用，特別是將法律人養成教育分成「學院學習」與「實務歷練」兩個階段，理論與實務的分割，起自十八世紀、延續至今，構成德國「平均法律人的知識狀態圖像」（頁41），對於德國法學的發展有其舉足輕重的影響。
法律人的基本功是法律的解釋，共通的元素是所謂「法律的三段論法」，作者稱之為「法律人的ABC」。簡要的說，就是「構成要件（A）＋個案事實（C）＝法律效果（B）」的公式，關鍵在於C必須等於A。此一公式適用至今，飽受批評，除了是否正確理解並運用法律人的ABC外，贊成或反對此一公式的見解本身即反應「法是什麼」的理由與論據。因為法律通常需要經過解釋，因此需要一定的解釋方法，有直接適用、擴張、限縮解釋、類推或限定等多種可能性（頁296），法律解釋從而亦呈現多樣性與歧異性。
作者精心設計的主題案例：「瑪莉與雅各為了女兒葛西娜而對簿公堂」（葛西娜是德國著名小說《週年紀念日》（Jahrestage）主人翁的名字），探討可能發生在我們生活中的法律問題：離婚後子女贍養費誰要負擔？關鍵的構成要件是：夫妻的「共同子女」如何解釋？於婚姻關係中出生？還是只要有共同的血緣關係即可？或者包括法律擬制（收養）在內？
這個看似單純卻不簡單的民事爭議，問題出在法律人語言的不精確（第十二講），同時還牽涉法律解釋方法的理論之爭，究竟要採立法者當初的立法意旨（主觀說），還是從法條的規範脈絡，推論出法律的客觀目的（客觀說）（第十三講），從中讀者可以知道法律人如何處理這些難題，同時一起思考法律是什麼。
A＋C ＝B公式，基本上是在法律條文的框架下運作，因此訴諸超越法律條文的法則或理念，也就是沒有固定A ＝B大前提的法原則，常常被冠以「自然」的形容詞，而有「自然法」的稱號，形成與實定法（實證法）相對立的法概念。在法律的發展史中，自然法論者經常扮演批判實定法的角色，與法實證主義或概念法學分庭抗禮，成為「法是什麼」論辯的主要戰場之一。
從歷史脈絡以觀，自然法與實定法不是「法條歸法條、自然歸自然」的簡單二分法，自然法論同樣面臨了何謂「自然法」的理解問題（頁124），因為什麼是自然法無法從「自然」一詞索解其意，「自然法是什麼」一定程度與「法是什麼」是一而二、二而一的問題。
本書有關自然法的論述，是譯者讀過寫得最好且最值得省思的法學著作，書中道盡了自然法的各種變貌及其與成文法之間的糾葛關係，由此反映出洞視法律實然與應然的思維方法。作者以魔術師從帽子裡變出兔子比喻自然法，極為傳神。邏輯上，凡人皆知，兔子戲法是先放入兔子，再變出兔子，因為障眼手法快速，所以一般人很難察覺。作者以此隱喻自然法論開展其說，讀者若詳讀本書，可以破除「自然法等於不成文法、自然法等於正義法」的觀念。
簡單的例證是：德國一七九四年高度法典化（超過一萬九千個條文）的《普魯士一般邦法》被封為「古典自然法」的範本（第六講，頁122）；書中提到德國二次戰後聯邦法院首任院長赫曼．韋恩考夫昭告自然法的復興，作者特意引用一九五三年聯邦法院關於男女平權的一份鑑定書（強調密不可分的家庭統一體中，男人與女人的地位與任務有所不同）；還有一九五四年，聯邦法院認為男女性交只能在一夫一妻制度下行之，且其目的僅能為了生育子女（頁328）。
由此延伸思考，吾人可以試著回答以下問題：一男一女、一夫一妻的婚姻制度是否為天道自然之法？如果答案是否定的，那麼法律問題的討論就不是單純訴諸自然法就可以解決的。除了人倫的法律爭議，還有日常生活的切身問題，比如作者多次討論的「買賣破或不破租賃」？出租人把租屋賣掉之後，新的房屋所有人能否把原本住在房裡的承租人掃地出門？大多數人知道這是不可以的，因為「買賣不破租賃」，法律人會說規定在我國《民法》第四二五條。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna