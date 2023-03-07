《打開雲門》林生祥：我感覺雲門的行動，似乎在補償著台灣土地的創傷
我們想讓你知道的是
二〇〇三年七月，雲門再度帶著《薪傳》來到美濃演出，這次我有幸參與了。林懷民老師從鍾鐵民老師口中得知，美濃有一位年輕音樂人彈月琴創作，馬上邀請我在開場時演出一首歌。於是我上台唱了〈下淡水河寫著我等的族譜〉。這首歌，寫的是美濃開基史，對應著《薪傳》先民篳路藍縷的拓荒精神。
文：林生祥
我庄
詞／鍾永豐 我庄題字／李根政
東有果樹滿山園
西至屻崗眠祖先
北接山高送涼風
南連長圳蔭良田
春有大戲唱上天
熱天番檨拚牛眼
秋風仙仙河壩茫
割禾種菸又一年
思想起——我庄圓滿
起手硬事，收工放懶
滾滾沓沓，像一塊新丁粄
雲門成立的時候，我還沒上小學，但林懷民老師很早就跟我的家鄉美濃結了緣，這個緣分一直持續建立著。
這個故事，跟雲門、林懷民老師、林金生先生（林懷民的爸爸）和我的家鄉美濃有關 。
美濃的精神堡壘
美濃孕育出大作家鍾理和，理和先生早逝（1915-1960），窮愁潦倒，但他的文學作品卻為世界帶來生命的美好。
一九七九年六月，理和先生過世後的第十九年，一群文壇先輩發起籌建「鍾理和紀念館」的想法，籌建的過程遇到許許多多的困難，除了建館經費籌募困難外，還有棘手的政治問題。
當時，台灣還未解嚴，官方對於籌建台灣第一座民間文學紀念館的事，因史無前例，難以理解，而且擔心「顛覆政府」，一直對興建有所疑慮；鍾理和有一個同父異母的弟弟——鍾浩東，因為白色恐怖時期「基隆中學」事件被槍決，故居屏東高樹大路關的親戚朋友，也有不少人因此捲入。
在白色恐怖巨大陰影的籠罩下，不僅讓有意捐款者躊躇不前，也讓更多人不願意跟此事沾到邊。鍾鐵鈞（鍾理和最小的孩子）回憶起當時籌建的過程：「警察不時來巡邏，不斷追問我們蓋紀念館到底想做什麼？有時一問就問到半夜，那時我們幾乎無親無戚，大家害怕到不敢跟我們相往來。」
籌建「鍾理和紀念館」遇到了棘手的政治問題，後來有人伸出了援手——時任交通部長的林金生先生，前往說服黨政軍高層，解釋紀念館興建的歷史意義，並且做了政治擔保，紀念館的興建才得以持續。林金生先生幫忙解決了麻煩的政治問題，而時任黨政高層的部份官員亦加入捐款的行列。
美濃在地的知識青年研判在政治上已經安全，於是重新啟動籌建會，繼續募款，讓動土典禮（一九八〇年八月四日）後的建館財務窘境逐漸解決，終於在八三年蓋好一樓落成啟用，八六年興建二樓，完成今天我們看到的樣貌。
「鍾理和紀念館」的成立，構築出美濃的精神堡壘，開啟美濃的文學創造氣氛，以及鼓舞知識分子扛起社會責任的肩膀，影響力擴及南方客家六堆地區，進而向華文圈及世界傳遞著訊息。林金生先生在「鍾理和紀念館」建館的過程中，扮演了重要的角色，跟我的家鄉美濃結下了珍貴的緣分。
雲門首度踏上美濃
一九八〇年四月，雲門舞集展開歷史性第一次的台灣鄉鎮巡迴。林懷民老師率領雲門到美濃演出《薪傳》中的〈渡海〉、《白蛇傳》等，而且是歷史首發站，這是美濃開庄史裡的大事！那一年我九歲，家人沒有帶我去參與；我讀了當時留下的新聞資料， 雲門在我的母校美濃國中禮堂演出，現場擠爆了兩千多名觀眾，雲門並且把演出收入全數捐給美濃，成立了農業圖書館。
八○年當時的時空，李雙澤剛喊出「唱自己的歌」不久，民歌運動剛起步，羅大佑還未發片，美濃「鍾理和紀念館」還未動土，甚至台灣史上第一場個人演唱會則要遲至八三年，才由羅大佑在台北中華體育館揭開序幕……
但在一九八〇年，雲門已經帶著具有傳統元素的現代舞，有計畫地走訪台灣鄉鎮；林懷民老師思考著，為何現代舞團不能像歌仔戲團一樣，走入民間為庶民演出？大城市相對已經有較多的文化資源，農村在這方面卻相對貧瘠，於是雲門啟動了鄉鎮巡迴計畫。
雲門的這一步，是台灣藝術史上很重要的一步，它將融合傳統元素的現代藝術帶向了鄉鎮，服務勞苦功高的廣大農工。這，只是一個起步，接著是披荊斬棘、永無止境的路，而雲門走在這條路上，並且堅定地、繼續往前走。
如果雲門沒有對這塊土地的愛戀，如何能支撐著往前邁進？
我心裡感謝雲門， 為偏遠鄉鎮奮力舞蹈，讓我庄的人也享受藝術帶來的美好。
雲門重返美濃
二〇〇三年七月，雲門再度帶著《薪傳》來到美濃演出，這次我有幸參與了。
林懷民老師從鍾鐵民老師口中得知，美濃有一位年輕音樂人彈月琴創作，馬上邀請我在開場時演出一首歌。於是我上台唱了〈下淡水河寫著我等的族譜〉。
這首歌，寫的是美濃開基史，對應著《薪傳》先民篳路藍縷的拓荒精神。
那時，我的樂團「交工樂隊」剛解散不久，自己精神狀態不佳，甚至討厭碰月琴，因為我找不到新的想法彈奏它。我在家裡拿出久未彈奏的月琴，適應著把位觸感，以應付晚上的演出。那時我討厭自己、心情低落，幾乎是我音樂創作中最灰暗低潮的時刻。
傍晚，我來到美濃國中的操場準備彩排與演出，看到後台的雲門舞者，安安靜靜地，或打坐或者暖身，專注準備著即將到來的演出。我上台時很心虛，自己知道支撐力不足，演完後我走到觀眾席，欣賞雲門的演出。
我站在母校曾經奔跑過的操場，靜靜的看著舞台上的演出，裡頭的元素連接著我庄族群的故事。我被感動了，電流一下竄過我的身體，於是淚水就撒落在我的青春操場上，洗滌我當時無法處理的生命悲傷。
後來在幾次演出場合裡遇見林懷民老師，林老師總是給我一個大擁抱。印象最深的是在鍾鐵民老師的告別式。林老師特別來美濃送鐵民老師一程。
林懷民老師和鐵民老師是同輩，鐵民老師曾說過，在他們年輕的時候，一些文學界人士最看好的兩顆文壇新星——一是林懷民，一是鍾鐵民。只是後來兩人跟社會對話的表達形式不同：一個人透過舞蹈走向了世界與台灣村落，另一個人則以寫作深耕家鄉並帶領運動，兩人都是受到社會敬重的藝術家。林老師在鐵民老師的告別式裡簡短致詞，言語中流露出對美濃及鐵民老師很深很深的情感。我還記得告別式結束後林老師的身影，他跟著許多現場的朋友，一起搭上高雄客運提供的接駁巴士離開美濃……
跟土地和解的力量
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！