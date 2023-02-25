全場包夾林書豪導致七失誤，鋼鐵人「二把手」陳又瑋或許是解方
我們想讓你知道的是
林書豪在PLG的第二場出賽，仍然是面對上一場的對手－台新夢想家，但與上周的劇本不同，這次夢想家迅速吸取教訓並調整策略，從鋼鐵人的進攻發動機林書豪著手，一拿就便上前包夾，造成林書豪多達7次失誤。這場一方面展現出夢想家的戰術執行力，同時也讓鋼鐵人必須提早面對林書豪遭包夾的困境，促使教練團必須拿出接應辦法。
文：直男老爹
夢想家對林書豪的「禮遇」
修正上一場幾乎可說是被林書豪一人打爆的問題，本場夢想家陣地戰針對書豪拿手的擋拆打法，祭出中鋒直接上前壓迫的包夾策略，這也使得林書豪發生多次傳球上的失誤。
除此之外，也針對到林書豪的後場推進做到了反制，夢想家的防守球員不惜犧牲犯規也要直接將其停球，這使得鋼鐵人本場的進攻節奏遭到破壞，也成功地降低了林書豪的影響力，無法有效串連隊友。
說到防守，真的不得不誇讚夢想家這場某幾位球員在防守端的表現，首先是大B哥（Brandon Gilbeck），夢想家這場的防守策略，其實是很常見用來破解擋拆戰術的方法，但是執行者換成了大B，他出色的臂展與腳步給持球者非常大的壓力。
除此之外，他還能非常快速的還原防守位置，協防到空位的進攻者，這點真的讓人相當驚艷。
楊盛硯和吳永盛本場單防林書豪給的身體強度也讓後者有些吃不消，林書豪也因此發生了許多非受迫性失誤，幾位大鎖級的表現，也是我們熟悉的夢想家應有的風格，強悍的防守加上犀利進攻，回到主場的夢想家展現了贏球的決心。
本土發威與洋將連線
延續前場對戰領航猿的好手感，本場夢想家本土球員由吳永盛領軍，包含盧冠良、林俊吉、李德威進攻端都有雙位數的得分表現，其中吳永盛和李德威的進攻自信是讓我印象最深刻的。
相當樂見這兩位本土好手找回身手，吳永盛連續兩場在外線的出手都相當果決，關鍵時刻更是頻頻跳出來用三分外線拯救球隊，李德威本場在進攻端除了找回久違的外線命中率之外，第四節面對鋼鐵人本土禁區Size比自己小一號的情況下，更是上演一挑二的戲碼。
夢想家此戰持續延用上一場的雙塔洋將組合，卡拉曼也沒有辜負教練團對他的信任與期待，砍下了全隊最高的23分並且搶了11顆籃板，比大B還多。
當然卡拉曼的防守者從澎澎變成了藍少甫，進攻端的壓力舒緩了不少，但我認為出手選擇的調整也是他能夠得分爆量的關鍵，減少了過多的外線投射，改用切入和背框的手段來取分。
除此之外，最可貴的是多次看到他和大B的連線，不僅提高了比賽的可看性，也增強了他本身的威脅性，我依舊維持和上一篇文章一樣的看法，他必須更靠近籃框才能發揮最大的優勢。
鋼鐵人方面則是僅有少許亮點，小洋將悟空連續出戰第三場，此戰也終於展現應有的得分爆發力，成為鋼鐵人能夠緊咬比分，甚至到第三節還能夠超前比數的關鍵，如果以悟空這場的表現來看，應該可以算是從猿猴進階成超級賽亞人了。
鋼鐵人的問題
正因林書豪這個點此戰遭到封鎖，也連帶的將鋼鐵人的問題放大，而那個最大的問題也是大家老生常談的防守能力。
雖然被夢想家投進了14顆外線三分球，但我認為本場最大的防守問題還是出現在禁區，單防守不住卡拉曼也連帶的串連了大B和外線射手的攻勢，漏了太多防守籃板也造成夢想家有過多的二波進攻，這兩點鋼鐵人的本土禁區球員難辭其咎。
除了藍少甫的拚戰精神勉強能夠抗衡外，王柏智和林郅為這兩位本土長人此戰給的防守強度可說是不堪一擊，鋼鐵人的本土禁區球員必須更專注於賽場上才行。
除此之外，鋼鐵隊長呂政儒雖然近幾戰的外線手感持續回神，但他在防守端的破口真的有點大，在他手上的失分可能已經不足以用他的得分來彌補。
場上擺政儒、柏智和克拉索夫的陣容回防太慢也是個大問題，我想這也是為什麼前教練會擺政儒打四號位的原因之一吧。也是為什麼少甫能夠比柏智有更多上場時間的原因。
第二把手
說真的以這場兩隊的陣容來說，在卡拉曼正常發揮的情況下，你要期待鋼鐵人本土禁區能夠扛住對方的雙塔，我認為難度真的有點高，所以在林書豪被針對防守，且不放鐵米上來協助固守禁區的前提下，鋼鐵人陣中勢必要有第二位本土球員跳出來串連隊友。
我認為那個人不是別人，就是原本的後場一哥－陳又瑋，我認為又瑋太想證明自己是位能投外線的控球後衛了，幾次的出手選擇都顯得有些勉強，此戰面對阿吉的防守也太想靠一己之力來扭轉局勢，而忘記其實他最出色的武器是他的傳球視野。
我認為他必須找回當初刁鑽的球風，把機會多做給陣中的得分手。
結語
我個人認為此戰林書豪受到第一節扭傷腳踝的影響，許多的進攻都選擇了拋投的方式來終結，也明顯影響到了命中率，但我還是很願意相信他有這個實力突破現在的困境，畢竟我認為他是個很會利用身體的球員，賴犯規也好，對抗也罷，場均20分對他來說應該不是問題。
重點是鋼鐵人教練團必須趕快做出調整，針對林書豪的比賽絕對不會是一場兩場，除了給二把手夠多的信心外，面對包夾防守後遠邊的射手球員也要做好投籃的準備，也是要把外圍火力投開，禁區才會有單打的機會，此戰的進攻選擇太過於執著塞給強邊的禁區球員，造成過多的失誤。
就像賽後記者會鋼鐵人的龍哥和林書豪說的，確實鋼鐵人在許多細節上處理不是很理想，但邊打邊調整，希望鋼鐵人能打出更精彩的比賽內容。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21