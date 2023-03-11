【小說】林楷倫《雪卡毒》選摘：這裡的貓連豬屎也吃，跟老家那些貪吃的老人一樣，不知何時吃到臭死毒死

文：林楷倫

那天，我在炸紅糟海鰻的攤位遇到螺仔，他問我怎不回故鄉住，一直問我什麼時候有回故鄉，他一直問。

「幹麼回去。啊你咧？」

他也說很久沒回去，整日在這城市無工閒晃。「閣落雨，透日袂停。」他說起那個誰在這個城市，我根本記不起那個誰的模樣。又一直說好多人的名字，我串不起來那些人，聽到最後連我自己的名字都覺得陌生。

「閣袂停。啥時陣欲停？」

他繼續說其他的名字，那些從我的村莊搭乘銀巴士來的人們，一一點名。

「講完未？你講完未？」螺仔的眼鏡上都是雨滴，回了我：「啊？你一个攏無熟似喔。」

紅糟鰻、一些炸物、阿給湯與兩碗滷肉飯。螺仔不斷地吃，將滷肉飯添上超多辣醬，國小時他就這樣吃了，他都說那個是粉紅飯。除了這事之外，我只記得一件事情，他吃飯不愛付錢。只跟在會請客的人旁邊，做什麼都願意，像是會吃碎屑的鳳螺，也姓羅，大家習慣叫他「螺仔」。

「夭壽，你敢點紅糟鰻喔。」

我夾起粉紅色的鰻肉塊，邊咬邊吐刺，貓走過來。

「你佇遮有交查某朋友無？抑是無交，無交好辦事。我知影幾个同學，佇這个城市做按摩、做全的，啥攏有。」

貓抓取那些碎肉，那些都是牠的獵物，這裡是牠的自然，也就尿在我腳邊。

「閃啦。」我過大的聲音，螺仔嚇到，隨即又露出笑容說：「予你請，我先來走。你慢慢食，慢慢孝孤 。」他走時，踢了桌下的貓群，也將貓尿味踢起。

凌晨四點臭得要死，怎可以在這裡吃這些，聞到都快吐了。手機LINE群組裡的老大問大家有沒有看剛傳的AV，然後跟大家說：「臭魚們，明天風浪七，釣魚台旁玩深的，晚上八點。」又要三四天才回到這個整天下雨沒有星星的城市。一口阿給，舌頭燙起白色的上皮，隨即一口酒，涼涼的真好。看手機也沒什麼人好找，半夜四點能找誰。回去還是得綁鉤一些細事，想到就累。

「你是要吃多久啦。」只要看到有人站在攤位旁邊等位子，賣紅糟鰻的女兒就會趕人。

她的抹布隨便抹抹，把吃剩的魚刺撥向地上，有些還有魚肉，旁邊的貓靠了過來。那些貓就這樣每一桌每一桌巡，她是牠們的撒糖人，像是每晚都有新船落成的狂歡祭典，撒那些剩餘飯菜骨肉，讓貓吃得飽飽，每隻都吃飽了就不會再靠過來。抹布抹啊，抹向我的位子，魚刺幾根與一些湯水落在我雨鞋，我手裡還拿著粉紅辣醬飯，她沒管那麼多。

「湯還要不要？」

她手停在那裡就像是跟人要錢的模樣，我遞給她手上的碗，她將湯倒入還有飯的碗中。

「這樣還要不要吃？」

浮了油光，漁船旁的海也會如此，更像是攤位上那顆又大又熱的燈泡照在她的身上，旁邊散出的光色，不過我盯著看陰影下她的胸部。好大，好淫穢的形狀。藏在黑色背心的蕾絲模樣，或是，卡在肩肉上的黑色內衣肩帶。我都看得到這個女人。買單後，站在攤位旁看她收拾每一桌，看她每一個彎腰，每一個走動的跳動。

「看那麼久，你是要外帶喔？」她說。

「外帶妳，想要妳的LINE啦，LINE啦。」我說。

「幹，我要你的毛啦。數想查某，你豬哥啊你。」

離開炸鰻攤位後，有幾隻貓舔我鞋上的飯粒、油脂、魚刺。

「這裡的貓連豬屎也吃，跟老家那些貪吃的老人一樣，不知何時吃到臭死毒死。」

那些老人中了雪卡毒那天，我才國中。那尾海鰻肚子很大，隔壁的阿伯肚子膨風也是那麼大，我殺開才知道不是空氣也不是卵，而是胃中有消化剩半尾的笛鯛，我將笛鯛取出。靠我打魚為生的阿公說：「彼半尾紅槽嘛刣開啊。」我才知道這尾笛鯛俗名叫做紅槽，幾年後開始當職業海跤，才知道這叫銀紋笛鯛。殺開那尾紅槽後，內臟很臭，就像壞掉的下體，塞滿的胃袋就是禮物，一打開是糜狀摻雜螺仔殼碎片。

「唉唉唉，這尾海鰻都吃你螺仔耶，啊螺仔都吃什麼？」我問螺仔。

「魚屎啊、海菜啊、肉屑啊、屍體啊。要不然吃西瓜喔。」我還記得我的笑聲也是糜狀混雜螺仔的髒話。

螺仔說得沒錯，那些老人是吃到臭死毒死，但老人們搶食紅糟鰻的模樣，像是流浪貓吃到大塊的魚肉，圍在那盆炸魚前吃啊，笑啊配酒啊，暈得身麻是酒醉也是神經毒。

漁港的貓群圍在船老大旁邊，乞食那些煙仔虎、竹筴之類的餌魚碎。

也只有老大會帶這些來，當他走過來時，遠遠地，貓就圍聚過來。釣客、船員圍聚在老大身旁，貓也不會避走，吃那些魚碎或舔自己的手腳。船員搬上搬下，釣客有些會先開喝，也有些會爭執釣位。這種遠的釣程，一個釣客都三四竿，釣位不對會影響釣果，老大都跟他們說：「大部分只是運氣。」

「好運歹運也是差了一兩萬。」這種事情大家也知道。一次出去三四天，會釣遠的人，要不就是職業釣客要不就是瘋釣的。一群釣客歡歡喜喜，相互幫忙搬上搬下。等到全部人都搬好，準備好了，老大才會停止逗貓，揮揮手叫助手把船發動。每次行程都差不多，成員不同，但對話跟活動都是那些，講女人、喝酒，船員海跤不就是幫忙綁餌或是先小睡一會，等等開始中魚就忙得要死。

最怕中魚時與隔壁釣線相纏，幾次的衝突都是這樣，都是搶食的模樣。

那些老人毒死的那一天，阿公與他們最後是搶食那尾紅糟鰻。

「這些魚如果能用毒的上來就好了。」「靠，不怕毒死你喔，良心咧良心咧。」

「安靜、Quiet。」這句話總在看遠方有無日本的防衛船時說。如果沒有怪異的燈號，大家會開始作釣，放下餌，許多電捲同時啟動，像是盛夏蟬鳴，很吵，會令人不耐煩，大家開始點菸或是看一些AV或是抖音什麼的，放線到釣魚點大約要半個小時，當到點時，大家會安靜，卻還是會有電捲的殘響。這時看到日本防衛廳的船，就得快點收，也不管線會不會纏住，邊收邊跑，有人固執不收不跑，被水砲攻擊或是被帶走。