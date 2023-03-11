【小說】林楷倫《雪卡毒》選摘：這裡的貓連豬屎也吃，跟老家那些貪吃的老人一樣，不知何時吃到臭死毒死
我們想讓你知道的是
林楷倫以自身經驗寫電魚、遊藝場、賭徒、釣客、異鄉人，每則故事都有人在道德邊界游移；一個個無名氏猶如待捕待宰的魚，在層層剝削的食物鏈裡掙扎求生，預謀著逃亡，卻又欲走無路。
文：林楷倫
那天，我在炸紅糟海鰻的攤位遇到螺仔，他問我怎不回故鄉住，一直問我什麼時候有回故鄉，他一直問。
「幹麼回去。啊你咧？」
他也說很久沒回去，整日在這城市無工閒晃。「閣落雨，透日袂停。」他說起那個誰在這個城市，我根本記不起那個誰的模樣。又一直說好多人的名字，我串不起來那些人，聽到最後連我自己的名字都覺得陌生。
「閣袂停。啥時陣欲停？」
他繼續說其他的名字，那些從我的村莊搭乘銀巴士來的人們，一一點名。
「講完未？你講完未？」螺仔的眼鏡上都是雨滴，回了我：「啊？你一个攏無熟似喔。」
紅糟鰻、一些炸物、阿給湯與兩碗滷肉飯。螺仔不斷地吃，將滷肉飯添上超多辣醬，國小時他就這樣吃了，他都說那個是粉紅飯。除了這事之外，我只記得一件事情，他吃飯不愛付錢。只跟在會請客的人旁邊，做什麼都願意，像是會吃碎屑的鳳螺，也姓羅，大家習慣叫他「螺仔」。
「夭壽，你敢點紅糟鰻喔。」
我夾起粉紅色的鰻肉塊，邊咬邊吐刺，貓走過來。
「你佇遮有交查某朋友無？抑是無交，無交好辦事。我知影幾个同學，佇這个城市做按摩、做全的，啥攏有。」
貓抓取那些碎肉，那些都是牠的獵物，這裡是牠的自然，也就尿在我腳邊。
「閃啦。」我過大的聲音，螺仔嚇到，隨即又露出笑容說：「予你請，我先來走。你慢慢食，慢慢孝孤 。」他走時，踢了桌下的貓群，也將貓尿味踢起。
凌晨四點臭得要死，怎可以在這裡吃這些，聞到都快吐了。手機LINE群組裡的老大問大家有沒有看剛傳的AV，然後跟大家說：「臭魚們，明天風浪七，釣魚台旁玩深的，晚上八點。」又要三四天才回到這個整天下雨沒有星星的城市。一口阿給，舌頭燙起白色的上皮，隨即一口酒，涼涼的真好。看手機也沒什麼人好找，半夜四點能找誰。回去還是得綁鉤一些細事，想到就累。
「你是要吃多久啦。」只要看到有人站在攤位旁邊等位子，賣紅糟鰻的女兒就會趕人。
她的抹布隨便抹抹，把吃剩的魚刺撥向地上，有些還有魚肉，旁邊的貓靠了過來。那些貓就這樣每一桌每一桌巡，她是牠們的撒糖人，像是每晚都有新船落成的狂歡祭典，撒那些剩餘飯菜骨肉，讓貓吃得飽飽，每隻都吃飽了就不會再靠過來。抹布抹啊，抹向我的位子，魚刺幾根與一些湯水落在我雨鞋，我手裡還拿著粉紅辣醬飯，她沒管那麼多。
「湯還要不要？」
她手停在那裡就像是跟人要錢的模樣，我遞給她手上的碗，她將湯倒入還有飯的碗中。
「這樣還要不要吃？」
浮了油光，漁船旁的海也會如此，更像是攤位上那顆又大又熱的燈泡照在她的身上，旁邊散出的光色，不過我盯著看陰影下她的胸部。好大，好淫穢的形狀。藏在黑色背心的蕾絲模樣，或是，卡在肩肉上的黑色內衣肩帶。我都看得到這個女人。買單後，站在攤位旁看她收拾每一桌，看她每一個彎腰，每一個走動的跳動。
「看那麼久，你是要外帶喔？」她說。
「外帶妳，想要妳的LINE啦，LINE啦。」我說。
「幹，我要你的毛啦。數想查某，你豬哥啊你。」
離開炸鰻攤位後，有幾隻貓舔我鞋上的飯粒、油脂、魚刺。
「這裡的貓連豬屎也吃，跟老家那些貪吃的老人一樣，不知何時吃到臭死毒死。」
那些老人中了雪卡毒那天，我才國中。那尾海鰻肚子很大，隔壁的阿伯肚子膨風也是那麼大，我殺開才知道不是空氣也不是卵，而是胃中有消化剩半尾的笛鯛，我將笛鯛取出。靠我打魚為生的阿公說：「彼半尾紅槽嘛刣開啊。」我才知道這尾笛鯛俗名叫做紅槽，幾年後開始當職業海跤，才知道這叫銀紋笛鯛。殺開那尾紅槽後，內臟很臭，就像壞掉的下體，塞滿的胃袋就是禮物，一打開是糜狀摻雜螺仔殼碎片。
「唉唉唉，這尾海鰻都吃你螺仔耶，啊螺仔都吃什麼？」我問螺仔。
「魚屎啊、海菜啊、肉屑啊、屍體啊。要不然吃西瓜喔。」我還記得我的笑聲也是糜狀混雜螺仔的髒話。
螺仔說得沒錯，那些老人是吃到臭死毒死，但老人們搶食紅糟鰻的模樣，像是流浪貓吃到大塊的魚肉，圍在那盆炸魚前吃啊，笑啊配酒啊，暈得身麻是酒醉也是神經毒。
漁港的貓群圍在船老大旁邊，乞食那些煙仔虎、竹筴之類的餌魚碎。
也只有老大會帶這些來，當他走過來時，遠遠地，貓就圍聚過來。釣客、船員圍聚在老大身旁，貓也不會避走，吃那些魚碎或舔自己的手腳。船員搬上搬下，釣客有些會先開喝，也有些會爭執釣位。這種遠的釣程，一個釣客都三四竿，釣位不對會影響釣果，老大都跟他們說：「大部分只是運氣。」
「好運歹運也是差了一兩萬。」這種事情大家也知道。一次出去三四天，會釣遠的人，要不就是職業釣客要不就是瘋釣的。一群釣客歡歡喜喜，相互幫忙搬上搬下。等到全部人都搬好，準備好了，老大才會停止逗貓，揮揮手叫助手把船發動。每次行程都差不多，成員不同，但對話跟活動都是那些，講女人、喝酒，船員海跤不就是幫忙綁餌或是先小睡一會，等等開始中魚就忙得要死。
最怕中魚時與隔壁釣線相纏，幾次的衝突都是這樣，都是搶食的模樣。
那些老人毒死的那一天，阿公與他們最後是搶食那尾紅糟鰻。
「這些魚如果能用毒的上來就好了。」「靠，不怕毒死你喔，良心咧良心咧。」
「安靜、Quiet。」這句話總在看遠方有無日本的防衛船時說。如果沒有怪異的燈號，大家會開始作釣，放下餌，許多電捲同時啟動，像是盛夏蟬鳴，很吵，會令人不耐煩，大家開始點菸或是看一些AV或是抖音什麼的，放線到釣魚點大約要半個小時，當到點時，大家會安靜，卻還是會有電捲的殘響。這時看到日本防衛廳的船，就得快點收，也不管線會不會纏住，邊收邊跑，有人固執不收不跑，被水砲攻擊或是被帶走。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門