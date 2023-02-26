TNL+ 2023/02/26,
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從三位可能候選人，看阮春福辭職後誰是未來越南國家主席人選？

從三位可能候選人，看阮春福辭職後誰是未來越南國家主席人選？
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我們想讓你知道的是

今年1月17日，僅上任兩年的阮春福因弊案而辭去越南國家主席，國家主席現由武氏映春暫代。越南國家主席必定是越共政治局常委，政治局有18人，扣除已辭職的阮春福與副總理范平明後，接下來越南國會在5月底召開時，將從16名政治局常委中選出新任國家主席。

越共四大支柱中的二號人物，國家主席阮春福（Nguyễn Xuân Phúc）在除夕前辭職下台。公眾最為關注的是，誰將會是未來越南國家主席的人選？越南國家主席的資格，有兩項很明確的標準是―必須任滿一屆政治局委員以及曾經擔任過省委、市委書記或中央部長、次長的職務。

依照此屆越南政治局的人事觀察，在拔除阮春福和范平明後，目前僅餘16名政治局委員。若要符合這兩項標準的候選人僅有三位，分別為：總書記阮富仲、越南公安部長蘇林和中央書記處常務書記武文賞。本文將合併兩項標準探討上述三位可能的候選人，並輔以越共過去的歷史情形與不成文規範進行以下四點分析。

作者按：扣除阮春福和范平明後，此屆越南政治局委員共為16位，包括：阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）、范明正（Phạm Minh Chính）、王廷惠（Vương Đình Huệ）、張氏梅（Trương Thị Mai）、武文賞（Võ Văn Thưởng）、阮文年（Nguyễn Văn Nên）、蘇林（Tô Lâm）、潘廷鐲（Phan Đình Trạc）、陳錦秀（Trần Cẩm Tú）、潘文江（Phan Văn Giang）、阮和平（Nguyễn Hòa Bình）、陳青敏（Trần Thanh Mẫn）、阮春勝（Nguyễn Xuân Thắng）、梁強（Lương Cường）、陳俊英（Trần Tuấn Anh）、丁進勇（Đinh Tiến Dũng）。

時事圖表協作-Mindy晉軒
越南的四大支柱包括總書記、國家主席、總理與國會主席，除了總書記，其他三大支柱在形式上是由國會議員投票選出的。

阮富仲不排除身兼國家主席

首先，不排除總書記阮富仲，重回兼任越南國家主席一職。越共總書記阮富仲於十三大時，打破黨章的年齡限制連任，是越共歷史上前所未有的先例。在阮富仲復興社會主義傳統和反貪腐運動下，受到黨內同志擁護的聲量仍相當高漲，在黨內的地位更有與胡志明並肩的情勢。除此之外，越共曾討論過，要學習中國將總書記與國家主席一職進行合併，因此也不排除未來阮富仲若再次兼任國家主席，其治理的越南，可能出現靠攏中共習近平集權的趨勢。

第二，越南國家主席的職權有很大一部分是要指揮人民軍、擔任國防暨安全委員會的主席，具有授予、晉升、降級或剝奪各軍種的將軍等權力。依照過往歷史經驗，通常是由軍方或公安背景的人選出任，像是第五屆國家主席黎德英（Lê Đức Anh）就曾擔任過國防部長兼人民軍副總參謀長、駐柬越軍司令，以及曾經擔任過越南公安部長和擁有公安大將軍階的陳大光（Trần Đại Quang）。在這屆政治局委員中符合這兩條路徑的人選就有兩位，分別為：公安部長蘇林和國防部長潘文江。

公安部長蘇林在指導反腐運動中獲得阮富仲的信任，他在2019年阮富仲兼任國家主席期間，被擢升為大將，算是阮富仲派系和黨內保守派的一員。而蘇林擔任公安部長的任期至今年4月，有可能在離任公安部長之時，順勢升任國家主席。不過，蘇林若晉升為國家主席也有三點需要留意。其一，是蘇林的年紀已滿，不論升任或留任，都需要破例讓其繼續留在政治局。其二，國家主席新人選一定要比前任國家主席「更乾淨」，蘇林並非沒有道德瑕疵，他曾因金箔牛排事件、公安買官賣官、德國綁架案等事件重創國內外形象。

其三，蘇林的個人意願模糊不定。反腐運動中，總書記相當仰賴公安部，使得蘇林成為近期越南最為強勢且握有大權的公安部長。同時，公安部本身往往透過幹部輪調政策，直接任命各省市的公安局長，加強對各省市的控制。因此，蘇林若有意願想當國家主席，他可以在中央執行委員會或黨代表大會發起動員、獲得支持，其影響力不輸給阮富仲。但是，若蘇林擔任國家主席，將從具有實權的公安部長轉為僅有虛權的國家主席，且必須依附在總書記阮富仲之下，此點恐將成為其顧慮原因之一。

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越南公安部長蘇林，照片攝於2016年1月28日。

另一個可能人選，則為國防部長潘文江，不過潘文江升任的可能性比蘇林較小，潘文江在十三大後才以次長身分，接替吳春歷的國防部長一職，因此其部長資歷尚淺。除此之外，潘文江的日常言行與作為，尚沒有足夠證據顯示其贏得阮富仲的信任，據稱其原先也並非為阮富仲心目中國防部長的優先人選。

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