陳志武《文明的邏輯》緒論：依據「勞動生產力」這把量尺，從秦漢以來的兩千多年裡，中國沒進步過
我們想讓你知道的是
繼《沒有中國模式這回事！》、《耶魯最受歡迎的金融通識課》之後，耗時十六年研究，深度剖析一萬年人類歷史的全新力作！在《文明的邏輯》中，陳志武教授以「人類與風險的博弈」歷程為線索，使用資料量化分析和文獻研究分析，探討文明演進背後的內在邏輯——風險應對力。
文：陳志武
【緒論】風險推動的人類文明
人是一種怎樣的混合造物啊！新奇、古怪、混亂、自相矛盾、不可思議！他裁斷世上萬物，他是微末的蚯蚓、真理的寶庫，灌滿了謬誤和不確定性的陰溝，宇宙的光榮和糟粕。
——帕斯卡（Blaise Pascal），法國哲學家
數萬年前的原始人，看到古怪又混亂的人類，怎麼也不會想到人類社會某一天會有秩序。可是，我們身處二十一世紀，這一天就在眼前，所體驗和看到的人類社會已井井有條，秩序戰勝混亂，文明戰勝野蠻。疑問可能也在於此：這個文明真實嗎？看到古怪混亂的人類已被和平造化，如今有規有矩、協作互助，這足以證明一代又一代的人類肯定做對了什麼創舉。只是那些「什麼」究竟為何？至今仍充滿爭議、有待回答。
在嘗試評估文明變遷史時，我們需要度量「進步」和「倒退」：什麼情況下文明可被稱為「進步」，何時又「倒退」了？換句話說，我們需要一把評估用的量尺。一旦選好量尺，就可度量不同文明的進程，也可判斷文明中每一次創新的價值：有的創新創造價值，即「進步」；有的則減少價值，即「倒退」。在現有文獻中，歷史學家、經濟學家慣用的量尺是「生產力」（productivity），甚至只有「生產力」，其他指標都不重要。
勞動生產力就是「生產力」的一種：一個人一年勞動下來，能有多少產出、多少收入。一種創舉再好，如果不能提升「生產力」、沒有抬高每年「人均產出」，即便能改進人類應對風險的能力、使人活得更安心，那也被看成無用之舉、非進步之舉。「唯生產力」準則應用到當今國家，就是「唯GDP」論，成為只追求GDP（國內生產毛額）增速政策的學理基礎；而應用到歷史分析中，在「唯生產力」史觀下，人類發展通常被劃分為原始社會、農業社會、工業社會、後工業社會等階段。
本書的目的是要糾正這種傳統史觀和文明觀，也就是除了「生產力」，我們還要增加一把量尺：人類的「風險應對力」（就是「應對風險」的能力），使我們能更完整地解讀人類文明化進程。從本書中我們會看到，文明主要是對兩種挑戰的反應，一是生產力低，另一則是風險應對力差，在人類歷史長河中，風險甚至是文明更重要的催化劑。
「生產力」這把量尺夠用嗎？
傳統「唯生產力」史觀帶出了一些著名悖論。
加州大學經濟史學者葛瑞里． 克拉克（Gregory Clark） 教授在北京清華大學舉辦的第一屆量化歷史講習班上發表：「人類史上其實只發生了一件事，就是十八世紀的工業革命（Industrial Revolution），只有工業革命前的世界和工業革命之後的世界之分。人類歷史只有工業革命這一件事值得研究，其他都是不太重要的細節。」此言一出，讓在場老師和同學為之一震。他之所以這麼說，是因為從西元前十世紀到十八世紀的近三千年裡，全球每年人均收入基本沒有變動，其間雖然出現過波動，但並沒改變勞動生產力長久不變的趨勢。
歷史學家安格斯． 麥迪森（Angus Maddison） 教授在《世界經濟千年史》（TheWorld Economy）中對全球人均收入的估算，結論也一致：在工業革命之前的兩千年裡，勞動生產力基本不變。克拉克強調，人類在十九世紀前的幾萬年裡， 一直沒能走出「馬爾薩斯陷阱」（Malthusian trap） ：即使生產力偶爾提升， 致使人口增加， 但人口增加分配所得， 又回到人均收入的原點；或者，由於自然災害或人為戰爭導致人口減少，在總產出不變的情況下，人均收入會增加，接下來生育率就會上升，可是人口成長後人均收入再次減少，勞動生產力還是回到原點。
就這樣，人類社會圍繞同一生產力原點，無聊地重複，沒能走出陷阱。直到十八世紀工業革命發生後，英國、美國、西歐國家率先走出馬爾薩斯陷阱，生產力持續飆升，而其他國家要麼繼續在馬爾薩斯陷阱中掙扎，要麼就走向持續衰退，西方和世界其他社會之間的大分流開啟（圖一）。
把「唯生產力」 史觀應用到中國， 得出的結論基本一樣：根據麥迪森的估算，漢朝時中國人均收入大約為四五○美元（以一九九○年美元計），到清朝道光時的一八二○年，大約為六○○美元，至十九世紀末期回到五三○美元，一九五○年落回原點，為四三九美元！
也就是說，依據勞動生產力這把量尺，至少從秦漢以來的兩千多年裡，中國沒進步過，甚至還有些許下降。雖然儒家秩序在其間不斷完善鞏固，深深影響中國的生老病死等方方面面，但那些努力沒有對勞動生產力產生實質影響，因此是無用功！至於其間一個時段叫漢朝，另一些叫隋朝、唐朝、宋朝、元朝、明朝、清朝，整個時段是一年還是兩千年之久，這些細節都沒什麼意義，因為這些朝代不管叫什麼，都沒從根本上改變勞動生產力，不值一提。
當然，這種說法很難讓人接受，尤其是其間儒家文化的推進、宗族的精細化完善、商業市場的擴展，甚至還有科舉考試的普及等，即使這些創新與變遷沒有提升生產力，那只能說明「生產力」不應該是評估人類創舉價值的唯一標準，不是判斷文明進步的唯一準則，因為這些創舉要麼對文明化進程發揮長久作用，要麼還沿襲至今，長久存在必有其合理性。這種片面的分析框架必須改變。
以「生產力」研究文明發展史的另一個經典例子，是圍繞人類為什麼放棄狩獵採集的原始生活、選擇定居農耕的問題。以《槍炮、病菌與鋼鐵》（Guns, Germs, and Steel）一書獲得美國普立茲獎與英國科普圖書獎的歷史地理學家賈德．戴蒙（Jared Diamond），在一九八七年發表的論文中斷言：「農業是人類史上最嚴重的錯誤，至今我們仍未從這個錯誤中走出來！」為什麼會有如此「狂言」？其邏輯還是在於「生產力」這一度量人類進步的單一量尺！
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券哦：馬上填！
人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫後還能抽500元禮券哦：馬上填！
找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫後還能抽500元禮券哦：馬上填！
🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！