《瑪琳艾索普：首席女指揮》：擊碎女性指揮家的玻璃天花板，別讓任何人告訴你「不可能」

文：愛麗絲

在實現夢想的路上，如果有人、甚至是整個社會體制成為攔路虎，擋在你面前說「不可能！」時，你會如何應對？是知難而退、選擇放棄，還是毅然決然地證明自己能夠將Impossible變成I’m possible呢？

在長期由男性制霸的指揮圈中，瑪琳・艾索普（Marin Alsop）秉持著巾幗不讓鬚眉的堅定精神，手握指揮棒，擊碎性別刻板印象，在許多音樂節、世界頂尖樂團中創下一個又一個歷史紀錄，更被公認為古典音樂史上迄今成就最高的女性指揮家。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 瑪琳・艾索普

性別成為最莫可奈何的障礙，求學之路屢遭婉拒

瑪琳出生於音樂世家，爸爸是小提琴家、媽媽是大提琴家。七歲那年，老師帶著全班到音樂廳欣賞表演，看著台上世界知名指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的精湛演出，小小年紀的她自此立志要成為一名了不起的指揮家。然而，追夢的路上卻困難重重，最大的阻礙便是她的性別。在當時，指揮台是男性獨霸的天下，女性成為指揮家的機會，甚至比當上四星上將來得更加渺茫。

「某些指揮家對於近年來，站上指揮台的女性有點意見，『美女站上指揮台，可能會使人分心，我不樂見女性站上指揮台』。」

瑪琳數度向茱莉亞學院（The Juilliard School）提出指揮申請，卻三次被拒，而婉拒的理由竟是「女指揮家會讓人分心」、「不符合傳統」，甚至認為女性不容易理解作曲家的創作意涵，無法精準詮釋音樂的靈魂。這些荒唐的說法，皆顯示了當時古典音樂界的傳統思維，以及對女性的種種歧視。

挑戰傳統的性別藩籬，她如何拒絕服從規則？

俗話說：「山不轉，路轉。」既然申請處處碰壁，瑪琳決定在日本天使投資人的資助下，自己成立交響樂團，並於1988年在檀格塢音樂節（Tanglewood Music Festival）榮獲指揮首獎。初露鋒芒後，瑪琳被畢生偶像伯恩斯坦收為門徒，指揮技藝也更上一層樓。

但儘管獲得獎項肯定、能力也大幅提升，身為女性依然讓瑪琳受到不公平的待遇，好比她首次正式登台帶領巴爾的摩交響樂團（Baltimore Symphony Orchestra）卻受到樂手反對；2005年，她被提名為巴爾的摩交響樂團第12任音樂總監，有七位團員連署不贊同。

所幸，瑪琳並未因這一點反對聲浪而退縮。相反地，她堅定自己的心志、向更多知名指揮家學習、不斷精進自己，最終帶領巴爾的摩交響樂團取得傑出成就！

無論你的夢想是什麼，「別讓任何人告訴你『不可能』」

2013年，瑪琳帶領聖保羅交響樂團登上倫敦逍遙音樂節（The Proms）「最後一夜」，是首位登上該音樂節的女性指揮家。一路披荊斬棘至此，瑪琳不忘提攜後輩，更成立Taki Alsop指揮獎學金，支持更多女性站上指揮台。

在教學時，瑪琳將音樂比作大熊，「當你看到熊，不是裝死，而是要想辦法讓熊覺得自己很大。」她告訴學生，面對音樂，雖然要抱持著敬畏、景仰之心，但絕不能感到畏縮或害怕，而是要自信地以所學詮釋樂曲的音符與意涵。

以她的人生為例，面對傳統的枷鎖與體制的霸權，瑪琳亦從未退縮，而是無所畏懼、抬頭挺胸地以實力證明自己可以做到，讓那些不看好她的人心服口服。

「我是第一位指揮逍遙音樂節的女性，這一點引起了許多關注，希望未來還有第二、第三、第四、第五位，甚至百餘位女性上台。」

除了對於指揮圈的改變，瑪琳也致力於讓古典音樂走入社區、學校，推廣社區營造與翻轉教育，希望古典音樂能變得更加多元、親切，兼容各種性別、種族與階級，這些付出讓她於2005年獲頒麥克阿瑟獎，成為首位獲得該獎項的指揮家。

看到這邊，如果你想用影片的方式深入了解瑪琳的一生，最近，關於她的紀錄片也上映了。

以這位頂尖女性指揮家為名的紀錄片《瑪琳艾索普：首席女指揮》由貝爾納德特・魏根斯坦（Bernadette Wegenstein）執導，製作團隊跟隨瑪林橫跨北美洲、南美洲及歐洲，紀錄她排練與詮釋音樂的過程，並在片中向觀眾娓娓道來瑪琳承受著許多壓力與批評，和一路走來的心路歷程，被譽為是一場「90分鐘的線上指揮大師班」。

憑藉著對音樂的熱愛和信仰，瑪琳緊握手中指揮棒，擊碎長久以來束縛著女性指揮家的玻璃天花板，取得殿堂級的成就。恰如文學大家貝克特（Samuel Beckett）的經典名言 「Ever tried. Ever failed. No matter.Try again. Fail again. Fail better.（嘗試過，失敗過，都沒關係。再嘗試，再失敗，我們也會在屢戰屢敗中愈挫愈勇。）」

在哪裡跌倒，就從哪裡站起來，即便傷痕累累，最終也能以華麗之姿，勇敢邁步前行。

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航