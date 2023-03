《瑪琳艾索普：首席女指揮》：擊碎女性指揮家的玻璃天花板，別讓任何人告訴你「不可能」

文:愛麗絲

在實現夢想的路上,如果有人、甚至是整個社會體制成為攔路虎,擋在你面前說「不可能!」時,你會如何應對?是知難而退、選擇放棄,還是毅然決然地證明自己能夠將Impossible變成I’m possible呢?

在長期由男性制霸的指揮圈中,瑪琳・艾索普(Marin Alsop)秉持著巾幗不讓鬚眉的堅定精神,手握指揮棒,擊碎性別刻板印象,在許多音樂節、世界頂尖樂團中創下一個又一個歷史紀錄,更被公認為古典音樂史上迄今成就最高的女性指揮家。

性別成為最莫可奈何的障礙,求學之路屢遭婉拒

瑪琳出生於音樂世家,爸爸是小提琴家、媽媽是大提琴家。七歲那年,老師帶著全班到音樂廳欣賞表演,看著台上世界知名指揮家伯恩斯坦(Leonard Bernstein)的精湛演出,小小年紀的她自此立志要成為一名了不起的指揮家。然而,追夢的路上卻困難重重,最大的阻礙便是她的性別。在當時,指揮台是男性獨霸的天下,女性成為指揮家的機會,甚至比當上四星上將來得更加渺茫。

「某些指揮家對於近年來,站上指揮台的女性有點意見,『美女站上指揮台,可能會使人分心,我不樂見女性站上指揮台』。」

瑪琳數度向茱莉亞學院(The Juilliard School)提出指揮申請,卻三次被拒,而婉拒的理由竟是「女指揮家會讓人分心」、「不符合傳統」,甚至認為女性不容易理解作曲家的創作意涵,無法精準詮釋音樂的靈魂。這些荒唐的說法,皆顯示了當時古典音樂界的傳統思維,以及對女性的種種歧視。

挑戰傳統的性別藩籬,她如何拒絕服從規則?

俗話說:「山不轉,路轉。」既然申請處處碰壁,瑪琳決定在日本天使投資人的資助下,自己成立交響樂團,並於1988年在檀格塢音樂節(Tanglewood Music Festival)榮獲指揮首獎。初露鋒芒後,瑪琳被畢生偶像伯恩斯坦收為門徒,指揮技藝也更上一層樓。

但儘管獲得獎項肯定、能力也大幅提升,身為女性依然讓瑪琳受到不公平的待遇,好比她首次正式登台帶領巴爾的摩交響樂團(Baltimore Symphony Orchestra)卻受到樂手反對;2005年,她被提名為巴爾的摩交響樂團第12任音樂總監,有七位團員連署不贊同。

所幸,瑪琳並未因這一點反對聲浪而退縮。相反地,她堅定自己的心志、向更多知名指揮家學習、不斷精進自己,最終帶領巴爾的摩交響樂團取得傑出成就!

無論你的夢想是什麼,「別讓任何人告訴你『不可能』」

2013年,瑪琳帶領聖保羅交響樂團登上倫敦逍遙音樂節(The Proms)「最後一夜」,是首位登上該音樂節的女性指揮家。一路披荊斬棘至此,瑪琳不忘提攜後輩,更成立Taki Alsop指揮獎學金,支持更多女性站上指揮台。

在教學時,瑪琳將音樂比作大熊,「當你看到熊,不是裝死,而是要想辦法讓熊覺得自己很大。」她告訴學生,面對音樂,雖然要抱持著敬畏、景仰之心,但絕不能感到畏縮或害怕,而是要自信地以所學詮釋樂曲的音符與意涵。

以她的人生為例,面對傳統的枷鎖與體制的霸權,瑪琳亦從未退縮,而是無所畏懼、抬頭挺胸地以實力證明自己可以做到,讓那些不看好她的人心服口服。

「我是第一位指揮逍遙音樂節的女性,這一點引起了許多關注,希望未來還有第二、第三、第四、第五位,甚至百餘位女性上台。」

除了對於指揮圈的改變,瑪琳也致力於讓古典音樂走入社區、學校,推廣社區營造與翻轉教育,希望古典音樂能變得更加多元、親切,兼容各種性別、種族與階級,這些付出讓她於2005年獲頒麥克阿瑟獎,成為首位獲得該獎項的指揮家。

看到這邊,如果你想用影片的方式深入了解瑪琳的一生,最近,關於她的紀錄片也上映了。

以這位頂尖女性指揮家為名的紀錄片《瑪琳艾索普:首席女指揮》由貝爾納德特・魏根斯坦(Bernadette Wegenstein)執導,製作團隊跟隨瑪林橫跨北美洲、南美洲及歐洲,紀錄她排練與詮釋音樂的過程,並在片中向觀眾娓娓道來瑪琳承受著許多壓力與批評,和一路走來的心路歷程,被譽為是一場「90分鐘的線上指揮大師班」。

憑藉著對音樂的熱愛和信仰,瑪琳緊握手中指揮棒,擊碎長久以來束縛著女性指揮家的玻璃天花板,取得殿堂級的成就。恰如文學大家貝克特(Samuel Beckett)的經典名言 「Ever tried. Ever failed. No matter.Try again. Fail again. Fail better.(嘗試過,失敗過,都沒關係。再嘗試,再失敗,我們也會在屢戰屢敗中愈挫愈勇。)」

在哪裡跌倒,就從哪裡站起來,即便傷痕累累,最終也能以華麗之姿,勇敢邁步前行。

