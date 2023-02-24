俄烏戰爭週年：學者提「民主保台」取代「抗中保台」，聯合民主陣營對抗威權陣線
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學者指出，台灣在討論國際戰略的時候，一直侷限在是強國的棋子、還是強國的朋友之間，「格局都非常小」；「世界格局已經改變，我們不用再小鼻子小眼睛」，是時候跳脫親中、親美、抗中的迴圈，進一步思考「民主保台」的政治戰略。
俄烏戰爭今（24）日滿週年，我國智庫國策研究院與國立中山大學中國與亞太區域研究所合辦座談會，邀集各學者與會。國立台灣大學中國大陸研究中心特約研究員尹麗喬認為，俄烏戰爭對民主陣營的鞏固有正面作用，而在民主威權對抗的氛圍之下，他認為台灣可以思考如何從「抗中保台」走向「民主保台」。
尹麗喬指出，台灣及國際各界在討論台灣應從俄烏戰爭中汲取什麼教訓時，常專注於軍事戰略層面的討論，如不對稱作戰的重要。但他認為，各界很少討論台灣在國際政治及外交上應如何從俄烏戰爭的經驗學習。
尹麗喬認為，俄烏戰爭前，民主陣營中的國家利益紛雜、意見不一，對中俄獨裁強權的態度常常曖昧不明，像是美國將中俄視為對自由主義國際秩序的一大威脅，而其他民主大國如法國及德國，為了經濟發展與中國保持一定關係，俄羅斯也是德法兩國能源的重要來源，民主陣營在氣候變遷、遏止全球傳染病流行、全球經濟復甦、建構區域自由貿易協定等議題也仍然需要與獨裁國家合作，尹麗喬指出，這給獨裁國家以收買分化的方式挖民主陣營的牆角創造了機會。
不過尹麗喬指出，俄烏戰爭讓民主國家的民眾和決策者更深刻地體會到獨裁國家對世界秩序的嚴重威脅，也給美國機會將中俄掛鉤，形塑成「獨裁陣營連線」，俄烏戰爭開打後，民主陣營各國對中俄看法的分歧減少了，民主與獨裁合作的空間降低了。
尹麗喬認為，烏克蘭能夠以小搏大，不只是因其軍事策略成功，其國際外交策略也非常精彩；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在戰爭開打之際，就清楚認識到了俄羅斯的侵略必會使民主威權陣營的對抗加劇，在他的演說和聲明中很少討論「抗俄保烏」，而是將抗俄拉高到民主威權之爭，將基輔定調為「世界民主的首都」，同時烏克蘭是為保衛自由世界而戰，「民主保烏」成為了烏克蘭的戰略。
尹麗喬直言，「民主自由，是台灣面對世界的利基」，他認為在這樣的態勢之下，台灣應該進一步思考「民主保台」的政治戰略，是時候跳脫親中、親美、抗中的迴圈，「世界格局已經改變，我們不用再小鼻子小眼睛」。
尹麗喬會後接受媒體訪問時表示，台灣在討論國際戰略的時候，一直侷限在親美、親中、是強國的棋子、還是強國的朋友之間，「格局都非常小」；反觀烏克蘭很早就確立俄烏戰爭是「獨裁國家攻打民主國家」的論述，台灣應該要將層級拉高，從民主保台的角度出發，與民主陣營的國家在政治、經濟、軍事上進一步合作，也包括深化國內的各項改革，並將民主改革的成果用來做外交、國際戰略上的操作。尹麗喬也指出， 國家人權委員會主委陳菊去年底應德、法邀請去演說，就是一個有意義的例子。
中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文也指出，中俄戰略合作改變了美國、印太與歐洲國家的威脅認知。對於歐洲國家而言，俄羅斯原本就是首要威脅，中國只是「域外威脅」或挑戰，緊要程度有所區別。不過去年2月俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之後，對歐洲國家而言，俄羅斯已不再僅是存在於國家安全概念中的「威脅」，而是明確的「權力平衡現狀破壞者」，而中國作為俄羅斯的主要支持者，也成為破壞歐洲權力平衡現狀的協力者、武力襲奪他國領土與屠殺平民的贊同者。
黎寶文指出，中俄的戰略合作下的俄烏衝突，讓印太與歐洲國家重新認知美國作為區域外平衡者的重要，也提高配合美國全球戰略的意願，如菲律賓同意讓美國未來使用境內4個軍事基地，就是區域國家願意承擔更多防衛或同盟義務，以配合美國對中競爭。
黎寶文認為，俄烏衝突的結果將對台灣安全有所影響，台灣議題也可能成為影響全球局勢的變數。對台灣而言，俄烏衝突若以西方陣營勝利作為終局，應能降低習近平對台冒進機率，也將削弱中俄戰略合作的力量。
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核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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