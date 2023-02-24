俄烏戰爭週年：學者提「民主保台」取代「抗中保台」，聯合民主陣營對抗威權陣線

俄烏戰爭今（24）日滿週年，我國智庫國策研究院與國立中山大學中國與亞太區域研究所合辦座談會，邀集各學者與會。國立台灣大學中國大陸研究中心特約研究員尹麗喬認為，俄烏戰爭對民主陣營的鞏固有正面作用，而在民主威權對抗的氛圍之下，他認為台灣可以思考如何從「抗中保台」走向「民主保台」。

尹麗喬指出，台灣及國際各界在討論台灣應從俄烏戰爭中汲取什麼教訓時，常專注於軍事戰略層面的討論，如不對稱作戰的重要。但他認為，各界很少討論台灣在國際政治及外交上應如何從俄烏戰爭的經驗學習。

尹麗喬認為，俄烏戰爭前，民主陣營中的國家利益紛雜、意見不一，對中俄獨裁強權的態度常常曖昧不明，像是美國將中俄視為對自由主義國際秩序的一大威脅，而其他民主大國如法國及德國，為了經濟發展與中國保持一定關係，俄羅斯也是德法兩國能源的重要來源，民主陣營在氣候變遷、遏止全球傳染病流行、全球經濟復甦、建構區域自由貿易協定等議題也仍然需要與獨裁國家合作，尹麗喬指出，這給獨裁國家以收買分化的方式挖民主陣營的牆角創造了機會。

不過尹麗喬指出，俄烏戰爭讓民主國家的民眾和決策者更深刻地體會到獨裁國家對世界秩序的嚴重威脅，也給美國機會將中俄掛鉤，形塑成「獨裁陣營連線」，俄烏戰爭開打後，民主陣營各國對中俄看法的分歧減少了，民主與獨裁合作的空間降低了。

尹麗喬認為，烏克蘭能夠以小搏大，不只是因其軍事策略成功，其國際外交策略也非常精彩；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在戰爭開打之際，就清楚認識到了俄羅斯的侵略必會使民主威權陣營的對抗加劇，在他的演說和聲明中很少討論「抗俄保烏」，而是將抗俄拉高到民主威權之爭，將基輔定調為「世界民主的首都」，同時烏克蘭是為保衛自由世界而戰，「民主保烏」成為了烏克蘭的戰略。

尹麗喬直言，「民主自由，是台灣面對世界的利基」，他認為在這樣的態勢之下，台灣應該進一步思考「民主保台」的政治戰略，是時候跳脫親中、親美、抗中的迴圈，「世界格局已經改變，我們不用再小鼻子小眼睛」。

尹麗喬會後接受媒體訪問時表示，台灣在討論國際戰略的時候，一直侷限在親美、親中、是強國的棋子、還是強國的朋友之間，「格局都非常小」；反觀烏克蘭很早就確立俄烏戰爭是「獨裁國家攻打民主國家」的論述，台灣應該要將層級拉高，從民主保台的角度出發，與民主陣營的國家在政治、經濟、軍事上進一步合作，也包括深化國內的各項改革，並將民主改革的成果用來做外交、國際戰略上的操作。尹麗喬也指出， 國家人權委員會主委陳菊去年底應德、法邀請去演說，就是一個有意義的例子。

Photo Credit: 中央社 人權委員會主委陳菊2022年12月赴法，受到法國參議員李察（右2）等人歡迎。

中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文也指出，中俄戰略合作改變了美國、印太與歐洲國家的威脅認知。對於歐洲國家而言，俄羅斯原本就是首要威脅，中國只是「域外威脅」或挑戰，緊要程度有所區別。不過去年2月俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之後，對歐洲國家而言，俄羅斯已不再僅是存在於國家安全概念中的「威脅」，而是明確的「權力平衡現狀破壞者」，而中國作為俄羅斯的主要支持者，也成為破壞歐洲權力平衡現狀的協力者、武力襲奪他國領土與屠殺平民的贊同者。

黎寶文指出，中俄的戰略合作下的俄烏衝突，讓印太與歐洲國家重新認知美國作為區域外平衡者的重要，也提高配合美國全球戰略的意願，如菲律賓同意讓美國未來使用境內4個軍事基地，就是區域國家願意承擔更多防衛或同盟義務，以配合美國對中競爭。

黎寶文認為，俄烏衝突的結果將對台灣安全有所影響，台灣議題也可能成為影響全球局勢的變數。對台灣而言，俄烏衝突若以西方陣營勝利作為終局，應能降低習近平對台冒進機率，也將削弱中俄戰略合作的力量。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 國策研究院24日舉辦俄烏戰爭週年座談會，邀集各界學者與會。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範