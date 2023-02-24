民進黨因賴清德推動黨務革新迅速整隊，國民黨卻陷入激烈權鬥的茶壺風暴
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民進黨丟失了基隆、桃園、新竹，台南也只以5萬票「慘勝」，然而民進黨籍議員逆勢增加，也意味執政成績未被社會大眾全盤否定，多數選民心中自有一套「同時教訓執政黨與制衡藍綠」的投票策略。而當賴清德進行黨內改革之際，國民黨卻開始了一系列政治權鬥......
文：莊承憲（國立臺灣師範大學大眾傳播研究所碩士）
民進黨在2022年地方選舉遭逢挫敗，僅守住南台灣六個縣市，黨主席蔡英文引咎辭職，行政院長蘇貞昌也率領內閣總辭。副總統賴清德接任黨主席旋即展現改革決心，連續三週召開中執會，推動黨務革新以回應社會民意。
包括全新任命的黨務主管名單，以及中央黨部組職部門的整併改造，並對涉及重大違紀爭議的台南正副議長祭出停權重手；針對未來參選同志，將建立黨內預先的學術倫理審查機制，且通過比《選罷法》更加嚴格的排黑條款。
地方選舉結束三個月，當國民黨內各方勢力判斷未來形勢大好而陷入激烈權力鬥爭，民進黨已經迅速整隊，啟動一系列具體改革，敲定3月底完成總統及立委初選作業，重整旗鼓備戰2024全國大選。
人民勇於用選票「教訓」民進黨，但並非全盤否定
2022年地方選舉，國民黨一舉拿下14個縣市，民眾黨也借勢攻佔新竹市。民進黨作為執政黨，只守住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣等南台灣六個縣市；北台灣僅存新竹縣轄下的竹北市，台灣重回「北藍南綠」的傳統政治板塊。
盤點民進黨敗選因素，人民對物價、房價連年上漲積怨已久，武漢肺炎疫情衝擊民生經濟更是雪上加霜。選戰期間，多位參選人捲入論文爭議遭撤銷學位，加上新竹棒球場草率開幕造成選手受傷，接連衝擊「綠色執政，品牌保證」政治招牌。而警界高層涉入八八會館案，台南接連爆發局長涉貪、爐碴掩埋、學甲槍擊、正副議長賄選等醜聞，再重挫「勤政、清廉、愛鄉土」創黨精神。
此外，選戰策略錯誤導致民進黨全程一路挨打，還有同黨同志王世堅、何志偉、高嘉瑜頻頻對內開砲，種種紛擾引起中間選民反感，連綠營支持者也強烈不滿。
最後，民進黨丟失了北台灣的基隆、桃園、新竹，甚至傳統鐵票倉的台南也只以五萬票之差「慘勝」。然而，民進黨的全國縣市議員仍從238位成長到277位，某方面而言意味著八年執政成績並未被社會大眾全盤否定。而是今日多數選民心中自有一套「同時教訓執政黨與制衡藍綠」的投票策略，勇於在兩年一度的全國選舉表達不滿，以政黨輪替為代價，提醒各黨必須時刻保持警醒，不得輕視民意的無情反撲。
當施政滿意度無法兌現選舉得票數，民進黨深切檢討敗選的同時，必須參透「選民教訓」背後的箇中微妙，重拾政策說明與溝通的議題論述能力，才能重建大眾信心，贏回人民信任。
府院黨迅速整隊，國政鐵三角再出發
執政黨政府若是沈迷於敗選的愁雲慘霧，並非台灣社會之福。所幸民進黨並沒有消沉太久，派系交棒、權力重整的步調相當明快。
蔡英文辭去黨主席以示負責，賴清德則展開全台巡迴，率領地方黨公職直接聽取基層意見，現場砲火四射、大鳴大放的情景，資深支持者形容有如重回黨外時代的草根街頭。巡迴最終場特地選在深陷風波的台南，賴清德以老市長之姿，率市長、立委和議員起身向市民深深鞠躬道歉；剛柔並濟的身段手腕，宣洩地方基層不滿情緒的宣示意義有之，啟動全面總檢討的實質意義亦有之。
賴清德接任民進黨主席，全新任命的黨務主管也同步到位，從各派系、各縣市延攬人才進駐中央黨部。另一方面，行政院完成內閣總辭改組，四年任內帶領經濟穩定成長的閣揆蘇貞昌，交棒備受各界肯定的前副總統陳建仁。總統府也宣布林佳龍、Kolas Yotaka加入團隊運作。選後三個月，府、院、黨迅速調整隊型，英、仁、德形成的國政三角，已經步上軌道再出發。
黨主席連續三週召開中執會
賴清德宣示就職時預告，為了重新擦亮民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」與「綠色執政，品質保證」招牌，未來將積極推動黨務革新。自春節開工以來，民進黨連續三週召開中執會，宣布多項檢討改革，也出手處理台南正副議長違紀案、學術倫理審查、排黑條款等案，意在肅清黨風，正面回應社會各界的諸多批評與期待。
2月1日，年後首次中執會聚焦中央組織改造，公布全新黨務主管名單，將媒體創意中心與網路社群中心整併為新媒體中心，婦女發展部更名為性別平等事務部，以及增設新住民事務部。向地方招募政治人才，補強政策論述與議題攻防能力，擴大社會接觸面向。
2月7日，中評會決議通過，將涉入黑金疑雲的台南市議長邱莉莉和副議長林志展處以停權三年處分，待司法調查結果再行處置。主委賴瑞隆強調，「司法是最低標準，黨紀會走在司法的更前面。」
2月8日，第二次中執會針對學術倫理建立黨內審查機制。2024年總統與立委初選參選人必須秉持誠信原則，簽署切結聲明書，論文也須授權審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關查證，避免黨提名參選人將來落入學術倫理的爭議泥淖。
2月15日，第三次中執會再修訂黨公職人員排黑條款。涉及黑、金、槍、毒，或曾遭受管訓者，未來將不得擔任黨職，也不得代表參選公職，並取消緩刑滿10年即可參選的規定。中執會通過比《選罷法》更加嚴格的排黑條款，展現杜絕黑金的決心。
2月22日，中常會敲定2024年全國大選初選時程，規劃3月底完成總統與立委初選登記。
國民黨內的茶壺風暴
當民進黨表現出痛定思痛、徹底檢討的行為之際，形勢大好的國民黨卻陷入激烈的政治權鬥和世代對立。
國民黨總統之爭多方混戰已久，掌握黨機器的朱立倫仍未放棄總統大夢，聲勢一路衰退的侯友宜掣肘於藍軍內部的省籍情結，而當年氣憤退黨的郭台銘仍須恢復黨籍，並設法和黨內重修舊好；此外還有趙少康和張亞中等鮮明統派持續叫陣，以及是否與民眾黨柯文哲結盟整合等難題待解。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料