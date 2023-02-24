民進黨因賴清德推動黨務革新迅速整隊，國民黨卻陷入激烈權鬥的茶壺風暴

文：莊承憲（國立臺灣師範大學大眾傳播研究所碩士）

民進黨在2022年地方選舉遭逢挫敗，僅守住南台灣六個縣市，黨主席蔡英文引咎辭職，行政院長蘇貞昌也率領內閣總辭。副總統賴清德接任黨主席旋即展現改革決心，連續三週召開中執會，推動黨務革新以回應社會民意。

包括全新任命的黨務主管名單，以及中央黨部組職部門的整併改造，並對涉及重大違紀爭議的台南正副議長祭出停權重手；針對未來參選同志，將建立黨內預先的學術倫理審查機制，且通過比《選罷法》更加嚴格的排黑條款。

地方選舉結束三個月，當國民黨內各方勢力判斷未來形勢大好而陷入激烈權力鬥爭，民進黨已經迅速整隊，啟動一系列具體改革，敲定3月底完成總統及立委初選作業，重整旗鼓備戰2024全國大選。

人民勇於用選票「教訓」民進黨，但並非全盤否定

2022年地方選舉，國民黨一舉拿下14個縣市，民眾黨也借勢攻佔新竹市。民進黨作為執政黨，只守住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣等南台灣六個縣市；北台灣僅存新竹縣轄下的竹北市，台灣重回「北藍南綠」的傳統政治板塊。

盤點民進黨敗選因素，人民對物價、房價連年上漲積怨已久，武漢肺炎疫情衝擊民生經濟更是雪上加霜。選戰期間，多位參選人捲入論文爭議遭撤銷學位，加上新竹棒球場草率開幕造成選手受傷，接連衝擊「綠色執政，品牌保證」政治招牌。而警界高層涉入八八會館案，台南接連爆發局長涉貪、爐碴掩埋、學甲槍擊、正副議長賄選等醜聞，再重挫「勤政、清廉、愛鄉土」創黨精神。

此外，選戰策略錯誤導致民進黨全程一路挨打，還有同黨同志王世堅、何志偉、高嘉瑜頻頻對內開砲，種種紛擾引起中間選民反感，連綠營支持者也強烈不滿。

最後，民進黨丟失了北台灣的基隆、桃園、新竹，甚至傳統鐵票倉的台南也只以五萬票之差「慘勝」。然而，民進黨的全國縣市議員仍從238位成長到277位，某方面而言意味著八年執政成績並未被社會大眾全盤否定。而是今日多數選民心中自有一套「同時教訓執政黨與制衡藍綠」的投票策略，勇於在兩年一度的全國選舉表達不滿，以政黨輪替為代價，提醒各黨必須時刻保持警醒，不得輕視民意的無情反撲。

當施政滿意度無法兌現選舉得票數，民進黨深切檢討敗選的同時，必須參透「選民教訓」背後的箇中微妙，重拾政策說明與溝通的議題論述能力，才能重建大眾信心，贏回人民信任。

府院黨迅速整隊，國政鐵三角再出發

執政黨政府若是沈迷於敗選的愁雲慘霧，並非台灣社會之福。所幸民進黨並沒有消沉太久，派系交棒、權力重整的步調相當明快。

蔡英文辭去黨主席以示負責，賴清德則展開全台巡迴，率領地方黨公職直接聽取基層意見，現場砲火四射、大鳴大放的情景，資深支持者形容有如重回黨外時代的草根街頭。巡迴最終場特地選在深陷風波的台南，賴清德以老市長之姿，率市長、立委和議員起身向市民深深鞠躬道歉；剛柔並濟的身段手腕，宣洩地方基層不滿情緒的宣示意義有之，啟動全面總檢討的實質意義亦有之。

賴清德接任民進黨主席，全新任命的黨務主管也同步到位，從各派系、各縣市延攬人才進駐中央黨部。另一方面，行政院完成內閣總辭改組，四年任內帶領經濟穩定成長的閣揆蘇貞昌，交棒備受各界肯定的前副總統陳建仁。總統府也宣布林佳龍、Kolas Yotaka加入團隊運作。選後三個月，府、院、黨迅速調整隊型，英、仁、德形成的國政三角，已經步上軌道再出發。

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黨主席連續三週召開中執會

賴清德宣示就職時預告，為了重新擦亮民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」與「綠色執政，品質保證」招牌，未來將積極推動黨務革新。自春節開工以來，民進黨連續三週召開中執會，宣布多項檢討改革，也出手處理台南正副議長違紀案、學術倫理審查、排黑條款等案，意在肅清黨風，正面回應社會各界的諸多批評與期待。

2月1日，年後首次中執會聚焦中央組織改造，公布全新黨務主管名單，將媒體創意中心與網路社群中心整併為新媒體中心，婦女發展部更名為性別平等事務部，以及增設新住民事務部。向地方招募政治人才，補強政策論述與議題攻防能力，擴大社會接觸面向。

2月7日，中評會決議通過，將涉入黑金疑雲的台南市議長邱莉莉和副議長林志展處以停權三年處分，待司法調查結果再行處置。主委賴瑞隆強調，「司法是最低標準，黨紀會走在司法的更前面。」

2月8日，第二次中執會針對學術倫理建立黨內審查機制。2024年總統與立委初選參選人必須秉持誠信原則，簽署切結聲明書，論文也須授權審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關查證，避免黨提名參選人將來落入學術倫理的爭議泥淖。

2月15日，第三次中執會再修訂黨公職人員排黑條款。涉及黑、金、槍、毒，或曾遭受管訓者，未來將不得擔任黨職，也不得代表參選公職，並取消緩刑滿10年即可參選的規定。中執會通過比《選罷法》更加嚴格的排黑條款，展現杜絕黑金的決心。

2月22日，中常會敲定2024年全國大選初選時程，規劃3月底完成總統與立委初選登記。

國民黨內的茶壺風暴

當民進黨表現出痛定思痛、徹底檢討的行為之際，形勢大好的國民黨卻陷入激烈的政治權鬥和世代對立。

國民黨總統之爭多方混戰已久，掌握黨機器的朱立倫仍未放棄總統大夢，聲勢一路衰退的侯友宜掣肘於藍軍內部的省籍情結，而當年氣憤退黨的郭台銘仍須恢復黨籍，並設法和黨內重修舊好；此外還有趙少康和張亞中等鮮明統派持續叫陣，以及是否與民眾黨柯文哲結盟整合等難題待解。