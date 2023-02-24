「打台灣不如騙台灣」：學者預告未來3年，中共將全力對台發動「疑美論」認知戰
我們想讓你知道的是
學者指出，台灣社會應該對最近出現的「疑美論」有更清楚的認識，應該了解「疑美論」就是「投降論」，它是一套組合拳，「美國人不會來」搭配「蔡政府沒準備」與「國軍沒能力」，結論就是台灣要投降，「疑美論」也是催眠台灣，不要相信民主自由的價值。
俄烏戰爭今（24）日滿週年，我國智庫國策研究院與國立中山大學中國與亞太區域研究所合辦座談會，談論俄烏戰爭對兩岸戰略的影響，學者指出，中共接下來將加速「促統」進程，未來3年「打台灣不如買台灣、買台灣不如騙台灣」將成為中共對台工作的主流思想，而「疑美論」與「投降論」將成為中國對台論述的一套「組合拳」。
國立師範大學東亞系教授范世平指出，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）有相同的歷史使命，如同普亭將收復烏克蘭當成使命，習近平也把收復台灣當成使命。習近平將國家統一當作是中華民族偉大復興的重要項目，這是習近平與過去的中國領導人江澤民、胡錦濤不一樣的地方。
范世平說，他的老師、學者趙春山與中國國民黨副主席夏立言剛從中國訪問回來，他有機會請教趙春山中國對台政策，但發現許多與現實矛盾的地方，包括中國聲稱「反獨」高過「促統」，但從習近平2019年提出「一國兩制台灣方案」，2022年中共提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」裡面也強調一國兩制，到今年初中共國台辦主任宋濤也說要針對統一進行協商，「看起來統一就是比反獨重要」。
台灣智庫諮詢委員董立文指出，未來中國要統一跟台灣誰執政完全無關，是習近平準備四連任所計算的時程，從方法而言，未來3年「打台灣不如買台灣、買台灣不如騙台灣」重新成為新一屆中共對台工作領導小組的主流思想，這也是中共政協主席王滬寧的思想理論任務。
董立文指出，「騙台灣」是現階段中共對台工作的核心事項，從宋濤今年公布的「七項對台交流事務」，可看出中共對台工作對象的優先次序，從「在陸台青」開始，接著依序是「台灣支持統一的有識之士」、「在陸台胞」、「在陸台商」、「台灣政黨人士」、「台灣農漁業代表」與「台灣宗教代表」，直接對所有的在中或來訪的台灣人要求「祖國統一」。
董立文指出，俄烏戰爭對中共的啟示，就是想盡辦法斷絕美國與台灣的所有關係，因此，中共對台將全力發動「疑美論」的認知戰。董立文說，
台灣社會對最近出現的「疑美論」要更清楚的認識，應該了解「疑美論」就是「投降論」，它是一套組合拳，「美國人不會來」搭配「蔡政府沒準備」與「國軍沒能力」，結論就是台灣要投降。
「美國人不會來」意味著「歐洲人不會來」、「日本人不會來」、「澳洲人不會來」等等，「疑美論」也是催眠台灣，不要相信民主自由的價值。
共軍繞台常態化，增加在台外資疑慮、擔心能源穩定供應
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也從軍事的角度分析。他指出，中共解放軍是中南海政策工具箱，中共對台軍演或軍事行動過去都是因應美台互動，或台灣和其他國家的外交做的回應，但現在從單一事件的回應演變成「時間到了就要軍演」。像今年一月初就有軍演，但當時台美之間沒有什麼太大的互動，林穎佑說可能是針對我國國軍春節加強戰備的回應。
林穎佑指出，未來共軍繞台是常態，如果台美有互動，會有「越過台海中線」這種「進階版」行為，共軍在台海附近演訓也可能是針對美國，種種行為都是希望用常態化的方式讓台灣有「被封鎖」的感覺，造成人民對於台灣能源不能穩定供應的疑慮、外資也會有風險考量調整政策，「這都是中國希望達到的」。
林穎佑強調，中國也會用媒體的方式做認知戰，不僅透過軍演弱化國軍實力，也煽動說我國地雷沒用、美國不會來救援，就是董立文說的「組合拳」模式。
國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，春節迄今，共軍機艦在台灣周邊海空域活動頻率明顯下降，共機侵擾我ADIZ和逾越海峽中線的架次明顯減少，對台軍事遏制行動強度下降。但他警告，中共減緩對台軍事威懾行動強度，並非其放棄對台採取軍事遏制，若有新的明顯逾越中共堅持之紅線的變數出現，台海情勢可能再度急轉直下，共軍對台軍事威懾行動強度必將較前階段更加激烈。
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核稿編輯：楊士範
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21