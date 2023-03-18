貝多芬生前從未公開發表的〈給愛麗絲〉，究竟是寫給誰的告白曲？
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對台灣人來說，聽到〈給愛麗絲〉就意味著打包垃圾下樓的時刻到了。不過，雖然〈給愛麗絲〉在世界各地都擁有不小人氣，但貝多芬在生前卻從未公開發表過這首曲子。因此，〈給愛麗絲〉究竟是為誰而寫，一直是讓大家好奇不已、爭論不休的謎團⋯⋯
文：愛麗絲
聽到〈給愛麗絲〉（Für Elise），你會有什麼反應？
沒錯，相信你跟我會有一樣的反應，對台灣人來說，聽到〈給愛麗絲〉（Für Elise）就意味著——打包垃圾下樓的時刻到了。
有趣的是，不同國家的人對〈給愛麗絲〉其實會有迥然不同的感受。在香港，這首曲子是某些地鐵車站的轉乘音樂；在美國、澳洲、紐西蘭，則被當成冰淇淋車的配樂。
不過，雖然〈給愛麗絲〉在世界各地都擁有不小人氣，但貝多芬（Ludwig van Beethoven）在生前卻從未公開發表過這首曲子。因此，〈給愛麗絲〉究竟是為誰而寫，一直是讓大家好奇不已、爭論不休的謎團⋯⋯
樂曲背後淒美愛情故事，無疾而終的師生戀
相傳，貝多芬曾愛上自己的學生泰瑞莎（Therese Malfatti），當時貝多芬40歲、泰瑞莎19歲，浪漫的音樂家為這段戀情譜寫了一曲〈A 小調巴加泰勒〉〈No.25 in A minor (WoO 59, Bia 515)〉贈與對方。貝多芬本打算在一場宴會上彈奏此曲、向佳人求婚，不過，有一說是男方因喝得酩酊大醉而作罷，另一說則是女方拒絕了求婚。
但無論如何，兩人的戀情因身份、年齡與階級的懸殊並未開花結果。然而，曲譜仍舊被交到了泰瑞莎手中，手稿的封面頁寫著「為泰瑞莎而作（Für Teréz），1810年4月27日」，意味著終生由她持有。
在貝多芬逝世40年後（1867年），一位德國音樂學者諾爾（Ludwig Nohl ）在泰瑞莎的遺物中發現了這份手稿，並公開發表了這首歌曲，將其收錄於《貝多芬作品全集》第25卷的補遺部分59號。
原來，貝多芬可能有生以來都不認識任何愛麗絲？
那麼，竟然這首樂曲的謬思女神是泰瑞莎、封面又寫著「為泰瑞莎而作（Für Teréz），那麼，愛麗絲（Elise）又是從哪裡冒出來的呢？
第一種說法是貝多芬在手稿封面的字跡過於潦草，導致諾爾在出版歌曲時將 「Teréz」 誤認為 「Elise」，因此有了〈給愛麗絲〉之名；另一說法出自著名貝多芬專家諾曼（Norman Lebrecht）的著作《Why Beethoven》一書，書中諾曼認為在諾爾之前，樂曲的手稿屬於泰瑞莎生前的好友——慕尼黑退休教師「布雷德爾」（Babette Bredl）。
1865年，當諾爾拜訪布雷德爾時，她拿出這份手稿分享，卻在宣讀獻詞時分神想起自己的孫女，而她孫女的名字就是「愛麗絲」。不過，不論是布雷德爾或是他的孫女愛麗絲都從未見過貝多芬，因為貝多芬早在1827年便去世了。
然而，究竟愛麗絲是不小心寫錯的名字、或真有其人，我們唯一可以確信的是，〈給愛麗絲〉都是一首呼喚愛人的鋼琴曲。循環往復的輪舞曲旋律彷彿是如泣如訴的反覆示愛，旋律輕巧卻傳達飽滿情緒，更成為了所有鋼琴初學者必學的一首經典樂曲。
參考資料
- CLASSICfM, “Therese Malfatti (1792-1851) and Beethoven’s Für Elise“
- The Guardian, “Who was Beethoven’s mysterious Elise? Historian concludes she never existed“
- CLASSICfM, “What is the meaning of Beethoven’s ‘Für Elise’ – and who was Elise?“
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。