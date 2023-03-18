貝多芬生前從未公開發表的〈給愛麗絲〉，究竟是寫給誰的告白曲？

文：愛麗絲

聽到〈給愛麗絲〉（Für Elise），你會有什麼反應？

沒錯，相信你跟我會有一樣的反應，對台灣人來說，聽到〈給愛麗絲〉（Für Elise）就意味著——打包垃圾下樓的時刻到了。

有趣的是，不同國家的人對〈給愛麗絲〉其實會有迥然不同的感受。在香港，這首曲子是某些地鐵車站的轉乘音樂；在美國、澳洲、紐西蘭，則被當成冰淇淋車的配樂。

不過，雖然〈給愛麗絲〉在世界各地都擁有不小人氣，但貝多芬（Ludwig van Beethoven）在生前卻從未公開發表過這首曲子。因此，〈給愛麗絲〉究竟是為誰而寫，一直是讓大家好奇不已、爭論不休的謎團⋯⋯

樂曲背後淒美愛情故事，無疾而終的師生戀

相傳，貝多芬曾愛上自己的學生泰瑞莎（Therese Malfatti），當時貝多芬40歲、泰瑞莎19歲，浪漫的音樂家為這段戀情譜寫了一曲〈A 小調巴加泰勒〉〈No.25 in A minor (WoO 59, Bia 515)〉贈與對方。貝多芬本打算在一場宴會上彈奏此曲、向佳人求婚，不過，有一說是男方因喝得酩酊大醉而作罷，另一說則是女方拒絕了求婚。

但無論如何，兩人的戀情因身份、年齡與階級的懸殊並未開花結果。然而，曲譜仍舊被交到了泰瑞莎手中，手稿的封面頁寫著「為泰瑞莎而作（Für Teréz），1810年4月27日」，意味著終生由她持有。

在貝多芬逝世40年後（1867年），一位德國音樂學者諾爾（Ludwig Nohl ）在泰瑞莎的遺物中發現了這份手稿，並公開發表了這首歌曲，將其收錄於《貝多芬作品全集》第25卷的補遺部分59號。

原來，貝多芬可能有生以來都不認識任何愛麗絲？

那麼，竟然這首樂曲的謬思女神是泰瑞莎、封面又寫著「為泰瑞莎而作（Für Teréz），那麼，愛麗絲（Elise）又是從哪裡冒出來的呢？

第一種說法是貝多芬在手稿封面的字跡過於潦草，導致諾爾在出版歌曲時將 「Teréz」 誤認為 「Elise」，因此有了〈給愛麗絲〉之名；另一說法出自著名貝多芬專家諾曼（Norman Lebrecht）的著作《Why Beethoven》一書，書中諾曼認為在諾爾之前，樂曲的手稿屬於泰瑞莎生前的好友——慕尼黑退休教師「布雷德爾」（Babette Bredl）。

1865年，當諾爾拜訪布雷德爾時，她拿出這份手稿分享，卻在宣讀獻詞時分神想起自己的孫女，而她孫女的名字就是「愛麗絲」。不過，不論是布雷德爾或是他的孫女愛麗絲都從未見過貝多芬，因為貝多芬早在1827年便去世了。

然而，究竟愛麗絲是不小心寫錯的名字、或真有其人，我們唯一可以確信的是，〈給愛麗絲〉都是一首呼喚愛人的鋼琴曲。循環往復的輪舞曲旋律彷彿是如泣如訴的反覆示愛，旋律輕巧卻傳達飽滿情緒，更成為了所有鋼琴初學者必學的一首經典樂曲。

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航