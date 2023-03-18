2023/03/18,
音樂

貝多芬生前從未公開發表的〈給愛麗絲〉，究竟是寫給誰的告白曲？

貝多芬生前從未公開發表的〈給愛麗絲〉，究竟是寫給誰的告白曲？
Photo Credit: 貝多芬，Public Domain@Wikipedia

我們想讓你知道的是

對台灣人來說，聽到〈給愛麗絲〉就意味著打包垃圾下樓的時刻到了。不過，雖然〈給愛麗絲〉在世界各地都擁有不小人氣，但貝多芬在生前卻從未公開發表過這首曲子。因此，〈給愛麗絲〉究竟是為誰而寫，一直是讓大家好奇不已、爭論不休的謎團⋯⋯

文：愛麗絲

聽到〈給愛麗絲〉（Für Elise），你會有什麼反應？

沒錯，相信你跟我會有一樣的反應，對台灣人來說，聽到〈給愛麗絲〉（Für Elise）就意味著——打包垃圾下樓的時刻到了。

有趣的是，不同國家的人對〈給愛麗絲〉其實會有迥然不同的感受。在香港，這首曲子是某些地鐵車站的轉乘音樂；在美國、澳洲、紐西蘭，則被當成冰淇淋車的配樂。

不過，雖然〈給愛麗絲〉在世界各地都擁有不小人氣，但貝多芬（Ludwig van Beethoven）在生前卻從未公開發表過這首曲子。因此，〈給愛麗絲〉究竟是為誰而寫，一直是讓大家好奇不已、爭論不休的謎團⋯⋯

樂曲背後淒美愛情故事，無疾而終的師生戀

相傳，貝多芬曾愛上自己的學生泰瑞莎（Therese Malfatti），當時貝多芬40歲、泰瑞莎19歲，浪漫的音樂家為這段戀情譜寫了一曲〈A 小調巴加泰勒〉〈No.25 in A minor (WoO 59, Bia 515)〉贈與對方。貝多芬本打算在一場宴會上彈奏此曲、向佳人求婚，不過，有一說是男方因喝得酩酊大醉而作罷，另一說則是女方拒絕了求婚。

但無論如何，兩人的戀情因身份、年齡與階級的懸殊並未開花結果。然而，曲譜仍舊被交到了泰瑞莎手中，手稿的封面頁寫著「為泰瑞莎而作（Für Teréz），1810年4月27日」，意味著終生由她持有。

在貝多芬逝世40年後（1867年），一位德國音樂學者諾爾（Ludwig Nohl ）在泰瑞莎的遺物中發現了這份手稿，並公開發表了這首歌曲，將其收錄於《貝多芬作品全集》第25卷的補遺部分59號。

原來，貝多芬可能有生以來都不認識任何愛麗絲？

那麼，竟然這首樂曲的謬思女神是泰瑞莎、封面又寫著「為泰瑞莎而作（Für Teréz），那麼，愛麗絲（Elise）又是從哪裡冒出來的呢？

第一種說法是貝多芬在手稿封面的字跡過於潦草，導致諾爾在出版歌曲時將 「Teréz」 誤認為 「Elise」，因此有了〈給愛麗絲〉之名；另一說法出自著名貝多芬專家諾曼（Norman Lebrecht）的著作《Why Beethoven》一書，書中諾曼認為在諾爾之前，樂曲的手稿屬於泰瑞莎生前的好友——慕尼黑退休教師「布雷德爾」（Babette Bredl）。

1865年，當諾爾拜訪布雷德爾時，她拿出這份手稿分享，卻在宣讀獻詞時分神想起自己的孫女，而她孫女的名字就是「愛麗絲」。不過，不論是布雷德爾或是他的孫女愛麗絲都從未見過貝多芬，因為貝多芬早在1827年便去世了。

然而，究竟愛麗絲是不小心寫錯的名字、或真有其人，我們唯一可以確信的是，〈給愛麗絲〉都是一首呼喚愛人的鋼琴曲。循環往復的輪舞曲旋律彷彿是如泣如訴的反覆示愛，旋律輕巧卻傳達飽滿情緒，更成為了所有鋼琴初學者必學的一首經典樂曲。

參考資料

  1. CLASSICfM, “Therese Malfatti (1792-1851) and Beethoven’s Für Elise
  2. The Guardian, “Who was Beethoven’s mysterious Elise? Historian concludes she never existed
  3. CLASSICfM, “What is the meaning of Beethoven’s ‘Für Elise’ – and who was Elise?

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。