電池巨頭寧德時代聯手多家中企標下新疆鋰礦「探勘權」，人民幣60.88億元天價結標、溢價近400倍
我們想讓你知道的是
本次新疆志特新材料競拍得來的只有「鋰礦探礦權」，後續還從國家自然資源部獲得「採礦權」後，才能對鋰礦進行進一步開採，這也意味著競拍公司能以天價拍得探礦權，也相當有把握取得採礦權，凸顯中國政府和鋰礦業者之間的默契。
電池產業受惠於新能源趨勢變得火燙。近日新疆公共資源交易網公告，位於新疆的鋰礦勘查礦區，竟從人民幣（下同）1580.9萬元起標，最後則以60.88億元結標，溢價近400倍，而這僅僅是勘查權，市場發現，背後是由電池巨擘寧德時代（CATL）等身影，也凸顯中國在電池產業的官民合一的趨勢。
中國電動車發展快速
俄烏戰爭造成傳統化石燃料價格高漲，推動各國加速新能源產業的發展，尤其是電動車領域，進入了爆炸性的發展，而中國成為成長最快的市場。
DIGITIMES研究中心分析師林芬卉指出，觀察2022年全球電動車市場發展，對比汽車整體銷售量仍不如預期，電動車銷量持續呈現顯著增長，達978萬台，其中，中國及美國市場年增率分別達70%、40%以上，歐洲市場僅呈個位數增幅。
DIGITIMES研究中心整理各國數據也發現，2022年全球汽車銷售僅8,100萬台，約成長5%，仍係受到晶片短缺的影響；相對的，2022年全球電動車銷量成長達49%，前3大市場依序為中國、歐洲及美國，中國佔比超過6成。
中國鋰礦勘查權，從1580.9萬元標到60.88億元
中國市場火熱帶動鋰礦勘查拍賣價格飆升。根據新疆公共資源交易網公告，新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查區塊，起拍價竟溢價達400倍。
根據中國媒體《澎湃新聞》報導指出，新疆鋰礦占地，起拍價為人民幣1580.9萬元，2月20日下午14時25分，以60.88億元的價格成交，背後股東是全球電池巨擘寧德時代等多家上市企業聯手搶下勘查權力。
值得注意的是，天價價格在新疆維吾爾自治區政務服務和公共資源交易中心公告。該中心負責人告訴《澎湃新聞》截至目前為止，還沒有人對此公示結果表示異議，而3月6日公告期結束後，中心才能透露更清楚的其他競拍者的資料。
該鋰礦出讓公告顯示，該礦的探礦權首次出讓期限為5年，面積105.39平方公尺。根據規定若展延，每次延續時間為5年。而本次本次探礦權出讓為無底價掛牌，拍賣採用增價報價方式，每次幅度僅為「人民幣10萬元或人民幣10萬元的整數倍」。
而如何從人民幣1580.9萬元，競拍到60.88億元，引起兩岸三地產業界熱議。
中國電池產業「官民合一」日益明顯
本次新疆志特新材料競拍得來的只有鋰礦探礦權，後續還從國家自然資源部獲得「採礦權」後，才能對鋰礦進行進一步開採，這也意味著競拍公司能以天價拍得探礦權，也相當有把握取得採礦權，凸顯中國政府和鋰礦業者之間的默契。
新疆志特新材料倒底是何方神聖？根據資料顯示，這是一家成立於2022年11月7日的新公司，法定代表人為薛剛，註冊資本為5億元人民幣，專門處理為有色金屬冶煉和壓延加工業，主要業務為礦產資源勘查；非煤礦山礦產資源開採等。
該公司股權結構中顯示，若羌志存新材料有限公司持股49%，新疆特變電工樓蘭新能源有限公司持股35%，若羌縣德恒國有資產投資集團有限公司持股16%。
中國媒體《環球老虎財經》分析，若羌志存新材料大股東為「志存鋰業」，那背後來頭不小，公司註冊資金為8302.72萬元，背後的大股東包括南東東、南天等企業。
鋰礦背後大股東寧德時代
2021年志存鋰業獲「寧德時代」戰略投資，目前寧德時代持股23.16%，為公司第2大股東。另外，公司股東中還出現了A股上市公司紫建電子和萬潤新能等身影。
受惠於電車發展迅速，志存鋰業於2021年電池級碳酸鋰出貨量全中國第一；2022年出貨量達6萬噸，市場份額進一步擴大。隨著宜春、贛州基地擴產，新疆、湖南基地投產、2023 年計劃產量20萬噸，成為全球鋰鹽龍頭企業。2025年產能規模突破50萬噸。
近來，志存鋰業還出爐了多項大筆投資，像是2023年1月，和田基地項目總投資100億元，年產20萬噸碳酸鋰項目在新疆自治區和田地區崑岡經開區正式開工奠基，林林總總項目投資共計120億元，年產12萬噸電池級碳酸鋰。
隨著本次天價競標背後公司明朗化後，中國政府在電池產業著力將越來越明朗，而本次訊息也向台灣、歐美等政府、業者傳達一個重要訊息，電池產業將成為未來經濟、政治上的主旋律之一。
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核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料