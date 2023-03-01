江湖經驗：甲乙方簽約還是該動點手腳，「契約公平原則」拿來唬人超好用
我們想讓你知道的是
身為法務，我的前公司就演化出兩種契約版本，同樣是工程承攬，發包契約23頁、承包契約3頁。因為甲方原則上唯一的義務就是付錢，付完錢你就有要求對方的權利，那具體權利為何便約定在契約裡面；至於當承包商時，搖身一變變成乙方了，最有效保護公司的做法便是：義務越少越好。
文：鄭書羽
話說前公司為一工程企業，會拿工程也會發包工程，也就是會當乙方負責做工程拿甲方的錢，也會當甲方付錢的那位讓下包廠商負責全部或一部的事。
就轉包或下包一事，我看前手法務便區區把跟甲方的契約修改當事人，把自己填為甲方，再把下包商填為乙方、金額下修後即完成了契約義務移轉，自己公司只抽中間過一手的錢。
然而這樣搞，其實對自身的權利並沒有太大的保障，畢竟上包對你舉證有效的賠償責任，你對下包不一定同時有效，最後賠償責任可能就斷在你這一手，下包沒事而你負責扛。
簽約這種事情還是該動點手腳
身為法務，對於公司的主要業務應擬定出一個契約公版，並請業務在談生意時爭取用自己公司的版本，畢竟公版就是經過自己長年淬鍊跟設計出來的，對自己公司最有利，若是拿別人公司的版本則自己就陷於防守一方。
於是久而久之，前公司就演化出兩種契約版本，同樣是工程承攬，分為發包契約（即我司為甲方）與承包契約（即我司為乙方），發包契約23頁、承包契約3頁。
因為甲方原則上唯一的義務就是付錢，付完錢你就有要求對方的權利，那具體權利為何便是約定在契約裡面，比如監督權、要求對方更換人員、每日填寫工程日誌等等。另外把罰則通通規定清楚，延期一天完工就是賠多少、不符程序就是賠多少、工程有瑕疵就是賠多少等等等。為免最後法庭上舉證困難，簽約前就把罰金寫明，對方用印後，之後依約行事也在法庭上站得住腳。
至於當承包商時，搖身一變變成乙方了，最有效保護公司的做法便是：義務越少越好，所有條款通通變成訓示規定，比如乙方應確實完成工作項目、乙方應於合理期限內完工、乙方應確保雇傭人員品行良好......等等。這些事情齁，對方有意見都通通舉證不出來，模稜兩可。然後讓公司可以用最小程度的完成條件便對甲方有報酬請求權，達成之後立刻依約請款。
付錢的是老大，其實才是真理
這句話已經變成貶義了，用來形容奧客。然而真的在談生意的時候，付錢的那位（甲方）其實權利非常大。何以見得？因為公司的目的是賺錢，不是花錢，一間公司開了一個訂單並提供報酬，通常都會有好幾組人馬想要搶，除非你像台積電那種強到世界級程度又有壟斷型的專業技術，可以直接表示「我產能都排到兩年後了你不接受我條件就滾蛋還有一堆人想買」以外，不然甲方話事權都很大。
像我這種賣技術的通常也在當乙方，某次有後製影片的需求但我不會弄，在網路上找了個外包網站並提供報酬五千塊。三小時後湧入上百來封媒合要求，服務一個比一個周全、後來甚至有些設計師「自動」削價競爭。
怎麼樣也是專業技術人員的一份子，也認同專業有價，但......是你自己往下報價的喔！心態上直接換成一個臭資方慣老闆樣，最後只花了一千五就找到人幫我做了。
設計這行好血汗，寧願殺破頭搶個一千五的委託總比沒委託好，哭。
在需求少供給多的地方，甲方講話；反之乙方講話，然而大部分情況下都是前者。
契約公平原則，是拿來唬人的
契約本來就是不公平的，民法原則上尊重契約自由，只在「顯失公平」的條件下，得聲請法院撤銷其法律行為或減輕給付（《民法》第74條參照）。
所以其實只有契約自由原則，沒有契約公平原則。然而我其實滿常講「契約公平原則」這個字，唬人超好用。在議約時候其實對方（特別是甲方）本就可以加入一些不公平條款，讓其片面對乙方有權利，而乙方有意見的時候就直接一副不爽不要做的嘴臉（我好像很常這樣搞）。
不過當我身為乙方與人議約，想要幹掉一些不公平條款的時候，就會說「依照契約公平原則，如果貴公司要主張這種條件的話，我們是不是也要加上一條叭啦叭啦......才公平。」然後讓對方選，你要麼刪掉原本對我們的不公平條件，要嘛讓我們加一條對等條件。
只要你給對方兩個選項，他就會下意識地選擇其中一個，完全忘記他可以選都不要，這個是心理學的談判技巧，選哪個其實我的目的都有達到。
一些江湖經驗。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna