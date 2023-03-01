江湖經驗：甲乙方簽約還是該動點手腳，「契約公平原則」拿來唬人超好用

文：鄭書羽

話說前公司為一工程企業，會拿工程也會發包工程，也就是會當乙方負責做工程拿甲方的錢，也會當甲方付錢的那位讓下包廠商負責全部或一部的事。

就轉包或下包一事，我看前手法務便區區把跟甲方的契約修改當事人，把自己填為甲方，再把下包商填為乙方、金額下修後即完成了契約義務移轉，自己公司只抽中間過一手的錢。

然而這樣搞，其實對自身的權利並沒有太大的保障，畢竟上包對你舉證有效的賠償責任，你對下包不一定同時有效，最後賠償責任可能就斷在你這一手，下包沒事而你負責扛。

簽約這種事情還是該動點手腳

身為法務，對於公司的主要業務應擬定出一個契約公版，並請業務在談生意時爭取用自己公司的版本，畢竟公版就是經過自己長年淬鍊跟設計出來的，對自己公司最有利，若是拿別人公司的版本則自己就陷於防守一方。

於是久而久之，前公司就演化出兩種契約版本，同樣是工程承攬，分為發包契約（即我司為甲方）與承包契約（即我司為乙方），發包契約23頁、承包契約3頁。

因為甲方原則上唯一的義務就是付錢，付完錢你就有要求對方的權利，那具體權利為何便是約定在契約裡面，比如監督權、要求對方更換人員、每日填寫工程日誌等等。另外把罰則通通規定清楚，延期一天完工就是賠多少、不符程序就是賠多少、工程有瑕疵就是賠多少等等等。為免最後法庭上舉證困難，簽約前就把罰金寫明，對方用印後，之後依約行事也在法庭上站得住腳。

至於當承包商時，搖身一變變成乙方了，最有效保護公司的做法便是：義務越少越好，所有條款通通變成訓示規定，比如乙方應確實完成工作項目、乙方應於合理期限內完工、乙方應確保雇傭人員品行良好......等等。這些事情齁，對方有意見都通通舉證不出來，模稜兩可。然後讓公司可以用最小程度的完成條件便對甲方有報酬請求權，達成之後立刻依約請款。

付錢的是老大，其實才是真理

這句話已經變成貶義了，用來形容奧客。然而真的在談生意的時候，付錢的那位（甲方）其實權利非常大。何以見得？因為公司的目的是賺錢，不是花錢，一間公司開了一個訂單並提供報酬，通常都會有好幾組人馬想要搶，除非你像台積電那種強到世界級程度又有壟斷型的專業技術，可以直接表示「我產能都排到兩年後了你不接受我條件就滾蛋還有一堆人想買」以外，不然甲方話事權都很大。

像我這種賣技術的通常也在當乙方，某次有後製影片的需求但我不會弄，在網路上找了個外包網站並提供報酬五千塊。三小時後湧入上百來封媒合要求，服務一個比一個周全、後來甚至有些設計師「自動」削價競爭。

怎麼樣也是專業技術人員的一份子，也認同專業有價，但......是你自己往下報價的喔！心態上直接換成一個臭資方慣老闆樣，最後只花了一千五就找到人幫我做了。

設計這行好血汗，寧願殺破頭搶個一千五的委託總比沒委託好，哭。

在需求少供給多的地方，甲方講話；反之乙方講話，然而大部分情況下都是前者。

Photo Credit: iStock

契約公平原則，是拿來唬人的

契約本來就是不公平的，民法原則上尊重契約自由，只在「顯失公平」的條件下，得聲請法院撤銷其法律行為或減輕給付（《民法》第74條參照）。

所以其實只有契約自由原則，沒有契約公平原則。然而我其實滿常講「契約公平原則」這個字，唬人超好用。在議約時候其實對方（特別是甲方）本就可以加入一些不公平條款，讓其片面對乙方有權利，而乙方有意見的時候就直接一副不爽不要做的嘴臉（我好像很常這樣搞）。

不過當我身為乙方與人議約，想要幹掉一些不公平條款的時候，就會說「依照契約公平原則，如果貴公司要主張這種條件的話，我們是不是也要加上一條叭啦叭啦......才公平。」然後讓對方選，你要麼刪掉原本對我們的不公平條件，要嘛讓我們加一條對等條件。

只要你給對方兩個選項，他就會下意識地選擇其中一個，完全忘記他可以選都不要，這個是心理學的談判技巧，選哪個其實我的目的都有達到。

一些江湖經驗。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航