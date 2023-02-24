來自曼谷的明信片：WordCamp Asia 2023記趣
我們想讓你知道的是
WordCamp Asia所有演講都同步在YouTube播放，買票入場就好像支持開放文章，付費不為內容，更多是為體驗與支持。聽了十來個分享，當中三個，特別值得進一步介紹。
朋友們：
真犯賤，明明WordCamp Asia過後是留在曼谷享樂的最佳時機，居然在攝氏30度的天氣感冒，手腳乏力，臥病在床。
以前去過日本、台北和曼城的WordCamp，這次WordCamp Asia 2023是我第四次參加，也是最盛大的一次。
我常覺得Asia這個概念很虛。當然，我們可以在地圖上明確畫出Asia的邊界，但裡面一大堆國家和文化有多少共通點，有沒有共同的起源，我有個很大的問號。而且，作為典型的無知香港人，除了東北亞的中日韓台，以及東南亞的星馬泰等地，我從沒踏足如印度、巴基斯坦、孟加拉等地，偏偏這些地區幅員很廣，佔亞洲的很大部分。
這次WordCamp Asia的出席者，很多均來自以上在港人日常生活中缺席的國家，算是一種補完。反而，幾天下來，我居然連一個來自中國大陸和韓國的出席者都沒有碰到，倒是非常罕有。
活動的場地選址ICONSIAM，我打99分。扣的一分不因任何缺失，只是我雞蛋挑骨頭，嫌會場稍微太宏偉太豪華，有點不習慣。我對大型購物商場一向沒有好感，甚少光顧，但就商場而言2018年開業的 ICONSIAM瞬間成為我的number 1。坐免費渡輪到ICONSIAM碼頭，一進去就是food court，但設計得更像夜市，人潮摩肩接踵，有空調但不會像香港般像雪櫃一樣，而且主要用紙製碗碟並會做回收，雖然還是一次性，但至少比塑膠進步。當然最重要是，食物都很好吃。
一樓以上是典型商場的大型商店與食肆，有點像又一城（其實不像，但我對商場認識太少，舉不出更貼切的例子），但開闊得多，樓層非常高，有很強的空間感。有別於香港的所有商場ICONSIAM的頂層設計成會議展覽用地，主演講廳可容納過千人，會議室、展示廳、音響甚至洗手間的檔次都很高。雖然我一向嫌大型商場離地，但世界各地的來賓聚首在充斥本地人和遊客的商場舉行研討會和展覽，相對而言卻又非常貼地。
WordCamp Asia所有演講都同步在YouTube播放，買票入場就好像支持開放文章，付費不為內容，更多是為體驗與支持。其實很多時研討會的參與者都不太在意講者，題目只是大家聚首一堂的藉口，心照不宣，最重要是拓闊圈子，交換名片，還有拿一大堆T恤、U盤、環保袋之類的紀念品。像我這種不懂社交，醉翁之意確在酒，大部分時間都在「聽課」的參與者，搞不好反而是少數。
聽了十來個分享，當中三個，特別值得進一步介紹。
Take Your WordPress Site To Another Level Using AI Translation
該題目的講者是在WPML工作的 Dario Jazbec Hrvatin。WPML是最流行的WordPress多語言外掛，不過Dario並不硬銷，算是持平，分享了對幾個主要翻譯引擎DeepL、Google Translate、Microsoft Azure、Amazon Translate的看法，也列舉了選擇外掛要注意的事項等。
想要翻譯自己的文章和書已經好幾年，一直沒有資源和時間。Dario的分享雖然簡單，卻是很好的提醒，AI翻譯的質量已經大幅改善，成本也很低，速度更是接近瞬時，只要能擁抱「不完美主義」，翻譯的心願是時候去滿足了。
我隨手用AI將本月的一篇文章翻譯成英文，不經人手，有興趣的可以看看質量如何。
The Secret Life of Fonts
講者Saif Hassan是網站開發公司的產品設計師，對字體有深入的研究。Saif首先淺述人機互動（Human Computer Interaction, HCI）的概念，再切入typography，進而分享HCI大師Don Norman提出的6大設計原則，包括反饋和一致性等。
關於typography的部分，Saif引用的大量例子，解釋字體如何影響訊息的傳達，甚至改變消費行為，是設計師的常識。此外，Saif也分享了好些關於字體的冷知識如NASA、可口可樂字體的故事，相信就算設計的門外漢，都會覺得趣味盎然。
Colour is an opinion
如果要在兩天的研討會中選出一個我最喜歡的分享，我大概會選這個由設計師Piccia Neri主講的Colour is an opinion。
Piccia由顏色的主要功用說起，進而講解Newton和Goethe兩大既相反卻又同時正確的顏色理論，再談三原色、色輪等關於顏色的常識。
分享的後半部開始呼應題目，指出對顏色的喜好甚至判斷，純屬個人感受，沒有人比其他人的色準更好，也沒有人有指定顏色屬性的權威。雖然一直討論顏色和設計，但該題目並不是安排在Design Track，而是Accessibility，所以最後Piccia再三強調關注色盲，不要單純依賴顏色表達意思，完滿結束整個可稱為Colour 101的分享。
See you in Taipei, Taiwan
研討會的尾聲是閉幕禮，大會除了對籌委、志工、講者、贊助商和出席者一一致謝和例牌的大合照外，最後還加入了彩蛋，公布明年WordCamp Asia的主辦地。公布的形式別出心裁，剪輯了本次活動的幾個經典畫面，然後鏡頭一轉，飛機起飛，到達下一地。
說出來未免濫情，當看到大屏幕顯示自由廣場，我竟然感動了一下。感動的不是明年WordCamp要到台灣舉辦了，而是，主辦方把自由廣場視為最代表台灣的景色之一。
Tags：
管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料