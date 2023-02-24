來自曼谷的明信片：WordCamp Asia 2023記趣

朋友們：

真犯賤，明明WordCamp Asia過後是留在曼谷享樂的最佳時機，居然在攝氏30度的天氣感冒，手腳乏力，臥病在床。

以前去過日本、台北和曼城的WordCamp，這次WordCamp Asia 2023是我第四次參加，也是最盛大的一次。

我常覺得Asia這個概念很虛。當然，我們可以在地圖上明確畫出Asia的邊界，但裡面一大堆國家和文化有多少共通點，有沒有共同的起源，我有個很大的問號。而且，作為典型的無知香港人，除了東北亞的中日韓台，以及東南亞的星馬泰等地，我從沒踏足如印度、巴基斯坦、孟加拉等地，偏偏這些地區幅員很廣，佔亞洲的很大部分。

這次WordCamp Asia的出席者，很多均來自以上在港人日常生活中缺席的國家，算是一種補完。反而，幾天下來，我居然連一個來自中國大陸和韓國的出席者都沒有碰到，倒是非常罕有。

圖片由作者提供

活動的場地選址ICONSIAM，我打99分。扣的一分不因任何缺失，只是我雞蛋挑骨頭，嫌會場稍微太宏偉太豪華，有點不習慣。我對大型購物商場一向沒有好感，甚少光顧，但就商場而言2018年開業的 ICONSIAM瞬間成為我的number 1。坐免費渡輪到ICONSIAM碼頭，一進去就是food court，但設計得更像夜市，人潮摩肩接踵，有空調但不會像香港般像雪櫃一樣，而且主要用紙製碗碟並會做回收，雖然還是一次性，但至少比塑膠進步。當然最重要是，食物都很好吃。

一樓以上是典型商場的大型商店與食肆，有點像又一城（其實不像，但我對商場認識太少，舉不出更貼切的例子），但開闊得多，樓層非常高，有很強的空間感。有別於香港的所有商場ICONSIAM的頂層設計成會議展覽用地，主演講廳可容納過千人，會議室、展示廳、音響甚至洗手間的檔次都很高。雖然我一向嫌大型商場離地，但世界各地的來賓聚首在充斥本地人和遊客的商場舉行研討會和展覽，相對而言卻又非常貼地。

圖片由作者提供

WordCamp Asia所有演講都同步在YouTube播放，買票入場就好像支持開放文章，付費不為內容，更多是為體驗與支持。其實很多時研討會的參與者都不太在意講者，題目只是大家聚首一堂的藉口，心照不宣，最重要是拓闊圈子，交換名片，還有拿一大堆T恤、U盤、環保袋之類的紀念品。像我這種不懂社交，醉翁之意確在酒，大部分時間都在「聽課」的參與者，搞不好反而是少數。

聽了十來個分享，當中三個，特別值得進一步介紹。

Take Your WordPress Site To Another Level Using AI Translation

該題目的講者是在WPML工作的 Dario Jazbec Hrvatin。WPML是最流行的WordPress多語言外掛，不過Dario並不硬銷，算是持平，分享了對幾個主要翻譯引擎DeepL、Google Translate、Microsoft Azure、Amazon Translate的看法，也列舉了選擇外掛要注意的事項等。

想要翻譯自己的文章和書已經好幾年，一直沒有資源和時間。Dario的分享雖然簡單，卻是很好的提醒，AI翻譯的質量已經大幅改善，成本也很低，速度更是接近瞬時，只要能擁抱「不完美主義」，翻譯的心願是時候去滿足了。

我隨手用AI將本月的一篇文章翻譯成英文，不經人手，有興趣的可以看看質量如何。

The Secret Life of Fonts

講者Saif Hassan是網站開發公司的產品設計師，對字體有深入的研究。Saif首先淺述人機互動（Human Computer Interaction, HCI）的概念，再切入typography，進而分享HCI大師Don Norman提出的6大設計原則，包括反饋和一致性等。

關於typography的部分，Saif引用的大量例子，解釋字體如何影響訊息的傳達，甚至改變消費行為，是設計師的常識。此外，Saif也分享了好些關於字體的冷知識如NASA、可口可樂字體的故事，相信就算設計的門外漢，都會覺得趣味盎然。

Colour is an opinion

如果要在兩天的研討會中選出一個我最喜歡的分享，我大概會選這個由設計師Piccia Neri主講的Colour is an opinion。

Piccia由顏色的主要功用說起，進而講解Newton和Goethe兩大既相反卻又同時正確的顏色理論，再談三原色、色輪等關於顏色的常識。

分享的後半部開始呼應題目，指出對顏色的喜好甚至判斷，純屬個人感受，沒有人比其他人的色準更好，也沒有人有指定顏色屬性的權威。雖然一直討論顏色和設計，但該題目並不是安排在Design Track，而是Accessibility，所以最後Piccia再三強調關注色盲，不要單純依賴顏色表達意思，完滿結束整個可稱為Colour 101的分享。

See you in Taipei, Taiwan

研討會的尾聲是閉幕禮，大會除了對籌委、志工、講者、贊助商和出席者一一致謝和例牌的大合照外，最後還加入了彩蛋，公布明年WordCamp Asia的主辦地。公布的形式別出心裁，剪輯了本次活動的幾個經典畫面，然後鏡頭一轉，飛機起飛，到達下一地。

說出來未免濫情，當看到大屏幕顯示自由廣場，我竟然感動了一下。感動的不是明年WordCamp要到台灣舉辦了，而是，主辦方把自由廣場視為最代表台灣的景色之一。