男喃何須在午夜？《午夜男喃》看見男性性工作者陽光下磊落吶喊
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作為香港史上第一本男性性工作者的口述歷史書，《午夜男喃》講述的是光明磊落的故事，傾訴的是尋常街巷的冷暖。沒有逼良為娼的倫理慘劇，所有受訪的男性性工作者均主動擇業。「哪個都是婊子，哪個都是嫖客。誰乾淨過誰？打工還不是出賣肉體？」書中其中一位受訪者這樣說。
撰文：季安森｜文字編輯：兩蚊｜網站編輯：Beth
《午夜男喃》墨藍色的封面，隱約可見一個赤身男子的胸膛，似月撒夜空，浸沒一個性感的星座。如此詩意的書名，不禁叫人想起白先勇的《孽子》——幽森的黑暗中，無所依歸的男子低聲微語，講自己「一身的毒，一身的骯髒」。
不過，作為香港史上第一本男性性工作者的口述歷史書，《午夜男喃》講述的是光明磊落的故事，傾訴的是尋常街巷的冷暖。沒有逼良為娼的倫理慘劇，所有受訪的男性性工作者均主動擇業。「哪個都是婊子，哪個都是嫖客。誰乾淨過誰？打工還不是出賣肉體？」書中其中一位受訪者這樣說。
這可謂警世的發問，轉個講法，其實就是午夜藍的一貫信念：性工作是工作。作為香港關注男性及跨性別性工作者的本地民間機構，午夜藍歷時逾五年，共訪問了八位男性性工作者，以文字對抗遺忘，將他們的成長經歷、工作見聞、感情體會、情慾探索等，整理、輯錄成書。《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》首印千本，出版後一個月內幾近售罄。
出鏡受訪引惡評 「哥仔」反而客量大增
隨著書一同走紅的是其中一位受訪的按摩師David。《午夜男喃》去年10月出版，後進入宣傳期時，David以真面目見諸報章，大方分享他自1998年起，成為性工作者至今的行業秘辛和跌宕的個人感情。午夜藍2022年11月19日在油麻地逸東酒店舉辦新書發佈會時，David也位列嘉賓席。
68歲的David那天穿薄荷綠格子西裝，罩一身白色。肚腩微微隆起，他在書中對記錄者說：「客人們都鍾意我『肥嘟嘟』。」發佈會現場上，說自己「靠技術行頭」的他更伸出手掌，邀請參與者來摸摸看有多麼的滑。「天生的。」他說。
沒有人真的上去摸，可能是害羞，也可能還錯愕於他如此自然爽快地，就打破了一個「神秘」行業的壁壘。因為這並非毫無代價。媒體刊發了David的故事和照片後，大量網民不負所料，一邊高喊「道德淪喪」，一邊在挑剔David樣貌時極盡刻薄之能事；叫人一時間分不清，究竟是誰的道德在淪喪。
所有穢語都進不了David的工作室——那個他聆聽客人心聲的地方。幾十載從業經歷讓他知道，要「聽到城市人的喊聲，原來需要的是安靜。」安靜是無聲，更是心有定境。David從來沒有把性工作當成見不得人的事，「我又唔係偷唔係搶。」他也不介意肩負為男性性工作者平反和發聲的使命，笑說是因自己「面皮厚」，而且在家族中已成為最年長的長輩，無了牽絆自然無所畏懼。除此之外，他還坦言，這也是為了「搵錢」。報導面世後，他客量大增，客路更拓寬到台灣、澳門和新加坡等亞洲各地，「最近瘦咗喇，無時間食飯，太忙喇。」
David在發佈會上反覆表示，他的所有事都可以攤在陽光底下。但事實上，過去對著與他共處三十年、最後因為患癌身故的摯愛時，David未曾提及過他從事性服務業。「做partner的，一定會很不舒服的。將心比心。臨尾我還給他那麼多刺激嗎？」在這段安分守己、成全摯愛成家立室的關係當中，David始終選擇了獨自面對當中的所有拉扯。
人物矛盾映射時代困局 性工作者有幾自主？
如斯矛盾，在書中很多受訪者中都能窺見。擁有一段異性戀婚姻和兩個孩子的推油按摩師Leon，希望行業自重，然後爭取公眾認可，「我們會說：今天放工去剪頭髮、做facial。希望有天我也可以聽見人們坦然地說放工去推油。」Leon在書中說道：「這也是一份正當職業。我需要賺錢，客人有性慾，然後就會有交易。」可是，這份在他眼內的「正當職業」，在家中卻是不可啟齒的，「我好驚有一日，我的小朋友知道我做過這種工作。」因此，Leon計畫兩年後徹底退出性服務行業。
由「正當職業」到「這種工作」，和David對伴侶的說與不說之間，其實都反映了這個行業理想和現實的落差——現實指我們所處的時代。作為一本口述歷史書，《午夜男喃》將個人經歷與香港的時代脈絡緊緊扣連。受訪的八位男性性工作者由廿多歲至七十餘歲，撰稿人從受訪者們的故事中，發掘出不同的時代之下，社會對性、倫理、關係等價值的理解。
但書中所涵蓋到的時代跨面並不寬廣，年紀最大的David即使臨近古稀，也是四十多歲才入行。從九十年代初至今的三十幾年間，經濟轉型、科技發展，或許令性產業更加琳琅多元；社會對這個群體的結構性暴力卻依然十分突出，包括媒體偏頗的呈現、執法程序的不公、社會給他們的污名化等，如此種種，均對性工作者產生了根深蒂固的影響，部分更將這種羞恥感內化，自貼標籤。這或許解釋了有些同行為什麼不理解David要如此高調，頻頻出鏡受訪。
除此以外，儘管書中所有人均以自由意志投身性產業，但「自主」仍是一個相對概念。正如書中所道：「推拿師傅無論一開始入行，抑或後來無法退行，皆源自金錢的考量。」這代表他們所謂自願的選擇，其實很大程度上是基於經濟暴力。自由主義經濟的不公義，造成了社會地位的懸殊，這或多或少留給了他們悲傷的底色。
行內人不關心著書？午夜藍：可見性很重要
不過午夜藍所代表的、講求情慾自主的現代性觀點，已經發展成足夠衝擊父權社會的力量。「性工作是工作」想要講的，其實是一種現代社會專業化分工：性工作已從人性的物化，轉換成人性的專業化和分工化。書中每一位性工作者都表達過對這份專業的尊重，且不論是按摩技藝本來就需要花長時間鑽研，就連「與客人互動，如何拿捏語氣，婉拒得宜，也是一種學問。」
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna