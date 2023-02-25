寫在Aesop圖書館之後，記心水之選及到訪者心聲——讓我們期待對酷兒的更多關注
我們想讓你知道的是
護膚品牌Aesop在2021年首次籌辦酷兒文學圖書館，旨在提供空間予LGBTQIA+社群發聲，透過推廣酷兒作品，希望協助人們拓闊視野、建立自我及強化社區聯繫。先後成為酷兒文學圖書館在華語地區第一站和第二站，台灣和香港於2022年的第二屆企劃中，都用心準備了不同的限定特色。
撰文：proxlogue｜文字編輯：兩蚊｜網站編輯：CL
還記得去年10月尾，中環歌賦街一角快閃而現的閱讀人潮嗎？一個個翻閱著「酷兒城市地圖」的讀者耐心地排著隊，輪候隊伍甚至長到要「打幾個蛇餅」，與繁忙、急促的白天中環形成了一個有趣的對比。你，又是人潮中的一員嗎？
護膚品牌Aesop在2021年首次籌辦酷兒文學圖書館，旨在提供空間予LGBTQIA+社群發聲，透過推廣酷兒作品，希望協助人們拓闊視野、建立自我及強化社區聯繫。酷兒文學圖書館的版圖從首屆起就遍佈世界各地，其中包括日本、台灣、德國、英國、美國、澳洲等；而在 2022 年 10 月 26 日至 31 日，這場「酷兒巡禮」終於延伸至香港 Aesop 的歌賦街分店，以「A Story Shared, A New Chapter Carved」為主題，讓香港人都能參與其中。
台灣站有「行動書車」，香港站有香氛茶點
先後成為酷兒文學圖書館在華語地區第一站和第二站，台灣和香港於2022年的第二屆企劃中，都用心準備了不同的限定特色。除了兩站皆沿用只「送書不賣書」的模式，讓到訪者在活動期間每天都可以一人一本，免費帶走心水之選；同時，也製作了「酷兒城市地圖」，收錄城中的酷兒友好地點，以及「Pride 音樂播放清單」（Music for Self-Affirmation），呈現酷兒文學的多面向。
為了回饋讀者對第一屆圖書館的熱烈支持，台灣站在2022年推出了周邊 ——「行動書車」，打造一個「自行車式」的流動圖書館。台灣站亦籌備了幾個與酷兒有關的沙龍講座；又設計了主題環保袋，向入場讀者限量派發。
至於香港站，推廣本地多元空間以外，團隊更多做一步，與不同盟友合作，包括獨立作者及藝術家平台Ztoryteller一同選書，以及邀請不同獨立書店編定屬於自己的酷兒書單、設置店內的酷兒專書架等。
香港的Aesop同時也很注重個人化體驗。團隊安排了一對一的專業選書推薦，希望能透過了解讀者的閱讀習慣和喜好，為琳琅滿目選擇困難症「發作」的讀者推介最適合他們的讀物。帶同選書離開之前，店員亦會讓讀者挑選自家品牌的其中一款香氛（氣味包括木香、草香、花香、海洋等），連同特別設計的印章，把香氛留在選書上，使閱讀能沉浸在讀者喜歡的香味之中。
盼見更多企業發聲 望關注不止步於「一日書迷」
出乎意料地，這次的企劃比想像中吸引了更多的人。更驚喜的是，到訪的人的背景都十分不同，有酷兒們、異性戀情侶、父母與兒女、內地留學生、居港外國人等。談及對這座暫時的圖書館有甚麼看法，他們一致認為企劃的出發點很好，希望將來能參與更多類似的活動。
到訪者SW和CM是一對異性戀情侶，其中女方是Aesop品牌的忠實粉絲，她坦言：「因為Aesop， 才會首次留意酷兒社群、對酷兒社群感到好奇；期望品牌會繼續發揮影響力、知名度，為小眾發聲」。雖然男方表示身邊不少朋友都是同性戀，自己亦不是第一次參與類似的活動，但他認為：「今次活動與其他活動不同的是（圖書館的）倡議對象是酷兒，不只是過往活動中常見的LGBTQ群體，而是把社群延伸至IA+的一眾」。
另一到訪者 Wong 亦提到：「香港需要更多大企業發聲，因為就算這次活動的其中一個成功因素是免費，換轉是較小規模的獨立書店舉辦免費派書，宣傳和曝光率可能未必有這麼多」。Wong 補充道：「另一方面，獨立書店可以舉行一些讀書會，或是效法同志影展，舉辦同志書展，讓對性別研究有興趣的人能夠進一步交流，延續對酷兒社群的關注討論」。
至於內地留學生Vani和Lea則明言：「羨慕香港能容納酷兒及相關的友善空間，希望有一天能在內地看見這番景象」。來自美國和倫敦的居港人士 Lloyd 和 Zinah 都異口同聲地表達了對香港站的驚訝：Lloyd 特別表揚了選書團隊的用心，指選書所涉獵的題材除了有常見的出櫃、性／別掙扎與認同等，還有自身與所在地的情感依戀、移民與身份認同等；而Zinah甚至表示沒有想過相對保守的香港人，會對酷兒活動這麼熱衷。
小編之選：《海水停在你背上癢的地方》
和不少人一樣擁有選擇困難症的小編，也受到駐店店員貼心的「選書推介」服務。雖然到訪日子臨近尾聲，館內很多書籍都已經派發完畢；但店員還是十分專業地幫助小編選擇讀物。經過一番努力後，《海水停在你背上癢的地方》成為了小編的心水之選。除了偏愛散文和希望支持本地作家，《海》的作家方迦南更是 2022 年香港女人節的演講嘉賓，以及倡議女性掙扎、身體自主等議題的插畫角色「脂脂肪」（Gigi Fong）的創作人；她多面向的創作背景因而吸引住了小編的眼球，令小編希望能透過作品進一步認識她。
除了《海》，是次香港站的書單還包括了另外兩本來自本地酷兒作家手筆的書籍，Aesop的官方網站更有三位本地作家的小訪問。即使今屆酷兒圖書館的活動已經完結，小編亦強烈鼓勵大家一覽完整版書單，或許在城中的獨立書店轉角就會找到它們的蹤影，多多支持香港及世界各地的酷兒作家。
文章獲G點電視授權轉載，原文請看此
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責任編輯：Alex
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21