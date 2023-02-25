寫在Aesop圖書館之後，記心水之選及到訪者心聲——讓我們期待對酷兒的更多關注_

撰文：proxlogue｜文字編輯：兩蚊｜網站編輯：CL

還記得去年10月尾，中環歌賦街一角快閃而現的閱讀人潮嗎？一個個翻閱著「酷兒城市地圖」的讀者耐心地排著隊，輪候隊伍甚至長到要「打幾個蛇餅」，與繁忙、急促的白天中環形成了一個有趣的對比。你，又是人潮中的一員嗎？

護膚品牌Aesop在2021年首次籌辦酷兒文學圖書館，旨在提供空間予LGBTQIA+社群發聲，透過推廣酷兒作品，希望協助人們拓闊視野、建立自我及強化社區聯繫。酷兒文學圖書館的版圖從首屆起就遍佈世界各地，其中包括日本、台灣、德國、英國、美國、澳洲等；而在 2022 年 10 月 26 日至 31 日，這場「酷兒巡禮」終於延伸至香港 Aesop 的歌賦街分店，以「A Story Shared, A New Chapter Carved」為主題，讓香港人都能參與其中。

台灣站有「行動書車」，香港站有香氛茶點

先後成為酷兒文學圖書館在華語地區第一站和第二站，台灣和香港於2022年的第二屆企劃中，都用心準備了不同的限定特色。除了兩站皆沿用只「送書不賣書」的模式，讓到訪者在活動期間每天都可以一人一本，免費帶走心水之選；同時，也製作了「酷兒城市地圖」，收錄城中的酷兒友好地點，以及「Pride 音樂播放清單」（Music for Self-Affirmation），呈現酷兒文學的多面向。

特製的《Aesop Queer Cities Guide 酷兒城市地圖》，裝載著餐廳、書店、品牌等香港的酷兒友好商家。 特製的《Aesop Queer Cities Guide 酷兒城市地圖》，裝載著餐廳、書店、品牌等香港的酷兒友好商家。

為了回饋讀者對第一屆圖書館的熱烈支持，台灣站在2022年推出了周邊 ——「行動書車」，打造一個「自行車式」的流動圖書館。台灣站亦籌備了幾個與酷兒有關的沙龍講座；又設計了主題環保袋，向入場讀者限量派發。

至於香港站，推廣本地多元空間以外，團隊更多做一步，與不同盟友合作，包括獨立作者及藝術家平台Ztoryteller一同選書，以及邀請不同獨立書店編定屬於自己的酷兒書單、設置店內的酷兒專書架等。

香港的Aesop同時也很注重個人化體驗。團隊安排了一對一的專業選書推薦，希望能透過了解讀者的閱讀習慣和喜好，為琳琅滿目選擇困難症「發作」的讀者推介最適合他們的讀物。帶同選書離開之前，店員亦會讓讀者挑選自家品牌的其中一款香氛（氣味包括木香、草香、花香、海洋等），連同特別設計的印章，把香氛留在選書上，使閱讀能沉浸在讀者喜歡的香味之中。

圖片由作者提供 帶著心水之選，Aesop團隊會為讀者蓋上活動印章、噴上他們挑選的香氛。

圖片由作者提供 貼心的店員更會為正在排隊輪候進入圖書館的讀者提供鬆餅和水，讓讀者可以體驗一場集視覺、聽覺、嗅覺、味覺享受於一身的「認識酷兒之旅」。

盼見更多企業發聲 望關注不止步於「一日書迷」

出乎意料地，這次的企劃比想像中吸引了更多的人。更驚喜的是，到訪的人的背景都十分不同，有酷兒們、異性戀情侶、父母與兒女、內地留學生、居港外國人等。談及對這座暫時的圖書館有甚麼看法，他們一致認為企劃的出發點很好，希望將來能參與更多類似的活動。

到訪者SW和CM是一對異性戀情侶，其中女方是Aesop品牌的忠實粉絲，她坦言：「因為Aesop， 才會首次留意酷兒社群、對酷兒社群感到好奇；期望品牌會繼續發揮影響力、知名度，為小眾發聲」。雖然男方表示身邊不少朋友都是同性戀，自己亦不是第一次參與類似的活動，但他認為：「今次活動與其他活動不同的是（圖書館的）倡議對象是酷兒，不只是過往活動中常見的LGBTQ群體，而是把社群延伸至IA+的一眾」。

圖片由作者提供 到訪酷兒圖書館的人背景各異。

另一到訪者 Wong 亦提到：「香港需要更多大企業發聲，因為就算這次活動的其中一個成功因素是免費，換轉是較小規模的獨立書店舉辦免費派書，宣傳和曝光率可能未必有這麼多」。Wong 補充道：「另一方面，獨立書店可以舉行一些讀書會，或是效法同志影展，舉辦同志書展，讓對性別研究有興趣的人能夠進一步交流，延續對酷兒社群的關注討論」。

圖片由作者提供 到訪者都希望將來能參與更多類似的活動。

至於內地留學生Vani和Lea則明言：「羨慕香港能容納酷兒及相關的友善空間，希望有一天能在內地看見這番景象」。來自美國和倫敦的居港人士 Lloyd 和 Zinah 都異口同聲地表達了對香港站的驚訝：Lloyd 特別表揚了選書團隊的用心，指選書所涉獵的題材除了有常見的出櫃、性／別掙扎與認同等，還有自身與所在地的情感依戀、移民與身份認同等；而Zinah甚至表示沒有想過相對保守的香港人，會對酷兒活動這麼熱衷。

小編之選：《海水停在你背上癢的地方》

和不少人一樣擁有選擇困難症的小編，也受到駐店店員貼心的「選書推介」服務。雖然到訪日子臨近尾聲，館內很多書籍都已經派發完畢；但店員還是十分專業地幫助小編選擇讀物。經過一番努力後，《海水停在你背上癢的地方》成為了小編的心水之選。除了偏愛散文和希望支持本地作家，《海》的作家方迦南更是 2022 年香港女人節的演講嘉賓，以及倡議女性掙扎、身體自主等議題的插畫角色「脂脂肪」（Gigi Fong）的創作人；她多面向的創作背景因而吸引住了小編的眼球，令小編希望能透過作品進一步認識她。

圖片由作者提供 《海水停在你背上癢的地方》、《蓉蓉》及《白漬》三本選書均為本地作家的作品。

除了《海》，是次香港站的書單還包括了另外兩本來自本地酷兒作家手筆的書籍，Aesop的官方網站更有三位本地作家的小訪問。即使今屆酷兒圖書館的活動已經完結，小編亦強烈鼓勵大家一覽完整版書單，或許在城中的獨立書店轉角就會找到它們的蹤影，多多支持香港及世界各地的酷兒作家。

文章獲G點電視授權轉載，原文請看此

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