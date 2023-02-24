【關鍵眼中盯】羅智強重提「拒買火山布雷車」，國民黨的反對理由卻存在巨大盲點
我們想讓你知道的是
從1月中除雷困難、會對平民造成傷害，到前幾天羅智強與高金素梅用軍售價格比較道路預算的說法，火山布雷系統的軍購議題炒了又炒，卻好像都都沒人問到議題的核心——過年期間曾擔任砲兵指揮官的父親就問我：你覺得什麼狀況下，台灣才會需要出動布雷車？
國防部向美國政府採購火山布雷車的爭議，早在1月中旬就討論一波，沒想到這個幾乎塵埃落定的議題，這兩天卻又成為羅智強與無黨籍立委高金素梅的炒作焦點。
幾天前，從桃園回來參選大安區立委的羅智強，開記者會表示要和他的榮譽主委高金素梅同一戰線，要求政府禁止採購火山布雷車。
先說大前提，美國要賣的東西，台灣人其實沒什麼好假裝可以不要的，真正成敗KPI反而是可以換到哪些好處，不論藍綠執政都是一樣的狀況。
再者，國民黨身為最大在野黨，反對布雷車系統的幾個理由，其實一直存在巨大的盲點，忽略了最核心的本質。
最該問的問題：什麼狀況下，台灣才會需要出動布雷車？
回顧1月種種論證，反對購買布雷車的人從除雷困難、會對平民造成傷害的人道理由，到國際禁用地雷的趨勢，以及相關流程缺乏透明度的批評作為理由。而這回高金的版本又更加煽動，拿1.8億美元的布雷系統採購價格，比較1.7億台幣的原住民族地區聯絡道路預算，義憤填膺。
但這些理由正方一旦拋出所謂的國防需要、新型布除雷技術、國際現實等論述，其實都不難被擊破，也讓這場仗裡反方聲勢一直薄弱。奇怪的是，不論正反方大多沒想到一個問題：什麼狀況下，台灣才會需要出動布雷車？
這其實也不是我想到的，而是與曾擔任砲兵指揮官的父親，在過年間聊到的內容。
答案是，使用布雷車的時機，就是敵方展開登陸戰的前夕。那麼，現代戰爭在什麼狀況下才會進行登陸？那就是對手空中與海上戰力都被瓦解後，步兵進行佔領工作時。
而這也帶到了問題的核心：沒有將領會在對方還有海空優勢時登陸，讓自己的部隊白白送死，這其實也表示，當解放軍啟動登陸作戰時，台灣極有可能已經失去海空控制，這時候布雷車的速度再如軍事專家分析的快，在國軍失去制空權下，也只會成為敵人砲火下的目標。
甚至登陸前再由空軍往海灘一炸，我們確實也不必掃雷了。但若是這樣，國防部採購的意義又是什麼？
缺乏專業的民代和名嘴，讓我們永遠問不到對的問題
這也是為何一直以來，台灣軍購會聚焦在防禦性、決戰境外的武力，因為嚇阻境外一向是台灣的戰略設定，靠著讓對方不敢或不願進攻，而達到避戰的效果。
以此延伸，也有一些比較戰略專業分析，會擔心美國軍售轉向，其實是暗示台灣的決戰之地已經從海上變成了海濱，代表美方眼中台海壓力實質升溫，甚至是改變了對台的戰略目標。
這些議題，才是在軍購爭議發生最初，政府、專家、民眾需要知情並細究的作戰和戰略大局，但當下各個只會訴諸表面、淺薄論述的在野黨和意見領袖，先把討論帶到看似義憤填膺但無關緊要之處，反方也順理成章迴避了真正要緊的關節。
大家吵完架，各自取得政治利益，然後，就沒有然後了。
從布雷車這個「小事情」，就可以看出不論執政黨或在野黨，從政府官員到民意代表，普遍被大聲而缺乏實質專業的政客劣幣驅逐良幣，再由各路名嘴放大演出，直到這些話語佔滿了我們的腦容量。
最後我們似乎也忘了原本的問題是什麼，頂多是在這個黨加兩分，那個黨扣五分，以為自己參與了國家大事，卻沒有發現那都只是有心人支配下帶起的風向，下一次，甚至會繼續把選票和收視率貢獻給他們。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。