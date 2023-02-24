【關鍵眼中盯】羅智強重提「拒買火山布雷車」，國民黨的反對理由卻存在巨大盲點

國防部向美國政府採購火山布雷車的爭議，早在1月中旬就討論一波，沒想到這個幾乎塵埃落定的議題，這兩天卻又成為羅智強與無黨籍立委高金素梅的炒作焦點。

幾天前，從桃園回來參選大安區立委的羅智強，開記者會表示要和他的榮譽主委高金素梅同一戰線，要求政府禁止採購火山布雷車。

先說大前提，美國要賣的東西，台灣人其實沒什麼好假裝可以不要的，真正成敗KPI反而是可以換到哪些好處，不論藍綠執政都是一樣的狀況。

再者，國民黨身為最大在野黨，反對布雷車系統的幾個理由，其實一直存在巨大的盲點，忽略了最核心的本質。

最該問的問題：什麼狀況下，台灣才會需要出動布雷車？

回顧1月種種論證，反對購買布雷車的人從除雷困難、會對平民造成傷害的人道理由，到國際禁用地雷的趨勢，以及相關流程缺乏透明度的批評作為理由。而這回高金的版本又更加煽動，拿1.8億美元的布雷系統採購價格，比較1.7億台幣的原住民族地區聯絡道路預算，義憤填膺。

但這些理由正方一旦拋出所謂的國防需要、新型布除雷技術、國際現實等論述，其實都不難被擊破，也讓這場仗裡反方聲勢一直薄弱。奇怪的是，不論正反方大多沒想到一個問題：什麼狀況下，台灣才會需要出動布雷車？

這其實也不是我想到的，而是與曾擔任砲兵指揮官的父親，在過年間聊到的內容。

答案是，使用布雷車的時機，就是敵方展開登陸戰的前夕。那麼，現代戰爭在什麼狀況下才會進行登陸？那就是對手空中與海上戰力都被瓦解後，步兵進行佔領工作時。

而這也帶到了問題的核心：沒有將領會在對方還有海空優勢時登陸，讓自己的部隊白白送死，這其實也表示，當解放軍啟動登陸作戰時，台灣極有可能已經失去海空控制，這時候布雷車的速度再如軍事專家分析的快，在國軍失去制空權下，也只會成為敵人砲火下的目標。

甚至登陸前再由空軍往海灘一炸，我們確實也不必掃雷了。但若是這樣，國防部採購的意義又是什麼？

缺乏專業的民代和名嘴，讓我們永遠問不到對的問題

這也是為何一直以來，台灣軍購會聚焦在防禦性、決戰境外的武力，因為嚇阻境外一向是台灣的戰略設定，靠著讓對方不敢或不願進攻，而達到避戰的效果。

以此延伸，也有一些比較戰略專業分析，會擔心美國軍售轉向，其實是暗示台灣的決戰之地已經從海上變成了海濱，代表美方眼中台海壓力實質升溫，甚至是改變了對台的戰略目標。

Photo Credit: 中央社

這些議題，才是在軍購爭議發生最初，政府、專家、民眾需要知情並細究的作戰和戰略大局，但當下各個只會訴諸表面、淺薄論述的在野黨和意見領袖，先把討論帶到看似義憤填膺但無關緊要之處，反方也順理成章迴避了真正要緊的關節。

大家吵完架，各自取得政治利益，然後，就沒有然後了。

從布雷車這個「小事情」，就可以看出不論執政黨或在野黨，從政府官員到民意代表，普遍被大聲而缺乏實質專業的政客劣幣驅逐良幣，再由各路名嘴放大演出，直到這些話語佔滿了我們的腦容量。

最後我們似乎也忘了原本的問題是什麼，頂多是在這個黨加兩分，那個黨扣五分，以為自己參與了國家大事，卻沒有發現那都只是有心人支配下帶起的風向，下一次，甚至會繼續把選票和收視率貢獻給他們。

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核稿編輯：翁世航