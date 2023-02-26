比起眾說紛紜的「蛋荒」，我認為民眾缺乏媒體素養更值得「荒」
我們想讓你知道的是
我們透過各種數據資料了解到，並沒有明確的證據可以證明台灣目前有「缺蛋」的問題，目前蛋價的調漲也尚未達到「貴到吃不起」的程度，但是「蛋荒」的新聞不斷報導，卻可能造成民眾的恐慌，跑去大量購買、囤積，導致各大賣場缺貨，這點在之前的「衛生紙荒」就已有過前例。
文：杜芳妮
近日，「蛋荒」又成為了新聞的熱門話題，去年也曾發生過同樣的問題，甚至更早之前也發生過「衛生紙荒」。然而，有多少人想過什麼是「荒」？真的到「荒」的地步了嗎？如若真的「荒」了，那「荒」的原因又是什麼呢？如果沒有「荒」，那為何此議題會吵得如此熱烈？又是誰散布說「荒」的消息？其目的又是什麼？
在現今媒體資訊爆炸的時代，除了接收各類媒體製播發送的資訊以外，又有多少人思考過這些資訊背後的其他意義？內容挑選了甚麼重點、又將哪些內容排除？如果我們僅接收單一管道的資訊又有什麼問題？
就讓我們先從最表面的問題開始吧，究竟台灣是否正面臨「蛋荒」的問題呢？如果100個人之中有10個人吃不到蛋算是蛋荒嗎？還是80個人吃不到才算呢？另外，關於蛋價的提高，是合理的提高，還是不合理的提高呢？真的貴到讓人吃不起了嗎？
如果從各家新聞的留言下面大約可以看到兩派說法，也各自都有支持者，根據筆者的自身經驗，每天去早餐店一樣吃的到整顆蛋的蛋餅，蛋餅也沒有漲價，超市的架上一樣販售著與以往價格差異不大的雞蛋；或許民眾的經驗與筆者不同，但這終歸都只能算是個人經驗，若要將其套用到整體社會現況，並不是嚴謹的作法，我們應該尋求更客觀的資料。
《商業周刊》今年2月21日發表的「為什麼缺蛋、鬧蛋荒？雞蛋價格漲回歷史高點，背後有哪些原因」一文中，就針對台灣是否真的缺蛋提出了清楚的數據與分析，其中提到造成缺蛋的可能原因為「高病原性禽流感」，自去年開始到今年2月8日，台灣已有15座蛋雞場受到疫情影響，累計已撲殺22萬隻蛋雞。
這個數字或許看似驚人，但是照2022年第三季畜禽調查資料，台灣的蛋雞在養數為4492萬隻，染疫被撲殺的22萬隻蛋雞，僅占總數的0.49％，顯示台灣並沒有受到太大的禽流感影響。農委會於2月16日提出的資料也表示，目前每日的雞蛋生產量約有2260萬顆，以2300萬人口來算，基本足夠每人每日的國內雞蛋消費需求。
商周記者實際訪問了大型業者，得到的回應是目前仍每日正常供應，沒有特殊情況。根據上述資料，或許可以認為台灣並沒有所謂「蛋荒」問題，但是該篇報導中也提到，台灣除了供應賣場通路的大型蛋雞場，供應傳統市場或店家的小型蛋雞業者也很多，並沒有明確數量的統計制度，目前能查到的雞蛋流通數據，僅是由同業組織協會與政府「估計」所得，實際的明確數量有多少？到底有沒有缺蛋的問題？嚴謹的說，還是一個羅生門。
相較於缺蛋這種與個人感受比較相關的狀態，國際原物料上漲卻是有真憑實據的。根據報導提供的資料，占蛋雞農生產成本7成的雞隻飼料自2021年的每公斤約11元，現已攀升至每公斤17元，雖然漲幅高達55%，但是根據聯合報16日報導，農委會主委陳吉仲表示，雞蛋的批發價格漲2元，等於每顆蛋僅漲價0.2元。台北市蛋商公會理事長林天來也表示，目前每台斤雞蛋的零售價大約落在55元、56元。如此來看，蛋價提高應屬於是反映成本的小幅漲價，若是要說每台斤56元、每顆蛋僅漲0.2元，是貴到吃不起蛋，恐有誇大之慮。
既然沒辦法十分嚴謹明確地給出是否有「蛋荒」的證據，那接下來就該討論更深層面的問題，為何各家新聞媒體、民意代表、或是網路上大大小小的各種粉絲專頁、網紅與意見領袖都在大肆宣揚「蛋荒」，其背後的目的是什麼？如果這議題繼續吵下去，可能會產生什麼樣的結果呢？
其實「蛋荒」問題會在各種媒體上被大肆宣揚的原因並不深奧，這類有關「民生」的議題，自然是新聞媒體的寵兒，吸睛又富有話題性，能提供給新聞媒體收視率，民意代表自然也不會放過這種可以用來當作政績的民生議題，具有政黨支持色彩的粉絲專頁、網紅與意見領袖，同樣也可以利用這樣的議題來成功製造聲量，其實也不算什麼秘密了，相信大部分讀者也都心知肚明。不過，也有不少讀者會認為：「這也沒什麼、不重要、與我無關」，但你可曾想過，當這樣的議題吵得熱火朝天時可能會產生什麼問題嗎？
前面我們已透過各種數據資料了解到，並沒有明確的證據可以證明台灣目前有「缺蛋」的問題，目前蛋價的調漲也尚未達到「貴到吃不起」的程度，但是「蛋荒」的新聞不斷報導，卻可能造成民眾的恐慌，跑去大量購買、囤積，導致各大賣場缺貨，這點在之前的「衛生紙荒」就已有過前例。除此之外，貿易市場價格講究的是供需，若因「蛋荒」的議題，將台灣的雞蛋市場塑造成需求大於供給的樣態，那價格勢必日漸高漲。
這時候大家可以想想，如果台灣原本的雞蛋產量充足，你是雞蛋盤商，且手上有足夠的雞蛋，而你已經知道市場價格因為恐慌消息而飆漲，你會願意在今天出售嗎？答案應該不用多說，這樣的惡性循環下，就算原本並沒有「蛋荒」問題，也會因為議題的炒作變成真的有問題。
筆者此篇撰文，並無意要去抨擊或是護航這次「蛋荒」問題的任何一方，除了希望提供讀者不同的思考角度之外，亦是想藉今年又再度躍上新聞風口的議題來說明，在現今資訊量爆炸、各類社群媒體、自媒體發達的時代，如果大眾依舊只是被動地接受媒體製播的訊息，那原本不存在的問題，反而可能會成真。理解媒體產製訊息背後的意義、不受媒體框架的影響獨立思考，僅是媒體素養最基本的環節，卻也是目前多數人所缺乏的。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料