印尼咖啡文化：由荷蘭人引進至今已400年，更有「炭燒咖啡」和咖啡加榴槤等特殊喝法

台灣人打招呼、開啟話題時，最常說「吃飽了嗎？」那麼在印尼，人們如何開啟話題，拉近彼此距離呢？

印尼人通常會問：「Sudah ngopi belum？」（喝咖啡了嗎？）或「Ngopi dulu yuk！」（先喝咖啡吧） ，可見咖啡對印尼人的重要性。

對廣大的印尼人而言，喝咖啡是一天的開始。一早起床，天未亮前，先替自己泡杯咖啡，用馬克杯或玻璃杯喝，任君選擇。

在印尼泡咖啡，傳統上無須濾紙，作法是直接在杯內倒入咖啡粉，滾水沖泡，印尼人稱此泡法為Kopi Tubruk，意思是「撞咖啡」。又，可視個人喜好添加砂糖、椰糖、煉乳、鮮乳等，變化口味。

我對咖啡的記憶，約莫3、4歲時，我爸爸一早起床，一定先泡咖啡。爸爸喜歡用透明厚玻璃杯沖泡咖啡，當滾水沖入後，杯裡蓬鬆的咖啡粉，瞬間化為深色淤泥。

爸爸喝咖啡要加糖，以湯匙攪拌熱咖啡時，沉澱在杯底的咖啡渣，隨之旋轉、飛舞。待爸爸喝完咖啡，我會用湯匙去撈咖啡渣吃。爸爸知道我喜歡甜甜帶著焦香的咖啡味，偶爾也會用湯匙餵我喝咖啡。

連渣一起喝的咖啡，香濃微苦。一杯熱咖啡，能驅趕睡意，當咖啡進入入體，身體瞬間暖和，心也跟著溫暖，然後以自信、活力迎接新的一天。