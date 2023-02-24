趕在營區拆除前留下紀錄，紀錄片《彼岸他方》揭澎湖越南難民營故事
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追蹤澎湖越南難民營足跡逾20年的《彼岸他方》總策劃劉吉雄分享，發掘這個故事的契機，是題材找上了他。1995年，劉吉雄接連做了兩個夢，都是一名柬埔寨難民女孩用英文問他：Have you been there？（你曾去過那裡嗎？）當時他不知道所謂的「那裡」究竟是何方。
（中央社）台灣也曾有難民營存在，紀錄片《彼岸他方》揭開幾乎被歷史淡忘、70年代澎湖越南難民營故事，總策劃劉吉雄認為台灣不只成為難民們的新生地，他們堅韌的生命力也深深影響台灣。
膠著近20年的南北越戰，在1975年南越大都市西貢淪陷後告終，數萬南越人民因政治迫害與經濟破敗乘船出逃，漂流海上生死未卜。台灣政府在1977至1988年間於澎湖收留了51艘船、2000多名越南海漂難民，提供他們衣物、食物，能在當地行動自由，甚至還有職業訓練、零用金，106名嬰兒也呱呱墜地。
近12年歲月裡，有人嫁留澎湖，但更多人選擇移民第三國，這段台灣退出聯合國後仍參與國際人道救援行動，隨著反共情懷消退、政府解嚴，逐漸被淹沒在歷史洪河裡。公視紀實作品《彼岸他方》則透過影像與跨國採訪，試圖拼湊當年難民與台灣的情緣。
導演劉建偉接受中央社專訪時表示，在戒嚴、台灣退出聯合國背景下，安置越南難民被視為政治宣傳素材之一，其中一艘在航程中死難逾百人的難民船，更被寫成吃人肉、駭人聽聞的「南海血淚」故事。
他坦言，但當政府沒有反共需求後，難民營資料也被遺忘，尤其2003年遭拆除後，史料與考證格外困難，連澎湖在地人也不一定知道，生活的島嶼上曾有他們的蹤跡。
追蹤澎湖越南難民營足跡逾20年的《彼岸他方》總策劃劉吉雄分享，發掘這個故事的契機，是題材找上了他，「或許是集體潛意識連結？」1995年，劉吉雄接連做了兩個夢，都是一名柬埔寨難民女孩用英文問他：Have you been there？（你曾去過那裡嗎？）當時他不知道所謂的「那裡」究竟是何方。
直到8年後，劉吉雄又夢到了對方提示澎湖難民營要拆除消息，曾於澎湖服兵役的他在當地朋友協助下，確認資訊屬實，「讓我覺得好像不能再什麼都不做」。趕在營區被拆除前，和弟弟劉建偉一起用電影底片，記錄下它的最後身影，又過了幾乎10年後，才動念把它做成紀錄片計畫。
如何找到這群四散的難民，劉吉雄說，「從0到1」的過程最艱辛，首先是找到嫁在澎湖的2名越南華僑，再慢慢循線認識中華民國越南歸僑協會、當年的澎湖難民營科長黃瑾瑜、天主教普愛會等。他把些許資料整理在網路上後，竟出現「南海血淚」真實案發漁船「清風號」的生還者主動聯繫。
近10年來，劉吉雄著手製作系列紀錄片作品，尋得來自其中27艘難民船的人們，甚至在難民營誕生的嬰兒也重返澎湖原址尋根。儘管這群難民多數只在台灣待12年、也僅有2000多人，但能講述的故事卻太多。
劉吉雄說，自從開始接觸難民營議題後，他覺得好像沒活得那麼孤單了。原本只是反共宣傳措施，但上岸人們衍生出的生命影響早已超出澎湖、台灣。除了難民們的原生國籍越南、柬埔寨、寮國外，他們又因移民關係在加拿大、美國、丹麥、瑞典、比利時等20多個國家扎根落地。
劉吉雄認為，若以更宏觀角度看待，也能將同期設有越南難民營的港澳、菲律賓、新加坡、泰國等亞太地區，拉進來共同討論，似乎從台灣身世裡，也能找到一塊遺失的亞太拼圖，「我忽然覺得，台灣不只是台灣、澎湖也不只是澎湖，可以用更寬廣的時間、空間來思考台灣和自己，這群難民也能成為台灣很堅實的對外連結」。
不少難民常告訴劉吉雄，台灣和澎湖是他們的「第二次出生」，畢竟海上無助漂泊，最終能登岸者僅是少數。劉吉雄和劉建偉也想透過作品傳達，鏡頭內都是有幸得救的人，但也不能忘記沒有上岸的人們。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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