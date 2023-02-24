當飢餓被當成武器：俄烏戰爭「肥料短缺」加劇全球糧食危機，5000萬人瀕臨飢荒

文：Taylor Mei

俄烏戰爭將滿一週年，而當初莫斯科當局入侵烏克蘭的舉動，造成的骨牌效應也一一浮現。除導致歐洲多國面臨天然氣「斷氣」危機、加劇全球惡性通膨危機，甚至也進一步使部分地區種植作物所需的肥料，面臨「缺料」狀態。

糧食生產危機步步進逼

一艘最終讓聯合國出面協調的貨輪，在荷蘭鹿特丹港口一困就是好幾個月。或許有些人會認為，聯合國出動這麼大陣仗，讓世界糧食計劃署（WFP）後來特別調度船隻，從莫三比克（Mozambique）運至馬拉威（Malawi）的貨物，可能載運的會是小麥或穀物等糧食。不過，這艘船載著的，其實是兩萬公噸由俄羅斯所生產的肥料。

據《彭博社》（Bloomberg）報導，這批肥料的成功抵達，對馬拉威可說是陣及時雨。因馬拉威當地有20％的人口，正面臨緊急的食物安全危害，而當地又逢農作物生產淡季，正是使用肥料協助作物生長最關鍵的時間點。

去（2022）年，自俄羅斯入侵烏克蘭後，位於非洲東部內陸地區的馬拉威，也旋即被國際貨幣基金組織（IMF）評為48個亞洲、非洲及拉丁美洲國家中，在糧食及肥料取得上，最容易因該戰爭而受到嚴重衝擊的國家之一。因此，農作物肥料的市場動盪及起伏，也被聯合國相關組織單位視為今年糧食穩定供應上最明顯的危機。

那些肥料生產大戶

有關肥料本身的重要性，印度最大的肥料製造商印度農民化肥公司（IFFCO）執行長阿瓦提（Udai Shanker Awasthi）直言，肥料在一個國家的食物安全上所扮演的角色，和種籽其實差不了多少。「如果你有辦法吃得飽的話，你就有力氣保護家園、守護邊界，也可以維持經濟的良好運作。」阿瓦提說。

現階段除了天然氣、石油等能源，多為少數幾個國家所把持，肥料也不例外。根據根據聯合國糧食農業組織（FAO）統計顯示，在氮、鉀、磷等肥料生產上，前十名的國家分別為：中國、俄羅斯、印度、美國、加拿大、白羅斯、埃及、印尼、摩洛哥及沙烏地阿拉伯。其中相關肥料的產地又以中國為最大宗，遠遠超過其他九個國家。

當糧食與飢餓被當成武器