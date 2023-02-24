《華爾街日報》：美軍駐台數增逾3倍加強訓練國軍，布林肯：台海衝突不是中國內政，將為全球經濟帶來災難性後果

《華爾街日報》：美軍駐台數增逾3倍，加強訓練國軍

（中央社）《華爾街日報》報導，美軍駐台人數擬增至最多200人，較現有數量增逾3倍，目的是加強訓練中華民國國軍，著重在戰術、武器使用方面，讓面對中國威脅的台灣更難遭受攻擊。

報導引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

美軍在台駐有特種部隊及陸戰隊，根據美國國防部資料，過去幾年總人數變化有限。隨著美台加強合作對抗中國不斷增強的軍事實力，美軍駐台人數擴增後將達數十年來最高水準。

另外，知情人士透露，美國密西根州國民兵也在訓練一組國軍，包括在密西根北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習。這項軍事合作過去一直保持低調。

報導寫道，美台兩地軍事訓練增加，是美國致力協助台灣防範中國侵略的成果之一。美方官員說，拓展訓練已籌劃好幾個月，與月初中國一顆高空偵察氣球飛越北美後在大西洋上空遭美軍擊落，導致美中關係再探低點無關。

美方官員說，新增駐台美軍不僅將訓練國軍操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。

中共解放軍強化實力數十年後行動愈來愈咄咄逼人，近年不斷派遣艦機侵擾台灣周邊海空域。去（2022）年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，五角大廈更努力說服台灣採用部分軍事專家口中的「豪豬」戰略，著重能讓台灣更難遭受攻擊的戰術與武器。

《華爾街日報》2021年10月率先披露，少量的美軍特種部隊及陸戰隊當時已祕密駐台訓練國軍至少一年。北京方面隨即揚言將採取措施維護自身利益。

一名美方官員談及美軍協助訓練國軍時說：「難以判定什麼事會引起中國反對。我們不認為當前和不遠的將來我們可能會維持的合作水準接近中國的臨界點，但那是我們做每個涉及支持台灣決定時不斷評估、留意的問題。」

美軍印太司令部、白宮及五角大廈對相關消息都不予評論。

五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）說：「我們不評論具體行動、交流或訓練，但我想強調的是，我們的對台支持與雙邊防務關係依舊是因應中華人民共和國目前構成的威脅。我們的對台承諾堅若磐石，有助維護台海及區域和平穩定。」

Photo Credit: 中央社 圖為國軍2023年春節加強戰備訓練12日在高雄左營進行， 邀請媒體參訪。海軍陸戰隊現場進行實戰化操演，發射紅隼反裝甲火箭。

傳美增加在台駐軍，白宮重申對台支持以因應中國威脅

（中央社）《華爾街日報》今（24）日報導美軍將大幅擴大在台駐軍人數。對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國對台灣支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，美國對台承諾有助於維持台海和平穩定。

白宮發言人尚皮耶今天在例行媒體簡報被問及媒體報導美軍將增加在台駐軍時表示，美國對台灣的支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，並符合美國一中政策，「這並未改變」。

她指出，美國對台承諾有助於維持台海與地區和平穩定。

至於具體的人數與政策，尚皮耶請媒體向美國國防部徵詢。但至截稿時，國防部尚未回應媒體詢問。

《華爾街日報》引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

美方官員說，新增駐台美軍不僅將訓練國軍操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。

報導引述五角大廈發言人梅納斯指出：「我們不評論具體行動、交流或訓練，但我想強調的是，我們的對台支持與雙邊防務關係依舊是因應中華人民共和國目前構成的威脅。我們的對台承諾堅若磐石，有助維護台海及區域和平穩定。」

Photo Credit: GettyImages 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日表示，全球之所以如此擔心台海爆發危機，是因為這不是中國內政，而是攸關全世界。

布林肯：台海衝突不是中國內政，將為全球經濟帶來災難性後果

（中央社）在俄烏戰爭即將屆滿一週年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，全球之所以如此擔心台海爆發危機，是因為這不是中國內政，而是攸關全世界，中國侵台將為全球經濟帶來災難性後果。

布林肯昨天受邀出席美國《大西洋月刊》（The Atlantic）線上活動，與月刊總編高德柏格（Jeffrey Goldberg）談論2月24日將屆滿一週年的俄烏戰爭。

戰爭爆發以來，俄烏與台海局勢時常被拿來做類比。布林肯說，全球之所以如此擔心台海爆發危機的原因之一，是因為這不是中國基與主權所稱的「內政」（internal matter），而是確確實實攸關全世界。

布林肯舉例，全球每天一半貨運通行台灣海峽，手機、洗碗機或汽車等全球日常用品所需的半導體，絕大部分也產於台灣。

他說：「若台灣因為中國侵略爆發危機，某種形式上會為全球經濟及各國帶來災難性後果，這是北京越來越常聽到的訊息。」

布林肯近來頻頻示警，有跡象顯示中國正考慮提供俄羅斯致命性援助。他表示，截至目前，中國基本上有守住底線，雖有中國企業提供俄國非致命性雙重用途協助，而這幾乎確定是北京當局批准，但並沒有致命性軍事援助，也未見系統性規避制裁行動。

不過，布林肯指出，過去幾個月來，美國收到情資強烈顯示中國正考慮提供致命性援助，他與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑會面時，當面表達美方關切，提醒中方這麼做將為美中關係帶來「嚴重問題」。