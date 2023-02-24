《華爾街日報》：美軍駐台數增逾3倍加強訓練國軍，布林肯：台海衝突不是中國內政，將為全球經濟帶來災難性後果
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《華爾街日報》報導，美軍駐台人數擬增至最多200人，目的是加強訓練中華民國國軍，著重在戰術、武器使用方面，讓面對中國威脅的台灣更難遭受攻擊。報導引述未具名美方官員表示，擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。
《華爾街日報》：美軍駐台數增逾3倍，加強訓練國軍
（中央社）《華爾街日報》報導，美軍駐台人數擬增至最多200人，較現有數量增逾3倍，目的是加強訓練中華民國國軍，著重在戰術、武器使用方面，讓面對中國威脅的台灣更難遭受攻擊。
報導引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。
美軍在台駐有特種部隊及陸戰隊，根據美國國防部資料，過去幾年總人數變化有限。隨著美台加強合作對抗中國不斷增強的軍事實力，美軍駐台人數擴增後將達數十年來最高水準。
另外，知情人士透露，美國密西根州國民兵也在訓練一組國軍，包括在密西根北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習。這項軍事合作過去一直保持低調。
報導寫道，美台兩地軍事訓練增加，是美國致力協助台灣防範中國侵略的成果之一。美方官員說，拓展訓練已籌劃好幾個月，與月初中國一顆高空偵察氣球飛越北美後在大西洋上空遭美軍擊落，導致美中關係再探低點無關。
美方官員說，新增駐台美軍不僅將訓練國軍操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。
中共解放軍強化實力數十年後行動愈來愈咄咄逼人，近年不斷派遣艦機侵擾台灣周邊海空域。去（2022）年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，五角大廈更努力說服台灣採用部分軍事專家口中的「豪豬」戰略，著重能讓台灣更難遭受攻擊的戰術與武器。
《華爾街日報》2021年10月率先披露，少量的美軍特種部隊及陸戰隊當時已祕密駐台訓練國軍至少一年。北京方面隨即揚言將採取措施維護自身利益。
一名美方官員談及美軍協助訓練國軍時說：「難以判定什麼事會引起中國反對。我們不認為當前和不遠的將來我們可能會維持的合作水準接近中國的臨界點，但那是我們做每個涉及支持台灣決定時不斷評估、留意的問題。」
美軍印太司令部、白宮及五角大廈對相關消息都不予評論。
五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）說：「我們不評論具體行動、交流或訓練，但我想強調的是，我們的對台支持與雙邊防務關係依舊是因應中華人民共和國目前構成的威脅。我們的對台承諾堅若磐石，有助維護台海及區域和平穩定。」
傳美增加在台駐軍，白宮重申對台支持以因應中國威脅
（中央社）《華爾街日報》今（24）日報導美軍將大幅擴大在台駐軍人數。對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國對台灣支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，美國對台承諾有助於維持台海和平穩定。
白宮發言人尚皮耶今天在例行媒體簡報被問及媒體報導美軍將增加在台駐軍時表示，美國對台灣的支持與防衛關係仍是因應當前中國構成的威脅，並符合美國一中政策，「這並未改變」。
她指出，美國對台承諾有助於維持台海與地區和平穩定。
至於具體的人數與政策，尚皮耶請媒體向美國國防部徵詢。但至截稿時，國防部尚未回應媒體詢問。
《華爾街日報》引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。
美方官員說，新增駐台美軍不僅將訓練國軍操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。
報導引述五角大廈發言人梅納斯指出：「我們不評論具體行動、交流或訓練，但我想強調的是，我們的對台支持與雙邊防務關係依舊是因應中華人民共和國目前構成的威脅。我們的對台承諾堅若磐石，有助維護台海及區域和平穩定。」
布林肯：台海衝突不是中國內政，將為全球經濟帶來災難性後果
（中央社）在俄烏戰爭即將屆滿一週年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，全球之所以如此擔心台海爆發危機，是因為這不是中國內政，而是攸關全世界，中國侵台將為全球經濟帶來災難性後果。
布林肯昨天受邀出席美國《大西洋月刊》（The Atlantic）線上活動，與月刊總編高德柏格（Jeffrey Goldberg）談論2月24日將屆滿一週年的俄烏戰爭。
戰爭爆發以來，俄烏與台海局勢時常被拿來做類比。布林肯說，全球之所以如此擔心台海爆發危機的原因之一，是因為這不是中國基與主權所稱的「內政」（internal matter），而是確確實實攸關全世界。
布林肯舉例，全球每天一半貨運通行台灣海峽，手機、洗碗機或汽車等全球日常用品所需的半導體，絕大部分也產於台灣。
他說：「若台灣因為中國侵略爆發危機，某種形式上會為全球經濟及各國帶來災難性後果，這是北京越來越常聽到的訊息。」
布林肯近來頻頻示警，有跡象顯示中國正考慮提供俄羅斯致命性援助。他表示，截至目前，中國基本上有守住底線，雖有中國企業提供俄國非致命性雙重用途協助，而這幾乎確定是北京當局批准，但並沒有致命性軍事援助，也未見系統性規避制裁行動。
不過，布林肯指出，過去幾個月來，美國收到情資強烈顯示中國正考慮提供致命性援助，他與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑會面時，當面表達美方關切，提醒中方這麼做將為美中關係帶來「嚴重問題」。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。