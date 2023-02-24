台電兩年恐虧逾5000億，政府多管齊下挹注穩經營，3月審議電價是否調漲

電價是否調漲，台電：將提報國際燃料價參考

（中央社）媒體報導今（2023）年4月電價漲幅將逾3成，對於電價是否調漲，台電代理董事長曾文生日前表示，將提報國際燃料價格給審議會參考，但台電是受審查單位，而非評議單位。

針對電價議題，媒體報導今年4月電價漲幅將逾3成，台電代理董事長曾文生18日上午出席高雄興達發電廠「興達混氫5％發電示範計畫動土典禮」，接受媒體聯訪表示，將提報國際燃料價格提供審查，但台電不是評議單位，而是受審單位。

曾文生說，經濟部每年有2次電價調整的審議會，原則上首次會在3月舉行，台電公司在審議會中說明國際燃料價格，提供給審查委員參考審查。

曾文生說，台電角色就是把整個生產成本狀況跟委員報告，審查內容當然也會考慮國家整體經濟狀況以及民生需要，所以台電就是提供相關資料供委員會審議。

媒體追問，電價調漲可能性是否很高，曾文生則回應，「我們是受審查單位，而不是評議單位」。

Photo Credit: 台電提供 via 中央社 媒體報導今年4月電價漲幅將逾3成，對於電價是否調 漲，台電代理董事長曾文生（中）18日表示，將提報國際燃料價格給審議會參考。

台電兩年恐虧逾5000億，政府多管齊下挹注穩經營

（中央社）國際能源價格居高不下，台電兩年恐虧逾新台幣5400億元。政府多管齊下挹注台電，除透過疫後特別預算給予500億元電費補貼，經濟部出手參與增資1500億元，台電另將發行特別股並進行資產重估，各約500億元，有助穩健台電經營。

去年俄烏戰爭開打，國際能源價格大漲，台電虧損高達2675億元，今年預計再虧2785億元，至年底恐累虧逾5400億元。

為避免虧損雪球越滾過大，政府多管齊下救援台電，包含經濟部將增資1500億元，台電預計3月取得資金挹注，進而墊高資本額，拉開資不抵債的距離。

同時，台電計劃發行500億元特別股，將洽特定對象增資；官員透露，經濟部正與國內大型行庫溝通相關事宜，包含銀行期待贖回期縮短、分得收益等。台電也會進行資產重估，以提高公司淨值，目前約有百筆資產正在鑑價程序，預計年中完成作業，確保財務彈性。

此外，行政院會昨天通過規模3800億元的疫後特別預算，其中即包含撥補台電500億元。

關於電價補貼，經濟部說明，台電去年為平穩物價吸收電價漲幅，以致年度虧損為2675億元；其中，民生住宅用電約占總用電2成，因此爭取撥補500億元特別預算，彌補去年為民生用電吸收漲幅，讓台電得以改善財務。

上述補貼是針對去年虧損，至於後續電價調整事宜，經濟部表示，3月將由學者專家、業界公協會及官方代表組成的電價審議會，考量今年燃料成本、民生物價等因素後共同審議。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航