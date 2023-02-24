台電兩年恐虧逾5000億，政府多管齊下挹注穩經營，3月審議電價是否調漲
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去年俄烏戰爭開打，國際能源價格大漲，台電虧損高達2675億元，今年預計再虧2785億元，至年底恐累虧逾5400億元。為避免虧損雪球越滾過大，政府多管齊下救援台電，包含經濟部將增資1500億元，台電預計3月取得資金挹注，進而墊高資本額，拉開資不抵債的距離。
電價是否調漲，台電：將提報國際燃料價參考
（中央社）媒體報導今（2023）年4月電價漲幅將逾3成，對於電價是否調漲，台電代理董事長曾文生日前表示，將提報國際燃料價格給審議會參考，但台電是受審查單位，而非評議單位。
針對電價議題，媒體報導今年4月電價漲幅將逾3成，台電代理董事長曾文生18日上午出席高雄興達發電廠「興達混氫5％發電示範計畫動土典禮」，接受媒體聯訪表示，將提報國際燃料價格提供審查，但台電不是評議單位，而是受審單位。
曾文生說，經濟部每年有2次電價調整的審議會，原則上首次會在3月舉行，台電公司在審議會中說明國際燃料價格，提供給審查委員參考審查。
曾文生說，台電角色就是把整個生產成本狀況跟委員報告，審查內容當然也會考慮國家整體經濟狀況以及民生需要，所以台電就是提供相關資料供委員會審議。
媒體追問，電價調漲可能性是否很高，曾文生則回應，「我們是受審查單位，而不是評議單位」。
台電兩年恐虧逾5000億，政府多管齊下挹注穩經營
（中央社）國際能源價格居高不下，台電兩年恐虧逾新台幣5400億元。政府多管齊下挹注台電，除透過疫後特別預算給予500億元電費補貼，經濟部出手參與增資1500億元，台電另將發行特別股並進行資產重估，各約500億元，有助穩健台電經營。
去年俄烏戰爭開打，國際能源價格大漲，台電虧損高達2675億元，今年預計再虧2785億元，至年底恐累虧逾5400億元。
為避免虧損雪球越滾過大，政府多管齊下救援台電，包含經濟部將增資1500億元，台電預計3月取得資金挹注，進而墊高資本額，拉開資不抵債的距離。
同時，台電計劃發行500億元特別股，將洽特定對象增資；官員透露，經濟部正與國內大型行庫溝通相關事宜，包含銀行期待贖回期縮短、分得收益等。台電也會進行資產重估，以提高公司淨值，目前約有百筆資產正在鑑價程序，預計年中完成作業，確保財務彈性。
此外，行政院會昨天通過規模3800億元的疫後特別預算，其中即包含撥補台電500億元。
關於電價補貼，經濟部說明，台電去年為平穩物價吸收電價漲幅，以致年度虧損為2675億元；其中，民生住宅用電約占總用電2成，因此爭取撥補500億元特別預算，彌補去年為民生用電吸收漲幅，讓台電得以改善財務。
上述補貼是針對去年虧損，至於後續電價調整事宜，經濟部表示，3月將由學者專家、業界公協會及官方代表組成的電價審議會，考量今年燃料成本、民生物價等因素後共同審議。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
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