一架飛機上就有33名俄羅斯孕婦：為什麼阿根廷成為「生育旅遊」的首選？

南美的阿根廷正在經歷一場嚴重的經濟危機，去（2022）年的通貨膨脹率高居世界第四，民眾生活苦不堪言。也正因為如此，這裡突然成為成千上萬俄羅斯婦女中意的生孩子目的地，確實讓很多人都頗感意外。

俄國女性伊娃．佩庫羅娃（Eva Pekurova）在社交媒體上，寫下了她在阿根廷分娩的勵志經歷。

她在Instagram上描述了她的麻醉師如何「非常小心地撫摸她的背」，並在她分娩時說了很多鼓勵她的話。

她寫道：「我以前從未見過這樣的男醫生。」

這位年輕的母親特別強調了自己在布宜諾斯艾利斯經營一家公司的經歷，而這家公司的業務就是安排俄羅斯孕婦來阿根廷分娩。

這樣的體驗也正是成千上萬的俄羅斯孕婦想要的。

一架飛機上就有33名俄羅斯孕婦

阿根廷國家移民局（DNM）局長弗洛倫西亞．卡里尼亞諾（Florencia Carignano）2月10日在電視上表示，僅在過去三個月中，就有5800多名俄羅斯孕婦進入阿根廷。

她還說：「曾有一個航班，上面有33名俄羅斯孕婦，她們（都臨近產期）孕期有32、33和34周。」

卡里尼亞諾是在布宜諾斯艾利斯的埃塞薩國際機場，將六名懷孕的俄羅斯婦女「保留」後發表講話的。這些孕婦被指為「假遊客」。

根據移民當局的說法，這些婦女沒有回程票，也解釋不了她們會去哪裡觀光。儘管如此，他們還是被允許進入阿根廷。

卡里尼亞諾指出，這六名孕婦只是大量具有高購買力俄羅斯遊客中的一部分，但她們到阿根廷的真正目的是分娩。

高興

Photo Credit: Getty Images / BBC News 國家移民局局長弗洛倫西亞．卡里尼亞諾（Florencia Carignano）說，正在對越來越多的俄羅斯孕婦的到來進行調查。

根據阿根廷國家移民局的統計數據，2022年有1萬777名俄羅斯婦女入境，其中6401人在本報導撰寫時已經離開。

卡里尼亞諾澄清說：「來阿根廷生孩子不是犯罪，只要你持簽證並且遵守相關規定。我們很高興他們來到阿根廷生活、工作和撫養孩子。」

「但我們在這些人身上看到的問題是他們到了阿根廷生完孩子，將他們登記為阿根廷人，然後再也不回來了。」

生育旅遊

在生育旅遊變得越來越受歡迎的今天，阿根廷並不是第一個生育旅遊的目的地。所謂生育旅遊就是出國生孩子以獲得更好用的護照。

其他國家在採用公民出生地原則時也經歷過這種情況，即在領土內出生的人自動獲得國籍。

大多數實行出生地制的國家都在美洲。生育旅遊的主要目的地是美國。

用這種方法為孩子獲得外國國籍的不僅僅只有俄羅斯人。但英國廣播公司俄羅斯記者瑪麗亞．基謝列娃說，近幾十年來，富有和著名的俄羅斯人在邁阿密生孩子很常見，許多人在那裡擁有房產，給他們的後代美國公民身份。

她說：「不過近年來，獲得美國簽證變得越來越困難。所以一些女性開始尋找其他地方。」

基謝列娃補充說，這種趨勢在2015年之後變得更加明顯，當時俄羅斯經濟陷入衰退，盧布兌美元貶值一半。這使得去美國的旅行「貴了一倍」。

巴西是另一個接收俄羅斯孕婦的國家。聖卡洛斯大學社會學教授、移民專家斯韋特蘭娜．魯塞什維利（Svetlana Ruseishvili）告訴英國廣播公司，2015年她開始追蹤巴西和該地區其他國家，如阿根廷和墨西哥的移民。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 據BBC俄文網收集的非官方統計數據估計，自烏克蘭戰爭開始以來，有50萬至100萬俄羅斯人出國離境。

但正是俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭導致美國與莫斯科斷絕關係後，俄羅斯人在拉丁美洲的「生育旅遊」開始興盛。

魯塞什維利說：「自戰爭開始以來，這種移民有所增加」。

這位專家還解釋說，由於巴西沒有記錄分娩婦女的國籍，因此無法統計最近俄羅斯母親在巴西所生嬰兒的數量。

然而，一些媒體做出了估計：英國《金融時報》2月10日報導說，「巴西弗洛裡亞諾波利斯市出生了那麼多的俄羅斯嬰兒，以至於父母們聯合起來請來了一名東正教牧師為他們家庭的新生嬰兒施洗。」

人性化分娩

護照並不是吸引許多待產俄羅斯夫婦的唯一東西。

高質量的醫療和溫暖的醫護，也受到一些俄羅斯母親的高度讚揚。她們在社交網絡和其他應用程序上分享她們的體驗，交換有關這些國家分娩的信息。

伊娃．佩庫羅娃（Eva Pekurova）在Instagram上描述了她的麻醉師如何「非常小心地撫摸她的背」，並通過她的公司為俄羅斯婦女安排前往阿根廷的「分娩之旅」。

她上個月告訴英國《衛報》，俄羅斯人選擇阿根廷首都是因為那裡有高品質的醫療保健。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 持阿根廷護照的好處之一是可以免簽證進入歐盟國家。

她說：「布宜諾斯艾利斯現在很受歡迎，這是我們目前安排的唯一目的地。」

巴西移民專家斯韋特蘭娜．魯塞什維利說，對產婦的正面積極態度與俄羅斯的做法不同。

她說：「來到拉丁美洲的女性也在尋找人性化的分娩，希望她們會得到尊重。在俄羅斯，這些都是不可想象的。」

墨西哥入境人數激增

英國廣播公司駐墨西哥記者馬科斯．岡薩雷斯（Marcos Gonzalez）表示，官方數據顯示，俄羅斯人入境墨西哥的數量從2020年的3萬人激增至2022年的8萬7844人。

但墨西哥國家統計局要到2023年9月才會公布2022年外國籍孕婦產子人數的統計，因此還很難知道是否那裡也有生育旅遊。

2021年的數據顯示，只有77名新生兒的母親居住在國外。

BBC俄語部記者基謝列娃說，一些俄羅斯家庭選擇去墨西哥，然後越過邊境前往美國。據她的觀察，「這可以解釋為什麼在墨西哥出生的俄羅斯嬰兒沒有更多。」

更好的護照

那麼，為什麼阿根廷和巴西成為俄羅斯「生育旅遊」的兩個熱門目的地呢？