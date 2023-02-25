加拿大軍方發現中國在北極進行監視活動，加外長：中國是個越來越具破壞性的力量
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中國長期以來一直對北極表現出興趣，在過去的20年裡，它向該地區33次派遣了高層人物，並參與了大多數主要的北極機構。中國還擴大了破冰船隊，隨著氣候變化導致冰蓋融化，中國希望通過該地區開闢一條通往歐洲的較短貿易路線，並獲得新興資源。
加拿大軍方證實，最近發現中國在北極進行監視活動的證據。
最先由加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導的這一消息引發了對中國在北極地區活動的質疑。
此前，一個疑似中國間諜氣球在加拿大和美國領空漂浮，後來被美國軍方擊落。
中國最近還被指涉嫌干涉加拿大選舉。
加拿大軍方展開的「透明行動」（Operation Limpid）在去年秋天發現並取回了監測浮標。這是加拿大軍方正在進行的一項任務，即通過監測空中、陸地和海域來識別對國家安全的威脅。
加拿大國防部發言人丹尼爾・勒布蒂利耶（Daniel Le Bouthillier）在一份聲明中表示，軍方「充分了解中國最近在加拿大領空和海上進行監視行動的努力」。
勒布蒂利耶補充說，中國使用的是有雙重用途的偵察設備，既可用於研究，亦可用於軍事目的。
他說，自2022年以來，軍方已阻止外界偵察加拿大領土的企圖，但沒有詳細說明其性質。
中國長期以來一直對北極表現出興趣。在過去的20年裡，它向該地區33次派遣了高層人物，並參與了大多數主要的北極機構。
中國還擴大了破冰船隊，並派遣海軍艦艇前往北方，通常進行科研考察。
隨著氣候變化導致冰蓋融化，中國希望通過該地區開闢一條通往歐洲的較短貿易路線，並獲得新興資源。
但專家表示，監視北極軍事資產的企圖使中國對該地區的研究興趣也翻了一番。
他們的努力與幾個北極國家——即美國、加拿大、芬蘭、俄羅斯、挪威和瑞典——釋放該地區未開發潛力的更大動力有關。
國際治理創新中心高級研究員、加拿大武裝部隊前高級官員羅伯托・馬佐林說（Roberto Mazzolin）：「這個地方的世界尚未像其他緯度地區那樣被繪製和理解。」
馬佐林說，加拿大歷來將北極視為幾乎沒有潛在威脅的安全區域。但俄羅斯以及最近的中國對該地區的興趣改變了這一點。
他說：「（加拿大被迫）審視我們將如何部署我們自己的安全、我們的軍事防禦或我們的經濟發展活動，以確保加拿大和美國的利益。」
加拿大外交部長梅蘭妮・喬利（Melanie Joly）星期三對美國《有線電視新聞網》（CNN）說，她認為中國是一個越來越具有破壞性的力量。
喬利補充說，加拿大正在與美國密切合作，以保護北美領空以及加拿大的北極主權。
在加拿大軍方發現中國浮標之前，加拿大情報部門披露中國曾試圖干預加拿大2021年的上屆聯邦選舉。
在加拿大《環球郵報》首次報導的文件中，加拿大安全情報部門稱中國希望杜魯道（Justin Trudeau）領導的自由黨作為少數黨連任，確保擊敗被視為對中國不友好的保守黨候選人。
該報導還提到，中方通過向特定候選人捐款、散佈虛假信息以及利用領事館和僱用學生擔任義工幫助某些自由黨候選人來做到這一點。
加拿大議員正在調查有關中國被指干涉加拿大2019年聯邦選舉的指控。周二，有關調查擴大了範圍，將中國是否試圖影響加拿大2021年大選納入調查範圍。
加拿大總理杜魯道周三稱中國被懷疑干預選舉是「一個非常嚴重的問題」，並表示他支持對這些報導進行進一步調查。
他補充說，迄今為止的干預努力似乎沒有成功，但仍引起人們對外國試圖干涉加拿大民主進程的擔憂。
杜魯道表示：「外來勢力正試圖破壞人們對民主本身的信心。」
中國駐加拿大官員否認了這些報導，稱中方「從未以任何方式干預加拿大任何選舉或內政」。
本月早些時候，在發現中國氣球飛越北美後，中國在北美的可疑監視活動佔據了當地的頭條新聞。
美國和加拿大都表示，該氣球正在監視敏感的軍事資產。然而，中國否認該氣球被用於監視，並說這是一個偏離航線的「民用氣象飛艇」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
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由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
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友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
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為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
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