俄烏戰爭一週年：北約稱中國計劃援俄「已有跡象」，澤倫斯基有信心戰勝入侵俄軍
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被問到北約有無發現中國可能準備提供武器或其他支援給俄羅斯投入戰爭的跡象，史托騰伯格說：「我們已看見一些他們可能正計劃要那麼做的跡象。而且當然，北約盟邦美國已經對此發出警告，因為這是不該發生的事。中國不應支持俄國發動的非法戰爭。」
（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭滿一週年前夕，為了表達力挺烏克蘭，西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）今天（當地時間23日）上午抵達烏克蘭首都基輔；北約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，北約已經看到中國可能正計劃支援俄羅斯對烏克蘭作戰的「一些跡象」，他強烈敦促北京當局不要違反國際法。
烏克蘭計畫3月對入侵俄軍發起全面反攻，西方國家加強援助烏克蘭軍備並代訓飛行員，以達成目標。此時中國有暗助俄羅斯跡象，但中方堅決否認。
- 烏克蘭3月反攻，飛官將受訓操作颱風戰機
烏克蘭計畫在3月對入侵俄軍展開全面反攻，英國8日已率先宣布，將訓練烏克蘭飛行員操作北約規格戰機，國防副大臣哈佩（James Heappey）22日說，烏軍飛官將學習操作「颱風」式戰機。隨著各國軍援加碼，烏國可望能達成3月展開反攻的目標。
儘管援贈戰機尚未定案，哈佩強調，一如首相蘇納克（Rishi Sunak）所言，沒有什麼是不可能、也沒有什麼是不能談的；既然已宣布訓練計畫，未來就有可能做出援贈戰機的決定。
- 俄烏戰爭週年前夕，西班牙首相走訪基輔表達支持
在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿一週年前夕，為了表達力挺烏克蘭，西班牙首相桑傑士今天上午抵達烏克蘭首都基輔。
《法新社》報導，桑傑士在推特（Twitter）發布他在基輔下火車的影片，並表示：「戰爭爆發一年後，今天重返基輔。」
桑傑士今天稍晚將會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），這是他2022年2月24日戰爭開始以來第2次訪問基輔。
- 拜登晤北約東翼領袖 立陶宛籲部署更強火力
美國總統拜登（Joe Biden）22日在波蘭華沙會晤北大西洋公約組織（NATO）東翼國家領袖，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在會中告訴拜登，北約應在波羅的海國家另外部署高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）或攻擊直升機等軍備。
瑙塞達說：「我提出所謂關鍵手段的部署，例如空中偵察系統、攻擊直升機，以及高機動性多管火箭系統。我們幾乎買不起這些軍備，但（盟邦）可以輪流部署在波羅的海國家。」
- 烏克蘭：北京俄烏和平計畫未與烏商議，勿越紅線
不願具名的烏克蘭高層官員表示，中國在擬訂終止俄烏戰爭的和平計畫時，並未與烏克蘭方面商議。烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，中方僅對他口頭敘述過計畫重點。
庫列巴今天在聯合國大會告訴記者，烏克蘭樂於就此事進行對話。不過上述不具名官員今天警告，任何和平計畫都不應跨越烏克蘭當局勾勒的「紅線」。他說：「這條紅線就是聯合國憲章的原則，包括尊重烏克蘭領土完整。」
- 北約秘書長：中國計劃援俄侵烏已有「一些跡象」
北約組織秘書長史托騰伯格今天表示，北約已經看到中國可能正計劃支援俄羅斯對烏克蘭作戰的「一些跡象」，他強烈敦促北京當局不要違反國際法。
被問到北約有無發現中國可能準備提供武器或其他支援給俄羅斯投入戰爭的跡象，史托騰伯格說：「我們已看見一些他們可能正計劃要那麼做的跡象。而且當然，北約盟邦美國已經對此發出警告，因為這是不該發生的事。中國不應支持俄國發動的非法戰爭。」
史托騰伯格在專訪中告訴《美聯社》，北約將會「力挺烏克蘭到底」。
- 美國指中國可能提供俄羅斯武器，北京回稱抹黑
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，中國正考慮向俄國提供武器以用於戰爭；英媒引述專家指出，中國現在是世界第4大武器出口國，可能正秘密向俄國出售用於軍事目的的高科技產品，例如無人機及飛彈雷達的電子零件。
中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美方作為烏克蘭戰場的最大武器提供者，不斷抹黑中方可能向俄方提供武器，這不僅會干擾阻礙政治解決烏克蘭危機的進程，還會進一步損害中美關係。
俄烏戰爭屆週年，澤倫斯基表達有信心戰勝
俄羅斯全面入侵烏克蘭24日滿一週年，烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，有信心戰勝入侵的俄軍，另提到希望烏克蘭與中國代表能夠會面。
《法新社》報導，澤倫斯基在社群媒體上表示：「我們沒崩潰，我們已經克服許多苦難，我們會戰勝。我們會向把這場邪惡戰爭帶進我國土地的所有人追究責任。」
西方領導人已加強支援基輔（Kyiv），七大工業國集團（G7）部長今天討論了新的對俄制裁，同時聯合國大會（UN General Assembly）準備表決一項呼籲「持久」和平的動議。
另一方面，澤倫斯基今天與到訪基輔的西班牙首相桑傑士召開記者會，澤倫斯基表示：「我們希望與中方會面。這符合烏克蘭當今利益。」
《路透社》報導，針對中國結束俄烏戰爭的提案，澤倫斯基則說他沒看到任何相關計畫，只透過烏克蘭外交官員聽到一些「籠統的東西」，但中國考慮斡旋和平很振奮人心。
在戰事滿週年前夕，烏國軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）告訴烏克蘭媒體，俄國計劃發動飛彈攻擊來紀念這個日子。
俄軍去年2月入侵之初一度逼近基輔，之後又不斷攻擊能源基礎設施，但基輔居民仍表現出無畏態度。
23歲居民席斯塔科娃（Diana Shestakova）表示：「這是我和所有烏克蘭人生命中最艱難的一年。」
「我確定我們會戰勝，但我們不知道得等多久，以及還會有多少人受害。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。